El Teatro Municipal de Rivera se prepara para vivir la primera edición del Primavera Teatro Festival

Del 22 al 27 de setiembre, Rivera vivirá una semana de artes escénicas, literatura y formación para todo público, con destacados referentes nacionales y regionales en su escenario.

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Con el objetivo de potenciar la circulación artística y el encuentro con la dramaturgia local, la Intendencia de Rivera presenta el primer Primavera Teatro Festival, que se desarrollará del 22 al 27 de setiembre en las instalaciones del Teatro Municipal 15 de Febrero de 1985.

La propuesta busca consolidar al teatro como un espacio de puertas abiertas, aprovechando la semana de vacaciones de primavera para fomentar la participación de niños, jóvenes y familias en actividades culturales, formativas y de descentralización artística.

Una agenda diversa y descentralizada

El puntapié inicial se dará el martes 22 y miércoles 23 con la presentación de La Ovidio Titers Band, que pondrá en escena dos funciones de la aclamada obra Las cuatro estaciones de Vivaldi. Como parte de la política de descentralización cultural, la agrupación llevará adelante talleres de títeres en las localidades de Tranqueras y en el barrio Sonia.

La programación continuará el jueves 24 con la llegada de la compañía Dionisíacas, procedente de Tacuarembó, que presentará Crónicas de Shakespeare. La jornada incluirá un conversatorio abierto sobre los desafíos de la producción escénica en el interior, moderado por la directora de la compañía, Natalia Machado.

El componente formativo tendrá un espacio central el viernes 25 y sábado 26, período en el cual se dictará un taller de actuación a cargo de Micaela Larroca, recientemente galardonada con el Premio Florencio 2025 en la categoría mejor dirección.

Literatura y dramaturgia nacional

La agenda del viernes 25 enlazará las artes escénicas con el ámbito literario mediante la presentación del libro Dino el Breve, del autor Fabián Soneira. Asimismo, se rendirá homenaje a la dramaturgia del reconocido autor nacional Dino Armas a través de la lectura y aproximación a su obra Y si te escribo canciones de amor.

El festival culminará el domingo 27 con una celebración centrada en la identidad de la región: la Muestra de Dramaturgia Local, un espacio coordinado junto con la Mesa Binacional de Artes Escénicas que visibiliza la producción dramatúrgica de la frontera.

Las entradas para las funciones con costo se encuentran disponibles a través de la plataforma digital mientrada.com.uy y en la boletería del Teatro Municipal, recordándose que la mayoría de las actividades del festival cuentan con entrada libre y gratuita.