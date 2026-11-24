Entre el sábado por la noche y la tarde del domingo, efectivos de Bomberos debieron intervenir en dos episodios fatales ocurridos en un tajamar sobre la Ruta 27 y en la zona conocida como “el Buraco”, próxima al autódromo.

Los episodios de ahogamiento registrados durante el último fin de semana en distintos puntos del departamento de Rivera dejaron como saldo dos personas fallecidas, según informó la Jefatura de Policía departamental. Ambos casos se encuentran bajo investigación de la Fiscalía de Turno, que dispuso las pericias forenses y de Policía Científica correspondientes.

El episodio más reciente ocurrió en la tarde del domingo, tras un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre una situación de riesgo en la zona de la represa de OSE conocida como “el Buraco”, en las inmediaciones del Autódromo Eduardo P. Cabrera.

Efectivos del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) se entrevistaron con un joven de 24 años, quien relató que se encontraba acompañando a una amiga de la misma edad cuando, en determinado momento, la mujer se arrojó al agua y no volvió a emerger. Ante la urgencia, uno de los funcionarios policiales se sumergió y logró ubicarla, aunque no pudo extraerla por sus propios medios. Poco después, personal de Bomberos de Rivera concretó el rescate del cuerpo.

Una unidad de emergencia móvil de SAME acudió al lugar y constató el fallecimiento de la joven. En el procedimiento también participaron integrantes del Comando de Jefatura, personal de la Seccional Décima y Policía Científica.

La Fiscalía de Turno ordenó el relevamiento de la escena por parte de Policía Científica, el traslado del cuerpo para la autopsia forense y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. Asimismo, dispuso tomar declaración en acta al joven que acompañaba a la víctima y solicitarle la entrega voluntaria de su teléfono celular para ser sometido a pericias técnicas.

Previamente, en la noche del sábado, un hombre de 50 años había ingresado a un tajamar ubicado en un establecimiento rural a la altura del kilómetro 70 de la Ruta Nº 27 con el objetivo de colocar una red de pesca. Por causas que aún se intentan establecer, el hombre desapareció de la superficie a unos tres metros de la orilla, en una zona de aproximadamente dos metros de profundidad.

Tras el aviso, trabajaron en el lugar efectivos de las seccionales 4ª y 7ª, junto a personal de Bomberos de Villa Minas de Corrales. La búsqueda se extendió hasta el mediodía del domingo, cuando los bomberos lograron ubicar el cuerpo sumergido a unos tres metros del borde, enredado entre alambres.

Posteriormente, Policía Científica realizó los relevamientos técnicos en la escena. Enterada la Fiscalía, se dispuso la realización de la autopsia por parte del médico forense, la posterior entrega del cuerpo y de los efectos personales a sus familiares, y la incautación de la red utilizada.

Advertencia de Bomberos ante el inicio de la temporada estival

Tras las intervenciones del fin de semana, el jefe de Bomberos de Rivera, comisario Jorge Gau, lamentó comenzar la semana con este tipo de episodios. “Son noticias tristes que con prudencia y prevención podrían haberse evitado”, expresó el jerarca, quien exhortó a la población a “no ingresar a espejos de agua que no estén habilitados”.

Respecto al episodio ocurrido en “el Buraco”, el jefe de Bomberos explicó que, de acuerdo con el relato de los testigos, la joven se arrojó al agua y no volvió a aparecer, por lo que se presume que pudo haber sufrido un golpe en la nuca al caer. Asimismo, advirtió sobre las condiciones de riesgo del lugar: “De hecho, cuando Bomberos fue al lugar e ingresó al agua, sintieron mucha presión; tiene una profundidad de más de siete metros, con una presión que dificulta ir hasta el fondo para retirar el cuerpo”.

El comisario subrayó que, al tratarse de entornos cuyas características y profundidades muchas veces se desconocen, “la única medida de prevención en esas zonas es no ingresar” y optar únicamente por espacios aptos y habilitados para el baño. En ese sentido, recordó que incluso en el Parque Gran Bretaña —donde existe cobertura del servicio de Bomberos— durante el año pasado se debieron realizar siete rescates debido a personas que no respetan las zonas prohibidas.