Ejecutan simulacro general de emergencia en el Aeropuerto Binacional de Rivera para probar la respuesta conjunta con Brasil

Conforme a las normativas de OACI y Dinacia, se realizó con éxito el simulacro general del Plan de Emergencia en el Aeropuerto de Rivera para poner a prueba los tiempos de respuesta y la coordinación con Brasil.

El ejercicio práctico de campo, de carácter bianual, simuló la hipótesis de un accidente aéreo con el objetivo de medir en tiempo real la capacidad de respuesta, la efectividad en la aplicación de estrategias y la comunicación operativa entre los distintos organismos implicados.

El jefe del aeropuerto, mayor navegante Jorge Tabárez, destacó la trascendencia de mantener un entrenamiento y una capacitación continuos en el predio aeronáutico. “Es fundamental para garantizar la seguridad operacional, ya que es la práctica de lo que deseamos que nunca ocurra: un accidente aéreo”, afirmó.

Coordinación multidisciplinaria y binacional

La maniobra en el terreno contó con un despliegue multidisciplinario que incluyó al personal del consorcio Aeropuertos Uruguay, funcionarios de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y la Policía Aérea Nacional (PAN), quienes asumieron las tareas de control y delimitación de accesos a la zona del siniestro.

Dado el estatus del aeródromo como el primer aeropuerto binacional de América Latina, el simulacro puso a prueba los mecanismos de articulación transfronteriza. El operativo integró a la Jefatura de Policía de Rivera, unidades de salud y servicios médicos de emergencia, así como a dotaciones del Cuerpo de Bomberos de Rivera y del municipio vecino de Santana do Livramento (Brasil).

El valor del trabajo previo: el simulacro de mesa

Tabárez explicó el mecanismo de planificación que antecede al despliegue en la pista, subrayando el rol clave del “simulacro de mesa” que se realiza con frecuencia anual. “Sirve para informar a las diferentes instituciones cuál es el panorama, qué protocolo se activa y cuántas ambulancias se requieren. Allí se coordinan los trabajos y la aplicación de las estrategias desde la planificación de un escritorio”, sostuvo el jefe de la unidad. Agregó que, para cuando se ejecute el ejercicio general en terreno, las estrategias ya están definidas.

Aunque las instituciones participantes son notificadas previamente sobre la realización de las pruebas anuales dentro de la agenda de trabajo, se desconoce el momento exacto en que el simulacro es activado. De esta manera, todos los efectivos operan bajo condiciones de una situación real e inopinada, lo que permite auditar con exactitud los tiempos de respuesta.

Planes de contingencia y multiamenazas

La actividad se suma a las exigencias operativas y de seguridad que rigen para los aeródromos del país bajo el Reglamento Aeronáutico Uruguayo. En ese marco, en marzo de este año se aplicó el ejercicio Acuífero Seguro, enfocado en los planes de contingencia ante actos de interferencia ilícita y amenazas de seguridad en la frontera.

Este ejercicio contó con la presencia de expertos y observadores internacionales de España y Costa Rica para evaluar los protocolos de respuesta conjunta. Al tratarse de un operativo enfocado en la seguridad y en la contención de amenazas biológicas, químicas o radiológicas complejas, las imágenes específicas de la manipulación de los materiales de simulación se gestionan bajo estrictos registros oficiales de los organismos de defensa y la Dinacia.

Con la concreción del simulacro general y la verificación de los flujos de trabajo conjunto, la terminal aérea de Rivera certifica la operatividad y eficacia de su Plan de Emergencia ante las autoridades de la aviación civil.