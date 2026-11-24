El movimiento marchará desde la Puerta del Trabajo hasta la represa para reclamar el pago de haberes impagos durante su construcción.

El Movimiento de Ex Obreros de Salto Grande vuelve a movilizarse para mantener vigente un reclamo que lleva más de cuatro décadas: obtener una reparación económica por los haberes que quedaron sin pagar durante la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Uruguay. En ese marco, convoca a una caravana para el próximo 9 de diciembre a las 9.00, con concentración en la Puerta del Trabajo, ubicada en la ruta 3 y Apolón, desde donde partirán hacia la represa de Salto Grande.

En diálogo con la diaria, Mario de los Santos, referente del movimiento, explicó que “la movilización surge ante la falta de avances parlamentarios para concretar una iniciativa reparatoria que cuenta con respaldo político, pero que continúa sin llegar al plenario de la Cámara de Representantes. La preocupación aumenta por la edad de los extrabajadores, cuyo promedio ronda los 75 años, y porque muchos fallecen sin haber recibido el reconocimiento económico que reclaman”.

De los Santos convocó no solamente a los exobreros y sus familiares, sino también a toda la población salteña y a quienes desde Concordia y otros puntos del país quieran acompañar la reivindicación.

Una iniciativa que no llega al Parlamento

El referente recordó que las gestiones realizadas durante este año comenzaron el 11 de marzo, cuando representantes del movimiento concurrieron a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes para presentar los fundamentos de su reclamo.

Según señaló, “en aquella instancia encontraron receptividad de los legisladores y un compromiso de acompañar el planteo para que pudiera ser considerado por el plenario”. También mencionó el respaldo expresado por los diputados salteños, entre ellos Pablo Constenla, Horacio de Brum y Álvaro Lima, además de otros representantes que participaron en aquella reunión. Sin embargo, el compromiso de avanzar con el tratamiento parlamentario todavía no se concretó.

De los Santos indicó que hace aproximadamente tres meses nos habían anunciado “que el asunto sería considerado en noviembre, pero finalmente no apareció en el orden del día”. Agregó que, “en una conversación telefónica mantenida semanas atrás”, Constenla le informó “que había enviado un correo electrónico a los integrantes de la comisión solicitando que el tema fuera incorporado a la próxima sesión”.

No obstante, el legislador le explicó que los partidos políticos debían alcanzar un acuerdo para definir los asuntos que serían tratados. “Ha pasado la sesión y no vimos que esté el tema en el orden del día”, expresó De los Santos, quien explicó que esa demora fue determinante para resolver la convocatoria a una nueva movilización.

La preocupación del movimiento es que, “si el asunto no se incorpora antes del receso parlamentario de diciembre, su tratamiento podría postergarse hasta febrero o marzo de 2027. Los exobreros ya tienen una edad promedio de 75 años y cada semana que pasa, cada mes, se van algunos de ellos”, manifestó.

De los Santos sostuvo que, a lo largo de las distintas legislaturas y gobiernos, el movimiento ha encontrado expresiones de reconocimiento sobre la legitimidad de la causa, pero no una decisión definitiva que permita concretar la reparación. “Jamás tuvimos en una reunión alguien que nos dijera lo contrario de no pagar.

Siempre tuvimos la respuesta de que era una causa justa, de que se debería reparar, pero lo que pasa es que no hay ningún presidente que ponga la lapicera y firme para enviar el proyecto del Poder Ejecutivo al Parlamento”, afirmó.

Recordó además que “desde la recuperación democrática se aprobaron 14 leyes de reparación para diferentes colectivos. El caso de los exobreros de Salto Grande reúne méritos suficientes para recibir ese reconocimiento”.

En cuanto al contenido de la reparación, De los Santos explicó que “la propuesta concreta deberá surgir del Poder Ejecutivo, aunque el movimiento considera que un fondo de entre cuatro y cinco millones de dólares podría representar una solución inicial para distribuir entre los extrabajadores. Es un dinero que es lo mínimo de todas las leyes reparatorias que se han hecho y que pueda por lo menos aceptar y reconocer la Justicia de la causa de los exobreros”, sostuvo.

Para el referente, “la situación constituye una deuda histórica del Estado uruguayo con quienes trabajaron en una obra que terminó convirtiéndose en uno de los principales emprendimientos de infraestructura energética del país. La mancha que tiene Salto Grande es esa, es el no cumplir con quienes trabajaron”, expresó, al tiempo que recordó que “la represa está construida, fue pagada y continúa generando importantes recursos para el país”.

También mencionó que “en 2013 se había planteado la posibilidad de establecer un peaje en Salto Grande, cuyos recursos permitieran financiar la reparación de los exobreros”. Sin embargo, aunque el peaje finalmente se implementó y genera recaudación, “ese dinero nunca llegó a destinarse al propósito planteado”, aseguró.

Una convocatoria abierta a Salto y Concordia

La caravana del 9 de diciembre pretende trascender a los exobreros y convertirse en una expresión de respaldo social a una reivindicación que involucra a buena parte de la historia de Salto.

De los Santos confirmó que recibió comunicaciones de exobreros que actualmente viven en Concordia y que manifestaron su intención de sumarse a la movilización. Consideró que “la instancia también representa una oportunidad para unir a las dos ciudades que compartieron la construcción de la represa”. En ese sentido, recordó “las difíciles condiciones laborales que debieron afrontar quienes participaron en la obra, y los accidentes que provocaron la muerte de trabajadores durante la construcción”.

Recordó que “hace dos o tres años el movimiento realizó otra movilización en la calle Uruguay, en la que se logró reunir a una importante cantidad de personas”. Ahora esperan repetir e incluso superar aquella convocatoria. “Creemos que en esta caravana van a acompañar no solamente los exobreros, sino la gente de Salto que va a apoyar, porque realmente creo que en todos los barrios hay exobreros o familiares”, señaló.