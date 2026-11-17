Con dos victorias y un empate, la selección celeste sumó siete puntos en el cuadrangular disputado en el estadio Atilio Paiva Olivera y avanzó a la siguiente fase del certamen de OFI.

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La selección femenina sub 14 de Rivera cerró su participación en la primera fase del 2° Campeonato Nacional de Selecciones de la categoría como líder invicta de la serie A, tras acumular siete unidades y una diferencia de goles de +4 durante el torneo disputado este fin de semana en el estadio municipal Atilio Paiva Olivera.

El certamen, organizado por la Organización del Fútbol del Interior (OFI) junto con la Intendencia Departamental de Rivera, a través de la División Deportes de la Dirección General de Promoción y Acción Social y la Liga Departamental de Fútbol de Rivera, formó parte del programa Liga de Desarrollo Evolución Conmebol.

La actividad se desarrolló entre viernes y domingo con entrada gratuita y la participación de los combinados de Rivera, Artigas, Salto y Paysandú. El debut del equipo local tuvo lugar el viernes con un empate sin goles (0-0) frente a Artigas. En la segunda jornada, disputada el sábado, Rivera obtuvo su primer triunfo al imponerse 4-1 ante Salto.

Finalmente, el domingo, el conjunto celeste aseguró el primer puesto del grupo tras vencer 1-0 a Paysandú. Con estos resultados, Rivera lideró la serie A con 7 puntos, seguida por Paysandú con 6, Artigas con 2 y Salto con 1 punto.

Tras la clasificación, la presidenta del Consejo de Fútbol Femenino de Rivera, Laura Gutiérrez, valoró el rendimiento colectivo e individual del equipo en declaraciones a la diaria. “Todas jugaron divino, tienen un equipazo”, afirmó la dirigente. Asimismo, subrayó la actuación de una de las delanteras del plantel: “Fiorella Peláez para mí fue el destaque en la selección de Rivera por haber convertido goles importantes, uno para la victoria contra Paysandú y otro contra Salto”, relató.

Además, la referente del Consejo Departamental de Futbol Femenino remarcó el desempeño de cada una de las integrantes del plantel, ya que “las victorias fueron gracias al talento individual potenciado en el juego en equipo”. Aclaró que “todas jugaron muy bien y el resultado está a la vista”.

El combinado riverense cuenta con un plantel de 26 futbolistas dirigidas técnicamente por Eduardo Fernández, con la asistencia técnica de Alejandra Núñez y Jorge Centi como delegado. Todas las deportistas tienen 13 años cumplidos y se encuentran habilitadas en el sistema Comet bajo el registro de “jugadoras de selección”, conforme a la reglamentación vigente de la OFI.

Parte del grupo ya contaba con experiencia previa tras haber obtenido el título nacional en la temporada 2024 bajo la misma conducción técnica.