Fratti lamentó que las gremiales no “hacen eco” de la metodología de fijación de precios de los combustibles del gobierno

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, reivindicó este jueves la metodología de ajuste de los precios de los combustibles que lleva adelante el gobierno. El jerarca lamentó que, a su parecer, las gremiales del sector agropecuario no “hacen eco” de dicha medida.

El Poder Ejecutivo determina los precios de los combustibles de forma mensual desde abril de este año, producto del conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, que incide en los precios sobre el mercado internacional. En ese sentido, este mes optó por mantener incambiados los precios de venta de todos los combustibles, aun cuando el último informe mensual de la Unidad Regulatoria de Servicios de Energía y Agua (Ursea), uno de los insumos que considera el gobierno, recomendaba aumentos en el entorno del 31,6% y 3,5% para el gasoil 50S y las naftas.

Como parte de un discurso con motivo de la ceremonia de lanzamiento de la cosecha de trigo, organizada por la Asociación Agropecuaria de Dolores, que encabezó el presidente de la República, Yamandú Orsi, y consignó Telenoche, Fratti recordó que el asunto del costo de los combustibles constituye un reclamo histórico del sector, y evaluó que “cuando pasa”, hay que “marcar”.

En ese sentido, el ministro puntualizó que, de haberse ceñido a los criterios fijados por la Ursea a finales de octubre, el gobierno debería haber fijado un incremento del gasoil equivalente a un tercio de su valor para este mes, algo que no ocurrió. “Eso es pensar en la producción y en los costos de producción”, afirmó.

De igual manera, sobre cuánto va a “aguantar” el gobierno, precisó que eso depende de “si se siguen peleando o no en el estrecho de Ormuz”, algo sobre lo que el gobierno no tiene ningún tipo de injerencia. “Pero esta es una realidad”, remarcó, con respecto a la amortiguación de los costos de venta por la que se optó.

Es así que lamentó el hecho de que las “organizaciones gremiales” no acojan dicha realidad ni expresen que “está bien que se haga esto”. “Porque así, si viene otro atrás, capaz que inventa de hacer lo mismo y no acompañar únicamente la paridad de importaciones”, acotó.

Más allá del asunto de los combustibles, Fratti se refirió a otros temas que son “una preocupación constante”. En particular, y con relación al fenómeno meteorológico de El Niño, consideró que “hay que festejar” el hecho de que aún no cobró la magnitud que se preveía, algo que puede ser beneficioso para la producción.