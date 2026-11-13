La participación digital en las elecciones del Presupuesto Participativo y los concejos vecinales creció 80%

Cerca de 60.000 personas participaron en el acto eleccionario el domingo, y los resultados estarán disponibles en diciembre, informó la Intendencia de Montevideo.

La participación digital en las últimas elecciones del Presupuesto Participativo y los consejos vecinales creció un 80%. Así lo consignó esta semana la Intendencia de Montevideo (IM), que informó que alrededor de 60.000 personas votaron de forma presencial este domingo.

De acuerdo con lo que publicó la comuna capitalina en su portal oficial, el acto eleccionario se distribuyó en 470 circuitos en más de 400 locales habilitados, y demandó “más de mil funcionarios y funcionarias de la intendencia, junto con los equipos de los municipios”.

Según informó la diaria la semana pasada, en esta edición, el electorado dirimió sobre un total de 318 propuestas, seleccionadas de un número inicial de 935 y distribuidas en los ocho municipios de la capital del país. Contarán con un presupuesto de ejecución de 216 millones de dólares, subdividido en 27 millones por municipio.

Foto: Diego Vila

Sin embargo, aún resta saber cuáles son los proyectos del Presupuesto Participativo, así como los candidatos a concejales municipales, más votados. Esto es así porque, según informó el gobierno departamental, recién esta semana comenzó el escrutinio primario, seguido por “el conteo general y la verificación de los votos” por parte de la Unidad de Participación de la IM. En ese sentido, y de acuerdo con la comuna, los resultados definitivos se darán a conocer en diciembre.

Según la IM, el director de la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Claudio Visillac, indicó que el crecimiento en el número de votos electrónicos sobre el total de sufragios se enmarca en una tendencia ascendente –según indicó a este medio la semana pasada, superaban los 10.000, cuando en la oportunidad pasada dicha cifra rondó los 7.900– y que vino aparejada por “un leve retraimiento del voto presencial”. En ese sentido, evaluó que el fenómeno “deja elementos para analizar posibles cambios en el sistema de votación de cara al próximo período”, que será en dos años.

Asimismo, y con respecto a los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo –más allá de que aún continúa el recuento de votos–, afirmó que la intención es garantizar su ejecución para el final de la actual administración. “El objetivo de la Intendencia de Montevideo es terminar 2030 con el cien por ciento de las obras del ciclo 2026 inauguradas”, aseguró Visillac, que añadió que ese objetivo constituye “un gran desafío”. “Vamos a trabajar para que eso suceda”, expresó de todos modos.