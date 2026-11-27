Abogado y docente especializado en derecho digital alertó sobre el crecimiento de las estafas en Salto, explicó sus principales modalidades y señaló las dificultades para investigar ciberdelitos en zonas de frontera.

Las estafas telefónicas y digitales adoptan modalidades cada vez más sofisticadas, aprovechando el uso extendido de celulares, redes sociales y herramientas de inteligencia artificial. En Salto se registran casos que tienen como víctimas a particulares y empresas mediante la suplantación de identidades institucionales, falsas ofertas comerciales y supuestos trámites judiciales.

Para conocer cómo operan estas organizaciones y qué precauciones deben adoptar los usuarios, la diaria dialogó con Gabriel Cartagena, abogado y docente universitario especializado en derecho digital.

Cartagena explicó que, “después de la pandemia, el uso intensivo de las tecnologías de comunicación, sumado a la inteligencia artificial, generó un escenario en el que las modalidades de estafa cambian permanentemente. Una de las más frecuentes es el denominado phishing, que consiste en suplantar la identidad de organismos públicos o empresas para engañar a los usuarios”. Mencionó casos en los que se utilizan las imágenes de UTE, OSE, la intendencia e incluso la DGI “para enviar comunicaciones falsas e inducir a las personas a ingresar a enlaces fraudulentos”.

También advirtió sobre las supuestas ofertas de préstamos. “Los estafadores prometen entregar importantes sumas de dinero, pero solicitan previamente pagos por documentación o gastos administrativos. La necesidad económica de las víctimas facilita que entreguen dinero con la expectativa de acceder a un préstamo que nunca existirá”.

El abogado recomendó “no ingresar a enlaces recibidos mediante mensajes y utilizar programas de seguridad en los celulares que permitan bloquear comunicaciones sospechosas”.

Otra modalidad que identificó en Salto es “la falsa comercialización de vehículos”. Mencionó “publicaciones que ofrecen automóviles Cherry QQ a precios atractivos, utilizando imágenes y logotipos de automotoras locales, incluso mediante fotografías manipuladas con inteligencia artificial. Los interesados reciben la indicación de entregar entre 100 y 200 dólares para iniciar los trámites y posteriormente viajar a Salto para retirar el vehículo”. Sin embargo, “al llegar a la automotora descubren que el negocio nunca existió y que la empresa fue utilizada sin su conocimiento”. Según Cartagena, algunas personas han perdido entre 500 y 800 dólares.

Una de las estafas que más preocupan al profesional apunta especialmente a personas mayores. “Mediante llamadas telefónicas, los delincuentes anuncian un supuesto accidente de tránsito protagonizado por un familiar y aseguran que necesita dinero para evitar consecuencias judiciales o recuperar la libertad”. Cartagena fue categórico al señalar que “ningún fiscal ni juez solicita dinero para resolver una situación penal. Los gastos de una defensa corresponden a los timbres profesionales y los honorarios del abogado”.

Como ejemplo, relató el caso de “una mujer a quien le exigían 18.000 dólares porque supuestamente su hija había atropellado y matado a una mujer embarazada. Desesperada, estaba por dirigirse al banco cuando decidió consultarme”. Cartagena le pidió que “llamara directamente a su hija” y comprobó que “esta se encontraba en su casa y no había protagonizado ningún accidente”.

Frente a estas situaciones, aconsejó “mantener la calma y contactar telefónicamente con el familiar involucrado. No alcanza con intercambiar mensajes, porque los delincuentes pueden haber intervenido su teléfono y continuar alimentando el engaño mediante comunicaciones escritas. Es fundamental escuchar directamente la voz de la persona y comprobar que efectivamente se encuentra en dificultades”.

Los ciberdelitos en la frontera

Cartagena se refirió a una investigación académica desarrollada en Salto sobre ciberdelitos y las dificultades para perseguirlos en las zonas fronterizas. Hace aproximadamente seis meses se conformó un Grupo de Investigación de Derecho Digital, integrado por docentes de la Cátedra de Informática Jurídica de Salto, el doctor Marcelo Bauzá y estudiantes interesados en participar. “El equipo desarrolló cuatro trabajos de investigación, dos de los cuales fueron aprobados y obtuvieron reconocimiento internacional. Uno abordó las dificultades para investigar delitos informáticos cuando los responsables operan desde otro país”.

Cartagena explicó que, “si una estafa se comete desde Concordia contra una persona de Salto, las autoridades uruguayas no pueden comunicarse directamente con la Policía o la Fiscalía argentina para solicitar una actuación. Deben canalizar la información mediante las autoridades centrales, lo que puede generar demoras de 20 días o incluso meses. El problema es que cuando llega la solicitud de cooperación, el delincuente puede haber abandonado el domicilio o modificado sus mecanismos de operación”. Por eso, “la investigación plantea la necesidad de agilizar los procedimientos y habilitar comunicaciones más directas entre las autoridades de ambos países”.

El estudio también abordó la frontera entre Rivera y Santana do Livramento, en Brasil. El abogado advirtió que “estas zonas pueden favorecer el desarrollo de redes delictivas que operan en distintos territorios y aprovechan las dificultades de coordinación entre los sistemas judiciales”. Mencionó “el narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual y la utilización de datos personales y medios de pago para cometer delitos”.

Cartagena destacó que el trabajo realizado junto con dos estudiantes salteñas fue aprobado por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática y presentado el mes pasado en Santa Fe, Argentina.

Manifestó su orgullo por haber logrado que estudiantes de Salto representaran a Uruguay en una investigación inédita sobre derecho digital. También mencionó el trabajo de Silvana Montenegro, quien investigó sobre ciberguerra y cuyo aporte estaba próximo a publicarse.

Para Cartagena, “investigar estas nuevas problemáticas resulta imprescindible, porque el desarrollo tecnológico genera situaciones jurídicas que todavía no cuentan con respuestas suficientemente desarrolladas. La prevención, la formación y la cooperación internacional son herramientas fundamentales para enfrentar un fenómeno que ya tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana”, concluyó.