Nicolás Iglesias sobre visita de León XIV: da ánimo a “fieles y católicos”, pero “muy difícilmente” recupere territorios perdidos

En diálogo con la diaria Radio, el especialista en política y religión Nicolás Iglesias señaló que la visita del papa durante este fin de semana puso a la devoción religiosa en el espacio público, y reparó que es un asunto al que estemos acostumbrados como sociedad laica.

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Asimismo, indicó que el Estado uruguayo logró poner “algunos temas de coincidencia” en agenda común con el pontífice y apuntó que el papa León XIV se preparó mucho para esta visita y buscó “elementos didácticos” que conectan con la cultura popular uruguaya para generar un diálogo.

Consultado sobre las declaraciones del pontífice en relación al aborto y la eutanasia —defendiendo la vida desde la concepción y la “muerte natural”—, Iglesias dijo que sus palabras, si bien estuvieron presentes, fueron cuidadosas y sostuvo que “hubiese sido raro” que el papa no se hubiera pronunciado sobre el tema, aunque argumentó de carácter discutible si le correspondía hacerlo en su calidad de jefe de Estado o hubiese podido esperar al ámbito “pastoral y religioso”.

A su vez, señaló que hubo algunos contrastes entre la visita a Casavalle y la vigilia en el estadio Centenario, en tanto explicó que “toda esa cara de la Iglesia católica con los sectores periféricos y populares” se diferenció mucho del sentir de un estrato sociocultural de clase media y alta en el acto en el Centenario a través de los testimonios a los que se le dieron lugar, como los de las familias más conservadoras.

En ese sentido, sostuvo que le llamó la atención la presencia de políticos de primera línea como Pedro Bordaberry del Partido Colorado, Rodrigo Goñi del Partido Nacional, Daniel Radío del Partido Independiente y Juan Andrés Roballo del Frente Amplio en el momento de la oración de los fieles allí en el Centenario, en la medida en que lo consideró “un gesto a la política partidaria” que fue más allá de lo moral y que, según sus allegados de la Iglesia católica, causó malestar en algunos sectores de la comunidad religiosa en tanto no se consideró representativo de la totalidad del pensamiento teológico de la misma.

En la misma línea, Iglesias dijo que la figura de Pedro Bordaberry, con todo lo que implica en términos de familia y apellido, de la mano de un “catolicismo muy conservador” que practicaba su padre Juan María Bordaberry, generó un contraste religioso dentro de la misma comunidad católica, así como también con el discurso de la defensa de la democracia.

Por último, el especialista consideró que la visita del papa si bien da ánimo a “fieles y católicos” y representa un entusiasmo para la acción de la Iglesia, “muy difícilmente” recupere territorios perdidos.En diálogo con la diaria Radio el especialista en política y religión, Nicolás Iglesias, señaló que la visita del papa durante este fin de semana puso a la devoción religiosa en el espacio público, y reparó que es un asunto al que estemos acostumbrados como sociedad laica.

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