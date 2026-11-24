A cinco meses de su implementación, crece la participación de hogares y empresas en la iniciativa.

El Plan Vale comenzó a implementarse en Salto en julio y, a cinco meses de su puesta en marcha, los resultados son alentadores. La iniciativa apunta a promover la separación de residuos en los hogares, mejorar su gestión y generar un impacto ambiental y social a través de la recuperación de materiales reciclables.

“Estamos bastante satisfechos con el resultado y el trabajo realizado hasta el momento”, señaló a la diaria la gerente del programa, Agustina Moreira. No obstante, reconoció que uno de los principales desafíos es lograr un cambio cultural en la población, tanto en los hábitos cotidianos como en la forma de concebir los residuos.

“Antes se hablaba de los residuos como algo que había que desechar y sacarse de encima. Ahora estamos en un punto en el que debemos pensar qué podemos hacer con cada residuo y de qué manera podemos gestionarlo mejor”, explicó. Moreira destacó que durante estos primeros cinco meses se ha observado una evolución en los hábitos de la ciudadanía, aunque consideró necesario continuar trabajando para que más personas conozcan el plan, se involucren y asuman la separación de residuos como una práctica cotidiana.

En ese sentido, uno de los objetivos centrales es que las familias incorporen el hábito de clasificar los materiales reciclables en sus domicilios. Según la gerente, se ha registrado una diferencia positiva tanto en el uso de los contenedores como en el de las islas metálicas instaladas en distintos puntos del departamento.

Estas últimas, identificadas mediante cartelería y señalización visible, buscan facilitar la correcta disposición de los materiales. Moreira explicó que anteriormente, en algunos casos por desconocimiento, las personas depositaban en los contenedores residuos que no eran reciclables. Sin embargo, desde la instalación de las islas metálicas, que cuentan con una puerta central y la indicación, se ha observado una mejora en la calidad del material recibido.

Si bien todavía aparecen algunos residuos que no corresponden, la mayoría del material depositado es adecuado. “Hemos tenido buenos resultados y la experiencia está siendo buena. El salteño cada vez utiliza de manera más responsable esas islas metálicas”, afirmó.

Un impacto que también es social

Además de los beneficios ambientales, Moreira hizo hincapié en la dimensión social del Plan Vale y en la importancia de comprender que los materiales recuperados representan una oportunidad de trabajo para los clasificadores.

Durante las capacitaciones que se realizan en escuelas, instituciones y empresas, uno de los mensajes que procura transmitir es que detrás de cada residuo que una persona desecha hay un trabajador que espera ese material para recuperarlo. “Hay que tener presente que, detrás de cada residuo que tiramos, hay un clasificador que está esperando por ese material. Para él es un recurso y para nosotros es una oportunidad”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que el propósito del plan no es únicamente ambiental, sino también social, porque busca mejorar la calidad de vida y las condiciones laborales de los clasificadores, muchos de los cuales desarrollan sus tareas en condiciones extremas.

La gerente señaló que todavía queda mucho por hacer, pero valoró la respuesta que viene teniendo la iniciativa. Como ejemplo, mencionó que cada vez son más las personas que se acercan a la oficina de Innovación y Desarrollo, ubicada en la Biblioteca Municipal Felisa Lisasola, para retirar bolsas pequeñas y comenzar a separar los residuos en sus hogares.

También destacó el creciente interés de las empresas del departamento, que progresivamente se están incorporando a la propuesta.

El Plan Vale, enmarcado en la estrategia de economía circular, forma parte de la Unidad de Innovación y Desarrollo del Gobierno de Salto, cuyo responsable de área es Pablo da Cunda. Quienes quieran sumarse y comenzar a clasificar los residuos en sus domicilios pueden acercarse a la oficina para retirar las bolsas correspondientes.

40 toneladas mensuales recuperadas

Uno de los datos que refleja el alcance de la iniciativa es la cantidad de materiales que se logra recuperar. Según informó Moreira, actualmente se están recuperando alrededor de 40 toneladas mensuales de residuos reciclables.

La gerente advirtió que, si esos materiales no recibieran el tratamiento correspondiente y no fueran recuperados, terminarían en disposición final, enterrados bajo tierra. Por eso, consideró que el trabajo que se viene desarrollando representa un aporte significativo para el departamento. “Hay muchas cosas por hacer, pero estamos conformes porque se están sumando cada vez más personas”, concluyó.