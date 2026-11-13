El estadio Atilio Paiva Olivera será sede de la serie A en la Copa Nacional Femenina sub 14 de la OFI

Rivera recibirá del 13 al 15 de noviembre a las selecciones de Artigas, Salto y Paysandú, en el marco de la Liga de Desarrollo Evolución Conmebol.

La ciudad se transformará este fin de semana en una de las sedes de la primera fase del 2º Campeonato Nacional de Selecciones Femeninas sub 14, certamen organizado por la Organización del Fútbol del Interior (OFI), que forma parte del programa de la Liga de Desarrollo Evolución Conmebol.

La actividad de la serie A se desarrollará de forma exclusiva en el estadio municipal Atilio Paiva Olivera, escenario que albergará los seis encuentros el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre. El cuadrangular reunirá a los equipos de Rivera, Artigas, Salto y Paysandú, en una serie que otorgará pasajes a la siguiente instancia del torneo.

El seleccionado celeste de la categoría afrontará el desafío local con un plantel de 26 jugadoras dirigidas técnicamente por Eduardo Fernández, con Alejandra Núñez en la asistencia técnica y Jorge Centi en la delegación.

El equipo riverense llega con un importante antecedente de trabajo: parte de las futbolistas que integran el actual plantel ya se consagraron campeonas en la temporada 2024 bajo la conducción técnica del propio Fernández, lo que aporta continuidad y rodaje al grupo. De acuerdo con la normativa de la OFI, todas las jugadoras participantes están debidamente registradas en el sistema Comet como “jugadoras de selección” y cuentan con 13 años cumplidos.

Bajo la presidencia de Julio Puentes en la Liga Departamental de Fútbol de Rivera, este 2026 se concretó la creación del Consejo Departamental de Fútbol Femenino, encabezado por María Laura Gutiérrez. La nueva estructura busca fortalecer el desarrollo de la categoría en todo el territorio.

En el plano deportivo, la serie implicará un nivel exigente para la selección local. Entre los rivales del grupo destaca la selección de Artigas, que llega como la actual campeona tras obtener el título en la edición inaugural del certamen nacional. La serie la completan los equipos de Salto y Paysandú, dos divisionales de peso en la categoría.

Venta de entradas y apoyo del público

La Liga Departamental de Fútbol de Rivera remarcó la importancia del acompañamiento de la parcialidad local bajo la consigna “El fútbol femenino nos une”. Además, se habilitó la venta de abonos anticipados a $ 300, válidos para presenciar las tres fechas. En tanto, quienes compren sus entradas directamente en puerta en la fecha de cada partido abonarán $ 150 por jornada. Los puntos de venta anticipada funcionan en la sede de la Liga Departamental y en el puesto instalado en la Plaza Artigas.

Las selecciones que logren la clasificación en esta serie A, al igual que en las sedes fijas de Florida, Carmelo y Rocha, avanzarán a la segunda fase del torneo, donde competirán ante los clasificados de la Asociación Uruguaya de Fútbol.