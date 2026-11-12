Para relator de la ONU, el Mercosur “debería jugar un rol de difusión” de las “buenas prácticas” de búsqueda de desaparecidos

En el marco de la XLVII Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos (RAADH) del Mercosur, desde este miércoles y hasta el viernes se desarrollan en Montevideo seminarios regionales sobre salud mental, violencia política basada en género y búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el marco del Plan Cóndor. Este jueves, participó en este último la antropóloga y coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), Alicia Lusiardo, quien profundizó sobre la experiencia uruguaya y llamó a procurar la “colaboración entre países y entre disciplinas”.

Antes de la intervención de Lusiardo, abrió el encuentro el relator especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz. El relator destacó que la región cuenta con “modelos de buenas prácticas” en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada, que “deberían promoverse desde una plataforma como el Mercosur”. Consideró que el bloque “debería jugar un rol de documentación, de sistematización y de difusión de todas estas buenas prácticas” hacia la región y otras regiones del mundo, “donde me toca ver que se reinventa la rueda”, señaló.

“Tenemos protocolos, tenemos guías de buenas prácticas, estándares que se han desarrollado por equipos de Latinoamérica y se han aplicado en el mundo; usémoslos y apliquémoslos en serio”, sostuvo Lusiardo. La antropóloga llamó a compartir las experiencias y sostener las búsquedas. “Procuremos incorporar nuevas tecnologías que nos ayuden con esta escasa información y estas operaciones de contrainteligencia que quieren desestimular la búsqueda”, afirmó.

El seminario fue la primera vez en la que el equipo de antropólogos fue invitado a participar en la RAADH. En 21 años de trabajo, el GIAF ha recibido información sobre “más de 70 sitios que podrían contener fosas clandestinas”, de los cuales, un conjunto de ellos se ha intervenido con mayor o menor exhaustividad, indicó Lusiardo. De la lista actualizada de 205 uruguayos detenidos desaparecidos en Uruguay y en países de la región, “nos quedan 162 casos todavía para encontrar”, puntualizó la coordinadora.

Lusiardo caracterizó que, en estos casos, las personas “fueron colocadas en fosas clandestinas, sus cuerpos fueron ocultados exprofeso y con la idea de borrar cualquier posibilidad de identificación”, lo cual, “atenta contra la investigación”, que se vuelve “de larga data y de largo aliento”. En ese marco, sostuvo que la manera de investigarlos es “integrando a todas las disciplinas posibles en la investigación”, como historiadores, arqueólogos, antropólogos, médicos forenses y fiscales.

Con respecto a los desafíos particulares de la búsqueda en Uruguay, la antropóloga se refirió a la magnitud de las tareas y el ocultamiento. Por un lado, graficó que el grupo tiene que “buscar fosas clandestinas en predios militares inmensos con escasa información, con información muy poco precisa, donde tenemos que hacer planteos de trabajo que abarquen completamente el área cautelar y donde tenemos que hacer un abordaje cuadrícula a cuadrícula, siendo muy sistemáticos y muy rigurosos”.

Algunos de los rasgos identificados son enterramientos “individuales en terrenos inmensos”, a una profundidad de entre 0,50 y 1 metro, con abundante presencia de cal. “Es el terrorismo de Estado con la planificación, con la coordinación, con el tiempo para hacerlo y para ejecutarlo en sus propios terrenos”, sostuvo Lusiardo.

Por otro lado, se suma la imposibilidad de hallar los cuerpos ante la falta de información o la “información falsa y manipulada”. En los informes oficiales, como la Comisión para la Paz, “tenemos, ya desde el vamos, una afirmación de que, lamentablemente, la posibilidad de ubicar los restos de personas desaparecidas, salvo el caso de Roberto Gomensoro, no va a ser posible”, señaló Lusiardo. Por ejemplo, en el caso de Eduardo Bleier, tanto la comisión como los informes de las Fuerzas Armadas al expresidente Tabaré Vázquez señalaron como sitio de enterramiento el Batallón 14, cuando fue encontrado en el Batallón 13.

Asimismo, hubo “un condimento extra”: la operación Zanahoria, que consistió en el desenterramiento de cuerpos al finalizar la dictadura. “Si analizamos, caso a caso, lo que se dice para cada uno de los cuerpos que el equipo de antropólogos ha encontrado hasta ahora, todos y cada uno de ellos –salvo el caso de Ubagésner Chávez Sosa– tienen un reporte de desenterramiento, quema y esparcimiento de las cenizas por la zona”, señaló Lusiardo.