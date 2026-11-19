La directora Gabriela González explicó cómo se organiza la atención, las medidas para reducir las demoras y los desafíos que enfrenta diariamente el servicio.

La emergencia del Hospital Regional Salto recibe alrededor de 250 consultas por día. Aunque se estima que cerca del 80% de esos pacientes —y en ocasiones incluso más— podrían resolver sus problemas de salud en las policlínicas, la realidad es que todos llegan a la emergencia y deben ser atendidos.

Así lo explicó a la diaria la directora del centro asistencial, Gabriela González, quien detalló cómo funciona el sistema de clasificación de pacientes, las medidas implementadas para reducir la aglomeración de personas en emergencia y las dificultades que enfrenta diariamente el servicio.

González reconoció que la emergencia es uno de los sectores más críticos de la atención hospitalaria, tanto por la cantidad de personas que concurren como por la complejidad de las situaciones que deben resolverse. En ese contexto, explicó que uno de los mecanismos utilizados para ordenar la asistencia y evitar mayores congestionamientos es el denominado triage, un proceso clínico que permite clasificar y priorizar a los pacientes de acuerdo con la gravedad de su situación.

El sistema establece distintas categorías identificadas por colores. Los pacientes clasificados como verdes o azules corresponden, en términos generales, a consultas que deberían ser atendidas en policlínicas y no en una emergencia.

Por esa razón, son quienes suelen experimentar mayores tiempos de espera. En cambio, quienes reciben una clasificación amarilla, naranja o roja tienen prioridad y pueden ser atendidos antes, incluso si llegaron después que otros usuarios.

“Si en el proceso de clasificación llega un paciente y es priorizado con los colores amarillo, naranja o rojo, aunque haya llegado recién será atendido antes que los pacientes clasificados con el color verde o azul”, explicó la directora.

Una policlínica para descongestionar la emergencia

Como una de las medidas para mejorar el funcionamiento del servicio, el hospital puso en marcha una policlínica de atención inmediata de la emergencia, destinada a recibir a los pacientes que, luego de ser evaluados mediante el triage, son clasificados como verdes o azules.

Este espacio funciona de lunes a viernes, en el sector de policlínicas del propio hospital, y tiene un horario que se extiende aproximadamente desde las 12.00 o 13.00 hasta las 18.00 o 19.00, dependiendo de la disponibilidad horaria del médico.

La propuesta busca que esos usuarios puedan recibir atención sin permanecer en el circuito de emergencia, permitiendo así descongestionar el servicio y concentrar los recursos médicos en quienes presentan situaciones de mayor gravedad.

La directora también se refirió a los cambios realizados en la integración de los equipos médicos. Recordó que, cuando asumió la dirección del hospital, la mayoría de las guardias contaban con dos médicos, mientras que actualmente se trabaja con tres y, en determinados momentos, con cuatro.

En ese sentido, destacó el trabajo de la jefa del servicio y de la licenciada de enfermería de la emergencia, quienes realizaron un estudio para identificar cómo varía la cantidad de consultas según los días de la semana y las distintas franjas horarias. A partir de ese relevamiento se reorganizó la distribución de los recursos humanos, procurando contar con cuatro médicos durante los días y horarios de mayor demanda.

Sin embargo, González señaló que la cantidad de profesionales no es el único factor que determina la velocidad de atención. Los pacientes que ingresan con prioridad amarilla, naranja o roja suelen presentar cuadros más complejos y requieren procedimientos, estudios y períodos de observación que demandan varias horas.

La jerarca explicó que la jefa del servicio insiste en que estos pacientes no pueden ser atendidos y dados de alta en apenas media hora. “En general son pacientes más complicados, que pueden necesitar un estudio, calmar un dolor o realizar una tomografía. Todo eso hace que los tiempos para atender y resolver a un paciente como estos sean de varias horas”, señaló.

Para ilustrar cómo repercute esta situación en el funcionamiento cotidiano, agregó: “Si hay cuatro médicos y cada uno de ellos atiende a uno de los pacientes que le lleva cuatro horas, es lógico entender por qué se enlentece la llamada a nuevos pacientes”.

Otro de los aspectos que incide en las demoras es la capacidad física de la emergencia. El sector cuenta con cuatro boxes, por lo que puede haber cuatro pacientes ocupando simultáneamente esos espacios.

Cuando alguno necesita permanecer varias horas en observación o recibir tratamientos, el box queda ocupado y limita el ingreso de nuevos usuarios.

“Si cada una de esas personas lleva seis horas, se estará seis horas con el ingreso bloqueado”, explicó González. Para evitar que los pacientes que necesitan tratamientos prolongados ocupen permanentemente los boxes, la dirección implementó otra medida: la compra de diez sillones y una reorganización interna del mobiliario para habilitar un espacio específico.

La directora recordó que esta iniciativa se puso en marcha al comienzo de la actual administración del hospital. “Si un paciente que estaba con un suero calmándole el dolor, pudiera ir a esa sala de sillones, el box podría ser ocupado por otro usuario”, explicó.

González reconoció que el funcionamiento de una emergencia es difícil de comprender para quienes no trabajan en el ámbito de la salud. También señaló que resulta complejo explicar cuánto tiempo requiere cada proceso asistencial y por qué no siempre es posible acelerar la atención.

Los fallecimientos y la información a las familias

Consultada sobre los dos fallecimientos de pacientes que habían concurrido a la emergencia del Hospital Regional Salto en los últimos días, González sostuvo que existe un marco de confidencialidad que impide divulgar públicamente información clínica de las personas.

La directora aclaró que el secreto profesional no comprende únicamente a los médicos, sino también a otras profesiones. Por ese motivo, señaló que no es posible proporcionar datos clínicos de los pacientes a los medios de comunicación o a la población en general.

No obstante, aseguró que existe una comunicación fluida con los familiares y que se les brinda información sobre lo ocurrido. “Se analiza el proceso de atención y se ve cada uno de los pasos, si hubo fallas o no, y eso se le comunica a los familiares”, afirmó.

En ese sentido, agregó: “No se pueden dar datos clínicos a la población o al periodismo; a las familias sí se les explica todo, cuáles fueron las situaciones y las causas. Esto no significa que haya habido un delito”.

Finalmente, González defendió el trabajo que realiza el personal del hospital y sostuvo que la prioridad de los equipos es garantizar la atención y continuidad asistencial de los usuarios.

“Nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer. Nuestro personal está absolutamente concientizado de cuál es nuestra función, que es atender a las personas, solucionar sus problemas de salud, coordinar que el control continúe en las diferentes policlínicas o con especialistas y, cuando se interna, coordinar que esa internación sea con todas las indicaciones que necesite y en el lugar correspondiente”, concluyó.