Especialistas plantearon que hay una “brecha” entre el “peligro real” de estas situaciones y la “percepción” de las potenciales víctimas.

En el marco de la primera Semana de la Juventud, organizada por la Intendencia de Rivera, se desarrolló una actividad sobre la intersección entre ciberdelitos e inteligencia artificial; el taller estuvo a cargo de los abogados Fabricio de la Rosa y Matías Acosta, especialistas en delitos informáticos y evidencia digital.

Durante la jornada se analizaron dinámicas que, según se planteó, crecen de “manera alarmante” en la zona de frontera entre Brasil y Uruguay: la difusión no consentida de imágenes íntimas, la sextorsión, la pornovenganza, las extorsiones económicas y la suplantación de identidad.

Aunque la actividad se planificó originalmente para adolescentes y jóvenes, el auditorio estuvo compuesto mayoritariamente por adultos, una situación que refleja cómo se vive la brecha digital y cuál es la percepción de la seguridad en las familias en relación a estos temas.

Respecto al tema, los especialistas comentaron que muchos adultos “llegan a estos talleres por mera curiosidad y terminan sorprendidos y alarmados, no solo por la sofisticación de las estafas, sino por lo que viven los niños y adolescentes a diario en internet”.

La conclusión, según dijeron, siempre es la misma: “entregarle un celular a un niño sin supervisión no es una forma de mantenerlo tranquilo, es una negligencia. Es dejarlo expuesto frente a quienes buscan exactamente eso, menores solos ante una pantalla y familias distraídas”.

La escasa presencia de jóvenes en el taller, señalaron los especialistas, también pone de manifiesto un sesgo recurrente en las nuevas generaciones: el exceso de confianza respecto a su propio dominio tecnológico.

“El error más grande es creer que por dominar la tecnología se conocen los riesgos. Quien cree que lo sabe todo no ve el peligro hasta que se convierte en víctima. Y cuando eso ocurre, por lo general no sabe cómo reaccionar ni a quién acudir”, alertó Acosta.

Si bien la iniciativa de la Intendencia de Rivera fue valorada positivamente como un paso necesario para instalar la discusión sobre seguridad digital en la agenda local, el análisis de los profesionales apunta a la necesidad de construir una estrategia integral y sostenida en el tiempo.

El abordaje de estas problemáticas no puede limitarse “a eventos puntuales” y requiere el compromiso activo de los núcleos familiares, las instituciones educativas y el Estado, según dijeron. En este sentido, agregaron, la legislación vigente “marca una hoja de ruta que aún aguarda por su plena implementación”.

En relación a la responsabilidad institucional y la aplicación de la norma, los abogados concluyeron que “la prevención no puede reducirse a un taller o a una semana temática. Las familias e instituciones deben asumir su rol, pero también el Estado, que hoy muestra una ausencia preocupante. El artículo 9 de la Ley 20.327 establece con claridad la obligación de desarrollar campañas educativas y de seguridad digital en todo el país. Es una responsabilidad ineludible, compartida y, sobre todo, urgente.”