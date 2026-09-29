“Ciudad única”: Rivera y Santana do Livramento consolidan su integración turística

Autoridades de Rivera y Santana do Livramento presentaron la plataforma digital Destino Binacional, una iniciativa que busca consolidar la idea de “única ciudad”, mostrando las potencialidades turísticas de ambas ciudades. El enoturismo y las vinícolas, la gastronomía y la identidad culinaria transfronteriza del Pampa, el dinamismo del turismo de compras en free shops y una riqueza cultural e histórica caracterizada por la convivencia diaria del portuñol son algunas de las costumbres compartidas que aparecen plasmadas en esta propuesta.

En el acto de presentación, la presidenta de la Mesa Santanense de Turismo, Andrea Cavalheiro, destacó que el proyecto no habría sido posible “sin el soporte y la cooperación internacional” y agradeció particularmente a los ministerios de Turismo y a las cancillerías de Uruguay y Brasil. En su opinión, la política de integración que llevan adelante ambos gobiernos es “un ejemplo de interacción para América Latina”.

Por su parte, el presidente de la Mesa Rivera, Fabrizzio Conti, explicó que dicha institución “nació y se sostiene” desde el sector privado, con el “apoyo fundamental” del sector público. Indicó que una de las principales debilidades que debió enfrentar la mesa en sus orígenes fue “la falta de asociativismo y el desconocimiento mutuo entre los operadores”. Explicó que ambas ciudades lograron “dejar de competir y comenzar a integrarse”, ofreciendo así una “experiencia completa de destino”.

Conti detalló que en el proceso participaron más de 90 operadores de ambos países, que reactivaron la Mesa Santanense y crearon la Mesa Binacional. Los antecedentes: un seminario de asociativismo que se realizó el 18 y 19 de noviembre de 2021, una instancia en la que los operadores de ambos países “consolidaron la convicción de que ambas localidades conformaban un solo destino”.

Recordó que en 2025, junto al Sindilojas, se realizó la novena edición del Festival de Enogastronomía, con más de 100.000 asistentes. En esa ocasión se impulsó el proyecto Turismo en las Escuelas, que alcanzó a 1.700 niños de Uruguay y Brasil. Destacó que actualmente se abren nuevos mercados mediante la participación en Festuris y fam tours, y enfatizó que este modelo de frontera fue presentado recientemente por el ministerio uruguayo al de Brasil como “ejemplo a replicar”.

En noviembre de 2025 se desarrolló una jornada de construcción de la narrativa del destino junto al equipo Time Inovacao (liderado por Cintia Lee), el historiador José Sampayo, la Agencia de Desarrollo de Rivera (con Gonzalo Farías), la Dirección General de Desarrollo Económico y Productivo de la intendencia (con Santiago Esteves), la agencia Frame y el mentor Alejandro Salmantón.

Respaldos institucionales e históricos

El director nacional de Turismo, Cristian Pos, valoró el trabajo y consideró la propuesta como la principal fortaleza de la región. En la misma línea, el director general de desarrollo económico y productivo de la intendencia, Santiago Esteves, calificó la creación de la Mesa Destino Binacional como un “hito” para el desarrollo fronterizo y rememoró a referentes que impulsaron el proyecto desde sus inicios: María Lina Varela, Margarita Carrau, Marina Cantera, Fernando Tapia, Santi Viera, Vera Reis, Viviane Maciel y Edelweis Olivier.

Finalmente, el director de Promoción y Acción Social de la intendencia, Giovani Conti, recordó a la figura de Enrique Puentes, que fue director de Turismo de la comuna hasta su fallecimiento y que contribuyó al nacimiento de la marca Destino Binacional.