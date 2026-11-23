Desde su creación en 2010, el espacio ha acompañado los cambios de la Administración Pública y consolidado una propuesta que combina atención personalizada, descentralización y trabajo con la comunidad.

Este 23 de noviembre, el Centro de Cercanía de barrio Artigas cumple 16 años de trayectoria. Desde su inauguración, en 2010, como Centro de Atención Ciudadana (CAC), el espacio ha tenido como objetivo facilitar el acceso de los vecinos a los servicios y trámites del Estado, acercando la atención pública al territorio.

Entrevistado por la diaria, Oscar Medina, licenciado en Psicología y referente del Centro durante estos años, recordó que su creación se enmarcó en el programa Acercamiento a la Ciudadanía, impulsado desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República. La iniciativa buscaba descentralizar la atención pública y ofrecer a la población un acceso más sencillo a las distintas prestaciones del Estado.

Sin embargo, la propuesta iba más allá de instalar oficinas y acercar trámites a los barrios. Desde sus comienzos, el modelo incorporó una concepción de la atención ciudadana basada en la escucha, la igualdad de oportunidades y la búsqueda de respuestas confiables y responsables.

A lo largo de su historia, el Centro estuvo vinculado a distintos organismos e instituciones públicas, entre ellos la OPP, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) y el Correo Uruguayo. En 2022, un convenio entre la Intendencia de Salto y el Correo Uruguayo permitió dar continuidad al servicio bajo la denominación de Centro de Cercanía, consolidando un esquema de cooperación institucional para sostener y ampliar la presencia de servicios públicos en el territorio.

Actualmente, los Centros de Cercanía de Salto funcionan bajo la órbita de la dirección de Hacienda de la intendencia, cuyo encargado es el economista Nicolás Irigoyen.

Desde sus primeros años, el Centro contó con una declaración de compromiso elaborada colectivamente por los funcionarios que integraban esta modalidad de atención. El documento sintetizaba una forma de entender el servicio público: “En este Centro de Atención nos comprometemos a brindarle una atención ágil y personalizada, en un espacio confortable y de fácil acceso. Aquí usted siempre será escuchado y contará con una respuesta confiable y responsable”.

La declaración también establecía que la atención debía basarse en “la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los ciudadanos y en la búsqueda constante de mejoras en el servicio”.

Para Medina, estos principios fueron parte de la identidad del Centro y orientaron el trabajo cotidiano. La tarea no consistía únicamente en informar o completar gestiones, sino en escuchar a cada persona, comprender su situación, identificar sus necesidades y ofrecer una orientación adecuada.

Detrás de cada consulta o trámite existe una realidad particular que requiere tiempo, información y acompañamiento. Por eso, la cercanía no se entiende solamente como la posibilidad de contar con una oficina en el barrio, sino también como una manera de relacionarse con la ciudadanía, evitando generar falsas expectativas y procurando brindar respuestas claras y responsables.

El funcionamiento del Centro requiere una tarea que muchas veces pasa inadvertida para quienes concurren a realizar una consulta. Detrás de cada atención hay organización, planificación, actualización de información y coordinación entre distintos servicios e instituciones.

Medina explicó que la estrategia de trabajo se desarrolla sobre tres dimensiones complementarias: el funcionamiento operativo, la gestión de trámites y servicios y el componente territorial-comunitario.

La primera comprende la organización de las tareas, la planificación de actividades, el seguimiento de los procedimientos y la coordinación del trabajo diario. Se trata de una dimensión fundamental para garantizar la continuidad de los servicios y mantener una atención ordenada.

La segunda está vinculada directamente con la orientación a la ciudadanía, la actualización de la información, la identificación de dificultades y la incorporación de herramientas que permitan facilitar las gestiones.

En este punto, el avance de la transformación digital de la Administración Pública plantea nuevos desafíos. Cada vez más trámites se realizan a través de plataformas electrónicas, pero no todas las personas cuentan con los mismos conocimientos o herramientas para utilizarlas. En ese contexto, el acompañamiento y la orientación adquieren especial importancia para evitar que la digitalización se convierta en una barrera de acceso.

La tercera dimensión es la territorial y comunitaria. El Centro forma parte de una comunidad y su función no se limita a resolver consultas individuales. También implica mantener vínculos con instituciones y organizaciones locales, participar en espacios de coordinación e identificar situaciones que necesitan respuestas articuladas. Estas tres áreas permiten comprender que el Centro de Cercanía es mucho más que una ventanilla de trámites: constituye un espacio de atención ciudadana, gestión pública y vinculación con el territorio.

Capacitación y trabajo en equipo

Otro aspecto central de estos 16 años ha sido la formación y el acompañamiento de los funcionarios. La calidad de la atención no depende exclusivamente de la disposición individual de quienes reciben al público, sino también de la preparación de los equipos y de las herramientas que tienen para desarrollar su tarea.

En ese sentido, se promovieron reuniones de trabajo, instancias de evaluación, seguimiento y planificación, en las que los funcionarios pudieron compartir experiencias, plantear dificultades y construir respuestas colectivas frente a los problemas que aparecen en la atención cotidiana.

La sistematización de esas experiencias permitió identificar necesidades de formación, actualizar conocimientos y mejorar los procedimientos.

En los últimos años, este proceso tuvo un desarrollo particular a partir de la coordinación y el trabajo técnico orientado a la capacitación permanente. También se avanzó en la actualización del modelo de atención originalmente desarrollado para los Centros de Atención Ciudadana, adaptándolo a la gestión municipal y a las características sociales, territoriales y culturales de la población.

El objetivo fue trasladar los principios de atención ciudadana de una propuesta concebida para la Administración Pública nacional a una modalidad ajustada a las demandas concretas del territorio, sin perder sus fundamentos: escucha, igualdad de acceso, orientación responsable y calidad del servicio.

Las capacitaciones y los talleres de formación permanente forman parte de ese proceso de mejora continua. La premisa es que para brindar una atención de calidad también es necesario fortalecer, preparar y acompañar a quienes hacen posible el servicio.

Qué servicios ofrece actualmente

A lo largo de estos 16 años, el Centro ha acompañado las transformaciones de la Administración Pública y la incorporación de nuevas herramientas digitales. Su propuesta actual reúne prestaciones de distintos organismos e instituciones, lo que permite a los vecinos resolver diversas gestiones en un mismo lugar.

Entre los servicios disponibles se encuentran los trámites de la Intendencia de Salto y la atención de Antel, donde los usuarios pueden realizar distintas consultas y gestiones vinculadas a la empresa. También funciona una ventanilla del Correo Uruguayo, que ofrece servicios de cobranza de facturas, pago de becas, envío y recepción de cartas y paquetes, además de otras prestaciones.

A estos servicios se suma la atención del Banco de Previsión Social (BPS), que se brinda una vez por semana para consultas y gestiones relacionadas con el organismo. Asimismo, se realizan trámites vinculados a AGESIC, entre ellos la solicitud de validación de identidad para usuarios de gub.uy.

La articulación entre instituciones y la incorporación de nuevas prestaciones han permitido ampliar las posibilidades de atención y fortalecer el papel del Centro como punto de referencia para los vecinos de barrio Artigas y su zona de influencia.

El aniversario representa una oportunidad para reconocer una trayectoria construida con el aporte de distintos organismos, funcionarios y equipos de trabajo que hicieron posible sostener y desarrollar esta propuesta.

Desde sus comienzos como Centro de Atención Ciudadana hasta su actual funcionamiento como Centro de Cercanía, se ha mantenido un propósito común: facilitar el acceso de la población a los servicios públicos, brindar una atención respetuosa y responsable y encontrar mejores formas de responder a las necesidades de la comunidad.

Porque acercar el Estado a los barrios no significa solamente instalar oficinas o facilitar trámites. También implica escuchar, orientar, acompañar y generar condiciones para que todas las personas puedan ejercer sus derechos y acceder a las oportunidades que ofrecen los servicios públicos.

A 16 años de su creación, el Centro de Cercanía de barrio Artigas mantiene vigente aquella premisa que dio origen al proyecto: que la atención pública esté cada vez más cerca de la gente.