Lubetkin: la visita del papa fue “de los momentos más extraordinarios de los últimos 40 años”

”Ahora que lo conocimos más, no tenemos duda de que tuvimos delante nuestro a una figura que jugó, juega y jugará decididamente en el contexto mundial”, subrayó el canciller.

“Todos sacamos muchas conclusiones. Yo pienso cuáles podrían ser las palabras que sintetizan, que no es fácil porque fueron tres días intensos, pero yo diría felicidad y orgullo”, dijo este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, al ser consultado en rueda de prensa sobre qué le dejó la visita del papa León XIV. El canciller puso como ejemplo que recién había estado en una reunión con “un grupo importante de empresarios”, que al inicio pidieron “un aplauso por lo que pasó en Uruguay este fin de semana”.

Lubetkin aseguró que todo lo que habían trabajado entre las autoridades del gobierno y las del Vaticano salió “y de la mejor forma”. “Y eso no es solamente porque trabajamos bien, sino porque ese es el Uruguay. Mostramos el mejor Uruguay”, señaló. Agregó que le llegaron muchos mensajes del exterior que le preguntaban “¿cómo es posible que todos los presidentes estén juntos?”.

El canciller resaltó que el papa tiene una “doble posición que no la tiene ningún otro”, ya que es “jefe de Estado y el jefe espiritual del mundo”. Señaló que, tanto en las reuniones que el papa mantuvo con el presidente de la República, Yamandú Orsi, como en la reunión de varios ministros uruguayos con las principales autoridades del Vaticano, “surgieron un conjunto de aspectos que van a ser muy importantes en la relación, la acción y la coordinación futura con las autoridades” del Vaticano.

“Naturalmente, empezamos por los temas de la paz, en los que trabajaremos intensamente en forma conjunta, no solamente con el Vaticano, sino con otros países. Piensen en el conjunto de temas que se plantearon allí: infancia carenciada y cómo la trabajamos mejor, tercera edad abandonada, salud mental, el manejo del agua y el manejo de la tierra. No pensar solamente en el pasado, sino en el futuro, cuando hablamos de la inteligencia artificial y la encíclica vaticana”, expresó.

Lubetkin dijo que se trata de “temas que están en el centro de la agenda de este gobierno”, por lo tanto, “hay un aspecto de sinergía tan importante que va más allá” de si eran o no católicos cada uno de los que estaban allí. “Allí estábamos porque sabíamos que teníamos delante nuestro a una de las figuras más importantes del mundo. Ahora que lo conocimos más, no tenemos duda de que tuvimos delante nuestro a una figura que jugó, juega y jugará decididamente en el contexto mundial”, subrayó.

El ministro mencionó que otro tema que dejó la visita del papa es el orgullo como país. Dijo que, a pesar de que los uruguayos “somos hipercríticos”, “la síntesis que hicimos el viernes, sábado y domingo es [que fue] uno de los momentos más extraordinarios de los últimos 40 años, y es mérito de todos”.

“Nos decía el propio papa que en la carretera hasta llegar al aeropuerto no hubo un momento en donde la ciudadanía uruguaya, de cualquier tipo, color, sentimiento filosófico, no quisiera brindarle un homenaje a su figura, más allá del gran líder espiritual que tuvimos ante nosotros”, finalizó.

Ojeda: “Fue un hecho histórico”

Por otro lado, este lunes sesionó el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, y su secretario general, el senador Andrés Ojeda, señaló en rueda de prensa que, si bien la visita del papa no estaba en el orden del día, fue imposible no hablar de eso porque fue “el tema central de la agenda de estos días de Uruguay”. Señaló que tuvo la oportunidad de conocer al líder católico en privado y le sorprendió “lo amigable y cercano” que es. Dijo que personalmente le agradeció “por haber puesto la salud mental en el centro de la agenda”.

“Me quedo con una frase que me pegó fuerte: ‘Que nadie camine solo’. Logró poner en agenda un tema de nuestra época que quizás no era tan central de la agenda hace 20 o 30 años. Se salió disruptivamente de la agenda habitual de la Iglesia para poner un tema central del Uruguay y del mundo de hoy, con la capacidad que tiene un líder mundial de poner en agenda temas sustantivos”, insistió Ojeda.

Además, el senador colorado subrayó que León XIV puso a Uruguay “en el centro de la agenda del mundo” y le permitió al país “hacer gala de sus mejores virtudes”. “Uruguay mostró su capacidad de convivencia democrática. Todos los presidentes lo recibieron, no sé cuántos países pueden hacer eso. Todos los presidentes de los partidos políticos tuvimos un encuentro privado de conversación, rápida, pero la tuvimos”, señaló.

Por último, Ojeda subrayó que, “más allá de la fe”, se trató de “un hecho histórico, positivo y, en alguna medida, diferencial para Uruguay”.