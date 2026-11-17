Una investigación de los docentes de Historia Sebastián Real y Kevin Arbiza recupera experiencias, condiciones laborales, las transformaciones que vivieron Salto y Concordia y las restricciones impuestas durante las dictaduras.

Detrás de la construcción de la represa de Salto Grande, una de las obras de infraestructura más importantes de la región, hubo mucho más que ingeniería, maquinaria y hormigón.

Durante los nueve años que demandó su construcción, más de 5.000 trabajadores de distintos países participaron en las tareas, según datos de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. Cada uno llegó con una historia, un oficio y expectativas diferentes. Para muchos, aquella obra significó su primer empleo; para otros, la posibilidad de aprender un oficio, mejorar sus condiciones de vida, formar una familia o iniciar una trayectoria laboral que los llevaría a otros países.

Esas historias, que no siempre quedaron registradas en los documentos oficiales ni en la prensa de la época, son el centro de una investigación realizada por los docentes de Historia Sebastián Real y Kevin Arbiza.

Entrevistados por la diaria, explicaron que el trabajo surgió en el marco del último año de la carrera de profesorado, cuando una de las asignaturas propone a los estudiantes desarrollar una investigación histórica, preferentemente sobre una temática local. A ellos les correspondió abordar la dimensión social de Salto Grande: quiénes fueron los trabajadores, cuáles fueron sus experiencias de vida y de trabajo y en qué condiciones desarrollaron sus tareas durante la construcción de la represa.

Real y Arbiza reconocieron que, al comenzar la investigación, no tenían una dimensión clara de la cantidad de personas que habían trabajado en la obra. Sin embargo, a medida que avanzaban las entrevistas, comenzaron a encontrar una historia detrás de cada contacto. “Yo trabajé en Salto Grande” o “tengo un conocido que trabajó” eran algunas de las respuestas que recibían cuando comentaban el tema de estudio.

La investigación también los llevó a profundizar en el contexto político en el que se desarrolló la construcción. En Uruguay, las obras transcurrieron durante la dictadura cívico-militar y, desde 1976, también bajo la dictadura argentina.

Por ese motivo, decidieron dedicar un capítulo a las condiciones políticas y sociales del período. “Surgió una cantidad de información que no teníamos”, señalaron. Entre los datos que encontraron, mencionaron la presencia de trabajadores soviéticos que eran sometidos a controles y registros de vigilancia y casos en los que se le negó el ingreso al país para trabajar en Salto Grande.

Una obra que reunió trabajadores de distintos países

La construcción de Salto Grande exigió una organización laboral de gran escala y la participación de numerosos perfiles profesionales. Obreros de la construcción, topógrafos, operadores de maquinaria pesada, conductores, carpinteros, engrasadores, hormigoneros, electricistas, mecánicos, soldadores, personal de transporte, administrativos, técnicos e ingenieros formaron parte de una estructura que abarcó desde las tareas más elementales hasta el diseño, el montaje y el mantenimiento de los equipos.

El obrador funcionó prácticamente como una ciudad en sí misma. Contaba con instalaciones para la producción y el transporte de hormigón, talleres de carpintería, depósitos de materiales, oficinas, laboratorios y espacios destinados a la circulación de maquinaria pesada. A esto se sumaban las tareas de construcción de ataguías, excavación del lecho del río, movimiento de tierra y piedra, elaboración y colocación de hormigón, instalación de encofrados y estructuras metálicas y montaje de componentes electromecánicos.

La magnitud de los trabajos obligó a la CTM a realizar llamados y contrataciones en distintos países de la región y del mundo. Así se conformó una población laboral heterogénea, integrada por uruguayos, argentinos, bolivianos, paraguayos, franceses, italianos, sirios y soviéticos, entre otras nacionalidades.

La procedencia de los trabajadores también estaba relacionada con las tareas que desempeñaban. Buena parte de la mano de obra europea se concentró en áreas de ingeniería y logística, vinculada a la participación de empresas constructoras extranjeras, como la italiana Impregilo, y a la experiencia acumulada en grandes obras de infraestructura en Europa.

El primer trabajo, un oficio y la posibilidad de empezar de nuevo

Uno de los aspectos que Real y Arbiza buscaron rescatar fue la diversidad de experiencias personales. La intención no era solamente reconstruir cómo se levantó la represa, sino conocer qué significó trabajar allí para quienes participaron de la obra.

Los testimonios muestran que Salto Grande representó para muchos una oportunidad concreta de mejorar sus condiciones materiales. Los salarios y las horas extras permitieron avanzar en proyectos personales y familiares, como acceder a una primera casa o apartamento. Para otros, el trabajo significó aprender un oficio, especializarse y adquirir conocimientos que luego utilizarían en otras construcciones o actividades laborales.

En algunos casos, incluso, la represa fue el primer empleo de sus vidas. A partir de esa experiencia pudieron desarrollar una carrera, establecer vínculos personales y profesionales que perduran hasta hoy y acceder a nuevas oportunidades laborales en el exterior.

“Para algunos fue una buena escuela”, resumieron los docentes. Para otros, Salto Grande fue “el mejor trabajo que tuve”. Detrás de esas expresiones aparecen trayectorias muy distintas, que difícilmente podrían reconstruirse únicamente a partir de los documentos administrativos o técnicos de la obra.

Los investigadores destacaron precisamente el valor de esos relatos. Muchas de las situaciones que conocieron no aparecen en los diarios de la época ni en los registros oficiales, sino que surgieron de las conversaciones con los protagonistas. En ese intercambio pudieron recuperar anécdotas, aprendizajes, dificultades y recuerdos que forman parte de la memoria social de la construcción.

El impacto de la represa más allá del obrador

La llegada de miles de trabajadores también modificó la dinámica cotidiana de Salto y Concordia. Una población laboral de esas dimensiones requería organizar el transporte diario, los comedores, la asistencia médica, el abastecimiento de materiales, la entrega de indumentaria, herramientas y las instancias de capacitación. La construcción de la represa generó así una estructura de servicios que conectó directamente el obrador con las ciudades de la región.

El impacto económico tampoco quedó limitado a los trabajadores contratados por la CTM o las empresas constructoras. Comerciantes, proveedores y trabajadores tercerizados encontraron en la obra una oportunidad para ampliar sus actividades mediante la provisión de materiales, productos y servicios. De esa manera, Salto Grande dinamizó distintos sectores de la economía local y generó beneficios indirectos para numerosas familias.

La necesidad de alojar a una población que llegaba desde distintos puntos del país y del exterior también tuvo consecuencias en el desarrollo urbano. La construcción de complejos habitacionales y viviendas impulsó la expansión de servicios, mejoró la accesibilidad y amplió la infraestructura pública y privada.

En Salto, el complejo Dos Naciones y las viviendas levantadas en las zonas de Cien Manzanas y San Martín dan cuenta de la importancia que tuvo el alojamiento para sostener la permanencia de los trabajadores y sus familias.

Sin embargo, la distribución de esas soluciones habitacionales también reflejó diferencias ocupacionales y jerárquicas. Las características de las viviendas y las posibilidades de acceder a ellas no fueron iguales para todos los trabajadores.

Aunque parte de esa infraestructura respondió inicialmente a necesidades temporales de la construcción, sus efectos se prolongaron en el tiempo. Salto y Concordia no fueron solamente ciudades próximas a la represa: se convirtieron en lugares de recepción, residencia y, para muchos, de nuevos proyectos de vida.

En particular, algunos de los trabajadores que llegaron a Salto terminaron asentándose en la ciudad, formando familias y construyendo vínculos con la comunidad. Para otros, en cambio, la experiencia laboral en la represa fue un punto de partida para trasladarse a nuevos proyectos hidroeléctricos en distintos continentes.

Trabajar durante las dictaduras: vigilancia y restricciones sindicales

Pero la investigación de los docentes también pone sobre la mesa una dimensión que no puede quedar relegada frente a los beneficios económicos y las oportunidades laborales: las condiciones políticas en las que se desarrolló la construcción.

Las obras comenzaron durante la dictadura en Uruguay y continuaron, desde 1976, bajo el régimen dictatorial argentino. El análisis de las fuentes y los testimonios permitió identificar prácticas de vigilancia, persecución y represión, así como restricciones a las organizaciones colectivas y a la posibilidad de expresar reclamos laborales.

En ese sentido, los investigadores plantean la necesidad de distinguir entre las valoraciones positivas que algunos trabajadores conservan sobre sus salarios, las relaciones cotidianas o los servicios disponibles y las limitaciones que existían para organizarse y reclamar.

El hecho de que muchos recuerden Salto Grande como una buena experiencia laboral no debe ocultar las restricciones sindicales impuestas durante el período, tanto por el gobierno como en el ámbito de la CTM. Del mismo modo, la existencia de servicios de asistencia médica y protección no elimina los riesgos de las tareas ni los accidentes laborales que también forman parte de los relatos recuperados.

La investigación permite, de esta manera, acercarse a una historia que no admite una única lectura. Salto Grande fue una obra energética de enorme magnitud, pero también un proceso social atravesado por oportunidades, desigualdades, controles políticos y experiencias personales muy diferentes.

La memoria de quienes hicieron la obra

Para Real y Arbiza, recuperar esas vivencias supone poner en primer plano a quienes habitualmente quedan en un segundo plano cuando se cuenta la historia de una gran obra de infraestructura. La represa suele asociarse con su dimensión técnica, su capacidad de generación eléctrica y su importancia para el desarrollo regional.

Sin embargo, detrás de ese resultado hubo miles de personas que llegaron en busca de trabajo y dejaron parte de sus vidas en la construcción.

Los barrios que crecieron, las familias que se formaron, los vínculos que perduran y las trayectorias laborales que comenzaron en el obrador forman parte de ese legado. También lo integran los reclamos que todavía esperan respuestas y las memorias de quienes atravesaron condiciones de trabajo y de vida muy diferentes.

El estudio busca contribuir a que esa dimensión humana no quede fuera del relato histórico. Porque, además de una represa y de una obra de ingeniería que transformó la región, Salto Grande fue el resultado del esfuerzo cotidiano de miles de trabajadores. Reconocer su participación es también reconocer que la historia de la represa no se construyó solamente con hormigón y acero, sino con las experiencias de quienes la hicieron posible.