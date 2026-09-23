Intensa agenda motor y cultural en el Autódromo de Rivera

El histórico y remodelado recinto se prepara para vivir una cartelera excepcional en los próximos meses, combinando alta competencia, turismo, integración comunitaria y grandes celebraciones.

Con un trazado principal de 3.080 kilómetros de extensión, 15 curvas técnicas y una infraestructura moderna ampliamente elogiada a nivel nacional e internacional, el Autódromo Eduardo Prudencio Cabrera se afirma como uno de los mejores escenarios del motor en el Uruguay.

Un mes de octubre a puro motor y eventos masivos

La actividad en el predio riverense tendrá un ritmo vertiginoso durante todo octubre, destacándose múltiples propuestas de gran convocatoria.

El primer fin de semana de octubre se llevará a cabo el 3° Motul Motofest, enmarcado en los festejos por los 50 años de trayectoria de Carlos Sánchez. El evento albergará una fecha oficial del campeonato nacional de pista de la Federación Uruguaya de Motociclismo (FUM), reuniendo a más de 60 motos en 12 categorías, además de atracciones como acrobacias y el infaltable globo de la muerte. Debido a las elecciones en Brasil, en esta ocasión la competencia se centrará exclusivamente en el campeonato uruguayo, abarcando desde ciclomotores hasta la categoría de 1000 cc.

El segundo fin de semana de octubre el predio recibirá a la comunidad scout para un Encuentro Sudamericano, con más de 1.500 participantes acampados en el autódromo y diversas actividades programadas en el Parque Gran Bretaña, declarado Monumento Histórico Nacional en 1981, cuenta con 50 hectáreas de paisaje agreste, vegetación nativa y rica flora y fauna autóctona, lago artificial y un parque acuatico.

El cuarto fin de semana de octubre el escenario será sede de la final del Regional Norte del Campeonato Uruguayo de Velocidad en Tierra de Mecánica Nacional.

El último fin de semana de octubre se disputará un importante evento de mountain bike, declarado de interés turístico nacional, que contará con más de 200 inscriptos. La largada se realizará desde el propio autódromo, desplegando un exigente circuito de 100 kilómetros por Cuchilla Negra.

Noviembre, mes de definiciones nacionales e internacionales

El administrador del autódromo, Pablo Cabrera, detalló el proceso histórico que llevó a Rivera a convertirse por primera vez en la sede de la gran final nacional. “En el último Congreso de la Federación Uruguaya de Motociclismo, por decisión mayoritaria, se resolvió que Rivera sea sede —por primera vez en la historia— de las Finales Nacionales de Mecánica Nacional, un evento oficializado por el Consejo Directivo de la FUM que reunirá a más de 300 pilotos el próximo 29 de noviembre en el Autódromo Eduardo P. Cabrera”, explicó Cabrera a la diaria

El jerarca reseñó cómo se gestó esta designación conjunta: la propuesta inicial surgió de la propia federación, pero al existir a nivel local tres instituciones de motociclismo, se ideó un proyecto integrador para no dejar a ningún club afuera. Tras presentar la infraestructura del autódromo, respaldada por su pista homologada y registros audiovisuales que cautivaron a las autoridades federales, el escenario ratificó su jerarquía.

“Hoy en día el autódromo de Rivera es considerado uno de los mejores escenarios de motociclismo del Uruguay, llevándose notas de 10 sobre 10. La gente está muy entusiasmada porque será un fin de semana de todo el motociclismo del Uruguay, con los campeones de cada región compitiendo por el título nacional en Rivera”, destacó el administrador, subrayando el hecho inédito que los tres clubes del departamento se unieron y que los 32 clubes de la federación votaron de forma unánime para consagrar a Rivera como anfitrión.

Festival de arrancadas y proyecciones

La actividad de noviembre también incluirá fechas de aceleración (arrancadas), destacándose un festival de automovilismo que integrará una fecha oficial del campeonato brasileño, permitiendo que pilotos uruguayos y argentinos sumen puntos y clasifiquen dentro del circuito norteño.

Diciembre: cierre internacional de alto nivel

La actividad en la pista continuará los días 11, 12 y 13 de diciembre con el Festival Internacional de Arrancada: O Desafio, un encuentro trinacional que enfrentará a competidores de Brasil, Uruguay y Argentina bajo el lema “Paixão que não tem fronteiras”. Organizado conjuntamente por Arrancada Motorsport Livre y LR Arrancadas, el evento destinará las jornadas del 11 y 12 a los carros, mientras que el 13 será dedicado exclusivamente a las motos, coronando un año a pura velocidad en la frontera.

Un espacio para disfrutar en familia

Como sello distintivo de los eventos organizados en el recinto, Cabrera remarcó que cada propuesta está pensada para el disfrute integral de la comunidad: “Cada evento permite que el público concurra y pueda armar su tradicional asadito”, fomentando un ambiente familiar, festivo y de camaradería en torno a la pasión por los motores.