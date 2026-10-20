Concientizar para prevenir: Salto realizará la quinta correcaminata contra el cáncer de mama

La actividad será este viernes 23, con salida desde la UBA 5, participación gratuita y espectáculos en vivo.

La Red de Atención Primaria (RAP) de Salto presentó la quinta edición de la Correcaminata por la Prevención del Cáncer de Mama, una iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de los controles médicos, la prevención y la detección temprana de la enfermedad.

La actividad se realizará este viernes 23 de octubre, a las 18.00, con salida y llegada en la Unidad Básica Asistencial (UBA) 5, ubicada en la intersección de Chile y Grito de Asencio. La propuesta es impulsada por el Departamento de Enfermería de la RAP y cuenta con el apoyo del Área de Deportes del Gobierno de Salto.

Durante la presentación, el director de la RAP, Roberto Varela, destacó en una rueda de prensa la importancia de sostener estas iniciativas de concientización sobre el cáncer de mama, el más frecuente entre las mujeres. Según señaló, en Uruguay se registran aproximadamente 2.000 casos nuevos y 700 fallecimientos por año a causa de esta enfermedad.

Varela hizo hincapié en la importancia de la detección precoz y recomendó hacerse mamografías de acuerdo con las indicaciones médicas. También recordó que los hábitos saludables contribuyen al cuidado de la salud, entre ellos mantener una alimentación equilibrada, consumir frutas y verduras, hacer actividad física con regularidad, evitar el tabaquismo y reducir el consumo de alcohol.

Por su parte, la supervisora del Departamento de Enfermería, Patricia Motta, invitó a las familias, las instituciones y la población en general a sumarse a la jornada. La consigna de esta quinta edición es concurrir con alguna prenda o accesorio de color rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.

La participación será gratuita y no será necesario inscribirse previamente. Además, quienes completen el recorrido recibirán una medalla finisher, un reconocimiento que se entrega a cada participante que cruza la línea de meta en un evento deportivo de resistencia. La jornada también incluirá espectáculos en vivo, con el objetivo de acompañar la convocatoria y promover la participación de la comunidad.

El recorrido

La correcaminata partirá desde la UBA 5 y continuará por Grito de Asencio hasta la avenida Ramón J Vinci, antes conocida como Apolón. Desde allí, los participantes recorrerán la ciclovía hasta la ruta y regresarán por la avenida Liber Seregni, antes llamada Viera. El tramo final será por la calle Chile hasta llegar nuevamente al punto de partida.

La RAP convoca a la población a participar en esta jornada que combina actividad física y concientización, con un mensaje central: los controles periódicos y la detección temprana son fundamentales para la prevención y el tratamiento oportuno del cáncer de mama.