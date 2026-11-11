La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Abdala para que jóvenes que cometieron delitos siendo mayores no vuelvan al Inisa

El diputado blanco dijo que el cambio debería contribuir a “que el clima de convivencia dentro de los hogares del Inisa pueda desarrollarse de la mejor manera”; ahora la iniciativa pasa al Senado.

Este martes la cámara baja aprobó –con alguna pequeña modificación del texto– el proyecto de ley presentado por el diputado blanco Pablo Abdala para que jóvenes que cometieron delitos siendo mayores no vuelvan al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). La iniciativa se aprobó por unanimidad y ahora pasará a la Cámara de Senadores.

El diputado blanco Sebastián Andújar, informante de la Comisión de Población y Desarrollo, que trató el proyecto, en la sesión subrayó que la iniciativa se presentó en marzo y “siguieron sucediendo cosas en el Inisa” y agregó que, si bien él no puede garantizar que con la aprobación de este proyecto “se hubiesen evitado”, seguramente “se hubiesen atendido de otra forma”.

Andújar consignó que en setiembre fue herido “muy gravemente” un funcionario del Inisa por una persona que ya había cumplido condena en una cárcel de adultos y tuvo que volver al Inisa a cumplir otra condena que estaba pendiente. También hubo fugas “que fueron propiciadas por estos adultos que, por sentido común, no deberían estar cumpliendo pena en ese lugar”.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio Inés Cortés señaló que este proyecto “es una respuesta muy concreta a un problema que estamos teniendo, que no es de ahora, viene arrastrándose desde hace varios años”. “Hemos tenido situaciones de conflicto y de exacerbación de la violencia realmente complejas y poco deseables en instituciones de privación de libertad del Inisa; desde ese lugar es que surge esta propuesta”, señaló.

La diputada subrayó que en la Comisión de Población y Desarrollo recibieron al sindicato de trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del Inisa. Dijo que los trabajadores plantearon “este problema concreto y la preocupación” que tienen por algunas personas que cumplen medidas socioeducativas en el Inisa y “que se fugan, ya siendo mayores de edad, cometen otro delito y luego la Justicia, durante la investigación”, los envía al Instituto Nacional de Rehabilitación, pero “después vuelven al Inisa para cumplir el saldo que les quedaba de medidas socioeducativas, y eso ha generado problemas bastante graves”. Sostuvo que el proyecto de Abdala “soluciona de alguna forma estas ambigüedades en cuanto a la interpretación que hace que algunos jueces determinen que vuelvan a cumplir ese saldo en el Inisa”.

A su vez, Cortés aclaró que esto no quiere decir que “un adolescente, cuando cumple la mayoría de edad, tiene que dejar de estar en un centro del Inisa”, sino que se legisló “específicamente para estos casos concretos, que hoy son cinco”.

Abdala: “No es, por supuesto, una solución mágica”

Por su parte, Abdala destacó que la cámara baja construya un entendimiento sobre un tema importante. “Por supuesto, tenemos nuestras diferencias y luchas democráticas, pero también somos capaces de encontrar soluciones concretas a problemas concretos. Este seguramente es un ejemplo más, pero no menos importante”, señaló.

Abdala dijo que la aprobación de esta modificación a los artículos 91 y 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 17.823, de 2004) “permitirá que el Inisa, ni más ni menos, pueda cumplir su misión de mejor manera en lo que tiene que ver con la inserción social de los adolescentes en conflicto con la ley”.

El diputado blanco sostuvo que “no es, por supuesto, una solución mágica, pero, en todo caso, viene a remover un obstáculo o a solucionar una dificultad que notoriamente se ha generado en los antecedentes que citaba Andújar” y que todos han presenciado con mucha preocupación.

Abdala dijo que este proyecto “debería contribuir a los efectos de que nada dificulte” que el proceso de reeducación “llegue a buen término y, por lo tanto, que el clima de convivencia dentro de los hogares del Inisa pueda desarrollarse de la mejor manera”. Por último, destacó que se concretó en buena medida porque el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, y su directorio, que gozan de su confianza “personal y política”, han tenido “el coraje de plantearlo en toda su crueldad, extensión y significación”, y eso ha sido muy importante “para sensibilizar a los poderes públicos”.

Luego de la votación del proyecto, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo que las medidas socioeducativas para los menores infractores dentro del Inisa “son muy distintas a las medidas privativas de libertad establecidas para el sistema penal” de mayores. Entonces, “no tenía sentido que aquellos que pasaron al sistema adulto nuevamente pasaran al sistema especializado para adolescentes”. Rodríguez señaló que esto traía “enormes problemáticas, entre ellas, lo que tiene que ver con la educación delictual que se recibía en los centros penales de mayores y que se trasladaba al sistema especializado para menores infractores”.