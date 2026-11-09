Sturla sobre el pedido de Familiares: la Iglesia “acompaña ese justo reclamo”, pero debe haber disposición “a perdonar”

El cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, consideró sumamente positiva la visita del papa León XIV a nuestro país, que culminó este domingo, y destacó la organización a cargo de la Iglesia católica y el gobierno nacional para su llegada. En diálogo con Panorama Informativo de la diaria Radio dijo que fue “muy hermoso” el discurso del presidente, Yamandú Orsi, durante el acto realizado en la plaza Independencia el viernes. En cuanto a las palabras del sumo pontífice en alusión al aborto y la eutanasia –defendiendo la vida desde la concepción y la “muerte natural”–, Sturla consideró que no aportaron “una novedad”, en tanto es lo que la Iglesia católica plantea desde siempre.

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Sturla también destacó positivamente la presencia de los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou durante la ceremonia oficial de bienvenida en la plaza Independencia y dijo que el presidente Orsi “valoró la obra social de la Iglesia”. A su vez, remarcó que la visita a Casavalle por parte del papa fue muy importante, en tanto se buscó que pudiera conocer otras realidades, más allá de su paso por la rambla de la ciudad.

Sobre la figura del padre Cacho, que fue destacada por el papa León XIV durante su paso por Casavalle, el arzobispo dijo que se trata de una “figura extraordinaria”, que no fue únicamente un “proveedor de soluciones” para la gente del barrio, en la medida en que, señaló, “fue alguien que desde adentro hizo que la gente tomara conciencia de su dignidad y desde allí pudieran ir saliendo adelante”. Por lo anterior, Sturla valoró su compromiso con los más pobres y lo consideró un modelo a seguir.

Consultado sobre el pedido que hicieron Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos frente a la llegada del papa en el sentido de que la Iglesia aporte información sobre el paradero de sus seres queridos, Sturla dijo que “la Iglesia acompaña el reclamo”, pero hizo hincapié en la necesidad de “perdonar”. “Es muy difícil que pidamos verdad y justicia, pero no estemos dispuestos también a perdonar”, enfatizó el cardenal, y consideró que Uruguay debe ser capaz de “restañar sus heridas”, lo que no es posible si no se conjugan “la verdad, la justicia y el perdón”.

Como muestra de que la Iglesia respalda el reclamo de Familiares, Sturla señaló que recientemente se reunió con la madre de un detenido desaparecido, en referencia a María Bellizi, quien tiene 101 años de edad y busca desde hace 49 años a su hijo, Andrés Humberto Bellizzi Bellizzi.