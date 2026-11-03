Tragedia en la madrugada riverense: un motociclista de 23 años murió tras chocar contra una columna en avenida presidente Giró

Además, hubo varios procedimientos que finalizaron con la retención de 45 vehículos por faltas graves y alcoholemia.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes a la altura de la sede de APADIR cuando la víctima, que según las pericias preliminares se desplazaba a gran velocidad tras haber estado en una “juntada” en la zona del autódromo, intentó ingresar a una curva pronunciada al mando de una moto Zanella de 200 cc.

En esas circunstancias, perdió el dominio del birrodado, impactó fuertemente contra una columna y cayó al pavimento. Minutos más tarde, el personal médico que acudió a la emergencia constató su fallecimiento en el lugar. La gravedad del hecho movilizó a peritos de Policía Científica y a las principales autoridades policiales de la zona, quedando la investigación bajo la órbita de la Fiscalía.

Este episodio se suma en un fin de semana particularmente intenso para la Inspección General de la Intendencia. Carlos Migorena Scholl, inspector general, dialogó con la diariasobre el panorama general del tránsito y remarcó el rol determinante de la velocidad y el alcohol al volante. “A veces con la muchachada es difícil; todos fuimos jóvenes y siempre pensamos que no nos va a pasar nada” reflexionó Migorena, al tiempo que admitió que este tipo de hechos trágicos obligan a reflexionar sobre la necesidad de incrementar los controles.

Aunque reconoció que los accidentes fatales en Rivera son bajos en comparación con el resto del país, sentenció: “Quisiéramos algún día llegar a siniestros cero; ese día vamos a decir que nuestro trabajo fue exitoso”.

El jerarca detalló que el trágico choque ocurrió luego que la víctima regresara de la zona del autódromo, donde se había congregado un numeroso grupo de personas. Al respecto, señaló que si bien se intenta proveer un espacio seguro para este tipo de encuentros, la falta de conductas apropiadas obliga a repensar el trabajo de fiscalización en el área.

Decenas de vehículos incautados y conductores alcoholizados

El balance del operativo del fin de semana arrojó números preocupantes. Se detuvieron 17 automóviles y 26 motocicletas, sumando un total de más de 45 vehículos incautados. Entre las infracciones más graves destacaron 14 espirometrías positivas, con registros que treparon hasta los 1,5 gramos de alcohol en sangre.

Migorena fundamentó el rigor de los operativos de fiscalización durante el fin de semana: “La intención no es recaudatoria, sino retirar de la calle a vehículos que son conducidos por gente alcoholizada. Eso sí se está castigando”.

Asimismo, advirtió sobre las severas consecuencias para quienes insisten en manejar ebrios o infringir las normas.

“Hoy la oficina de Inspección General se llenó de gente pidiendo la devolución de la libreta. Si recupera la libreta, cuídela; no tome si va a salir a manejar. Las consecuencias son económicas, con multas importantes y la suspensión de la libreta por un tiempo mínimo de seis meses”, contestó Migorena a los que concurrieron a la oficina.

“‘Mi hijo me agarró la moto prestada’, ‘se me rompió el caño de escape’, ‘se me cayó la matrícula’ o ‘tomé solo una cerveza’ son excusas reiteradas”, finalizó Migorena, al comentar los argumentos más comunes con los que se encuentra a diario.