El coro Voces de mi Ciudad celebró su gala anual en el Teatro Municipal de Rivera

El coro lo dirige Teresita Ribeiro; tiene 87 años y es profesora de canto desde hace más de seis décadas.

La profesora Teresita Ribeiro tiene 87 años y lleva más de seis décadas dedicadas a la docencia. Es la directora del coro “Voces de mi Ciudad”, que este sábado 7 concretó su gala especial, titulada “Entre Voces y Canciones”. La presentación incluyó la participación especial de un coro infantil integrado por hijos, nietos y alumnos de los coreutas, y por familiares de la directora del elenco, que tiene una nómina regular de unos 50 coreutas.

Ese número varía a lo largo del año, por las responsabilidades laborales y estudiantiles de sus miembros. En el grupo hay coreutas de todas las edades, desde una joven de 14 años hasta una integrante de 92 años, que acompaña las actividades de la agrupación desde los inicios del proyecto.

En la gala de cierre actuó también el coro de La Paz (Canelones), bajo la dirección del maestro Guillermo Martínez, y un ensamble de voces femeninas que interpretó cuatro composiciones. El cierre reunió en escena a las tres agrupaciones: el coro infantil, la delegación canaria y el elenco departamental. Interpretaron “Canción con todos”, una obra de Armando Tejada Gómez y César Isella.

Trayectoria y perspectiva de relevo

“Voces de mi Ciudad” nació hace 25 años y ha mantenido una dinámica de ensayos y presentaciones sin interrupciones (en la pandemia siguió activo por videoconferencia). Entrevistada por la diaria, Ribeiro dijo que llegó el momento de pensar en su continuidad al frente del proyecto, una interrogante que resulta lógica para alguien que llegó a los 87 años. Entre las variables a tener en cuenta para tomar une definición, señaló, están las razones de salud y las exigencias que demanda una rutina de ensayos y desplazamientos como la que lleva adelante desde hace más de un cuarto de siglo.

“A los 87 años es momento de repensar la vida, aunque mucha gente no cree que tenga esta edad. Es que tengo descendencia indígena y pocas arrugas”, expresó Ribeiro, con una tímida sonrisa.