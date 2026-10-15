Se aprobó en comisión el proyecto de Abdala para que jóvenes que cometieron delitos siendo mayores no vuelvan al Inisa

La iniciativa, que tuvo el respaldo unánime de los legisladores del oficialismo y la oposición, se pondrá a consideración del plenario de la cámara baja a principios de noviembre.

La Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por el diputado nacionalista Pablo Abdala que propone modificar la normativa vigente para evitar que si un joven ingresa al sistema penal adulto por disposición judicial, no vuelva posteriormente al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) para cumplir con su “saldo pendiente” de medidas socioeducativas, sino que lo haga en establecimientos para adultos.

Días atrás, los diputados que integran dicha comisión acordaron avanzar con la iniciativa de Abdala, luego de que el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadoras del Instituto del Niño y Adolescente e Inisa (Suinau) pidiera encontrar una solución al tema. El reclamo del sindicato se dio a partir de un nuevo episodio violento vinculado a un mayor de edad en el Inisa que había estado en el sistema penal adulto.

A su vez, aunque en julio el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, había anunciado en el Parlamento que en la órbita del Poder Ejecutivo se estaba trabajando en un proyecto similar, la propuesta todavía no ha llegado al Poder Legislativo.

Según consta en la versión taquigráfica de la última sesión de la comisión, la diputada del Frente Amplio Inés Cortés saludó a Abdala por la iniciativa y dijo que le parece “un muy buen proyecto”. Está previsto que el texto se vote en el plenario de la cámara baja el 3 de noviembre, según dijeron a la diaria fuentes de la comisión.

En declaraciones a Subrayado, Abdala dijo que el avance en la comisión es “una buena noticia”, ya que se logró “un consenso político entre los distintos partidos, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente”. “Se llegó a una fórmula para solucionar este problema que todos advertimos y reconocemos como un problema real, es decir, la circunstancia de que los adolescentes que ingresan con una medida socioeducativa al Inisa, pero después adquieren la mayoría de edad y cometen un nuevo delito, cuando tienen un saldo pendiente de cumplimiento de la medida socioeducativa hasta ahora eran devueltos al Inisa, con todas las dificultades que sabemos que eso genera”, planteó.

El proyecto busca modificar los artículos 91 y 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establecen que “en ningún caso el adolescente que al llegar a los 18 años permanezca sujeto a medidas cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a adultos”. En ese sentido, el diputado nacionalista propuso que, “cuando la persona sometida a una medida privativa de libertad por infracciones cometidas durante la adolescencia, luego de haber cumplido 18 años de edad, ingrese por cualquier motivo a un establecimiento destinado a personas adultas por disposición judicial dictada en el marco de un proceso penal de adultos, no procederá su reingreso a centros dependientes del Inisa”.

Consultado por este tema en Desayunos informales, el presidente del Suinau, José Lorenzo López, dijo que desde el sindicato no buscan que los mayores de edad “se tengan que ir”, sino que la medida se aplique a aquellos que “ya pasaron” por el sistema penal adulto.