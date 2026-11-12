La Intendencia de Salto trasladará a los 12 residentes del Hogar del Adulto Mayor a establecimientos privados

El cierre del hogar se concretará a comienzos de 2027, debido a que ASSE reclama la devolución del inmueble donde funciona el servicio. Desde Desarrollo Social aseguraron que ninguna de las personas alojadas quedará sin atención.

El Hogar del Adulto Mayor administrado por la Intendencia de Salto dejará de funcionar en su actual ubicación y sus 12 residentes serán trasladados a establecimientos privados de la ciudad.

La decisión responde a la situación jurídica del inmueble, que pertenece a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y cuyo contrato de comodato está vencido desde hace varios años. Ante el reclamo del organismo por la devolución del edificio, el gobierno departamental trabaja en una nueva modalidad de alojamiento y atención para las personas que actualmente viven allí.

Consultado por la diaria, el director de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, Facundo Marziotte, buscó transmitir tranquilidad a los residentes, sus familiares y la población en general. Aseguró que la comuna garantizará tanto el alojamiento como la atención integral de las 12 personas, sin que deban asumir ningún costo por el cambio.

“Cada una de estas personas será alojada en establecimientos privados de la ciudad, habilitados por el Ministerio de Salud Pública, y la intendencia asumirá integralmente los costos del alojamiento y la atención”, explicó. Además, indicó que desde Desarrollo Social se hará un seguimiento personalizado de cada situación.

Marziotte subrayó que “ninguno de los residentes quedará sin atención, sin alojamiento ni tendrá que afrontar los gastos de esta nueva modalidad”. En ese sentido, señaló que el proceso se está organizando de manera gradual y responsable, con una evaluación individual de cada caso, teniendo en cuenta las necesidades de cada persona, su entorno familiar y sus referentes.

El jerarca agregó que existe un diálogo directo y permanente con los residentes para coordinar los traslados y resolver las particularidades de cada situación. Según estimó, el proceso se completará a comienzos de 2027.

“La situación del inmueble, que no es propiedad de la intendencia, requiere una solución, pero eso no significa que las personas que hoy viven allí vayan a quedar desprotegidas. Todo lo contrario: por encima de cualquier situación edilicia o administrativa están las personas y su bienestar. Lo humano es central”, afirmó.

Nuevos ingresos

Consultado sobre las alternativas para los adultos mayores que en el futuro necesiten acceder a un establecimiento de estas características, Marziotte señaló que ASSE cuenta con su propio hogar y que, además, en poco tiempo dispondrá de un local de mayores dimensiones.

De esta manera, el cierre del establecimiento municipal no supondrá la interrupción de la atención para quienes actualmente residen allí, aunque sí marcará un cambio en la modalidad de alojamiento, que pasará a depender de instituciones privadas, con financiamiento y seguimiento a cargo de la intendencia.