Plan piloto de contenedores intradomiciliarios comienza a implementarse en barrio Racca

Con el objetivo de optimizar la gestión de residuos y mejorar la limpieza urbana, la Intendencia de Rivera puso en marcha un plan piloto de contenedores intradomiciliarios con entrega gratuita.

La iniciativa, coordinada de forma conjunta por la División Higiene y la Oficina de Asuntos Sociales, Comunitarios y de Juventud de la Intendencia de Rivera busca evaluar la receptividad y el compromiso de los vecinos con el sistema de contenedores intradomiciliarios antes de proyectar su expansión hacia otros puntos de la ciudad, como los barrios La Virgencita, Bisio y Santa Isabel.

Oscar Borba, director de Higiene de la comuna, explicó que la primera etapa consistió en un despliegue de visitas puerta a puerta para informar y concientizar a los vecinos sobre el funcionamiento del sistema. En este proceso, referentes barriales se sumaron activamente a la causa, colaborando en las tareas de sensibilización comunitaria.

Metodología y separación en origen

El programa contempla la entrega gratuita de dos contenedores de 120 litros con ruedas por hogar: uno destinado a residuos mezclados y otro para materiales reciclables. Para garantizar una correcta gestión, la recolección diferenciada se realizará en días distintos para cada tipo de desecho.

“La idea es cuidarnos entre todos”, señaló Borba, destacando que el uso adecuado de estos recipientes permitirá eliminar prácticas inadecuadas, como la colocación de bolsas colgadas en los troncos de los árboles y los consecuentes destrozos ocasionados por animales sueltos.

Asimismo, las autoridades recordaron que la durabilidad de los contenedores dependerá del cuidado y la limpieza que cada familia les otorgue.

Proyección departamental

Actualmente, el departamento de Rivera cuenta con unos 600 contenedores activos, sumados a los modelos interbarriales e intrainstitucionales, una infraestructura que ha permitido retirar de la vía pública residuos que en el pasado generaban problemas sanitarios endémicos.

Como parte de esta nueva estrategia, Borba confirmó que la primera fase contempla la distribución inicial de 5.000 contenedores, lo que permitirá un control riguroso del uso y la aplicación de este plan piloto en el territorio. Desde la comuna adelantaron que se continuarán realizando jornadas de información y educación ambiental para asegurar el éxito de la estrategia.