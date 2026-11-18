En un conversatorio se abordaron los derechos sexuales y afectivos de las personas con discapacidad; se advirtió sobre los prejuicios, la falta de información y la necesidad de fortalecer la educación sexual integral.

En la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República se desarrolló un conversatorio sobre sexualidad, discapacidad y afectividad, en el se que puso sobre la mesa una temática que permanece invisibilizada y es atravesada por prejuicios sociales.

La actividad contó con las exposiciones de Juan José Mere Rouco, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); Cecilia Giménez, por la Asociación Down de Salto, y Virginia Cuello, del Centro Integral Flavia.

Minutos antes del comienzo, la diaria dialogó con Mere Rouco, quien destacó “la importancia de generar espacios de reflexión sobre los derechos sexuales y afectivos de las personas con discapacidad”, así como de “cuestionar los estigmas que todavía condicionan sus posibilidades de desarrollar relaciones personales, afectivas y sexuales en igualdad de condiciones”.

Mere Rouco manifestó que desde UNFPA estaban muy conformes con acompañar esta iniciativa del Plan de Salud Mental, porque permite abordar “uno de los derechos más invisibilizados y críticos, como es el derecho a la sexualidad, la afectividad y a desarrollar relaciones sexuales y afectivas sin prejuicios, diferencias ni estigmas”.

En ese sentido, recordó que “la sexualidad constituye una dimensión fundamental de toda persona y que las personas con discapacidad también deben tener garantizado el derecho a experimentar relaciones cargadas de afecto, emociones y erotismo”. Sin embargo, señaló que “todavía existen numerosos mitos y prejuicios que consideran que las personas con discapacidad, tanto motriz como intelectual, no están en condiciones de desarrollar una vida afectiva y sexual plena. Ese estigma es la primera barrera”, sostuvo.

A esa dificultad se suma la falta de acceso a información confiable. Explicó que “muchas personas con discapacidad ven interrumpidas sus trayectorias educativas, lo que también les impide acceder a contenidos de educación sexual integral”. Esto, sostuvo, “representa un problema importante, porque la educación sexual permite que niños, adolescentes y jóvenes incorporen herramientas para construir vínculos saludables, prevenir situaciones de violencia y tomar decisiones responsables sobre sus cuerpos y relaciones”.

Mere Rouco advirtió que “cuando los adultos referentes y las instituciones educativas no cumplen con su responsabilidad de brindar información, los adolescentes terminan buscando respuestas en internet y en el mundo digital”. En ese contexto, hizo referencia al “acceso temprano a la pornografía, una realidad que ha sido documentada por investigaciones realizadas en Uruguay”.

A su entender, “la pornografía no constituye una referencia adecuada para construir vínculos afectivos y sexuales basados en el respeto y la igualdad”. “La pornografía es lo opuesto a una ética sexual y una ética afectiva basada en la igualdad de género, en el respeto y en la comunicación”, expresó.

En contraposición, planteó que “las relaciones deben estar sostenidas por el respeto hacia la otra persona y el cuidado mutuo de la salud, la empatía y la comunicación, independientemente de que exista o no un sentimiento amoroso”. Por eso, consideró que “el conversatorio desarrollado en el Cenur no solamente estaba dirigido a quienes trabajan con personas con discapacidad, sino que debía interpelar a toda la sociedad”.

Relaciones afectivas sin machismo ni violencia

Consultado sobre la necesidad de continuar promoviendo estas actividades en una época caracterizada por importantes avances tecnológicos y una mayor circulación de información, Mere Rouco sostuvo que “el acceso a contenidos digitales no significa necesariamente que se hayan superado las desigualdades culturales”.

Explicó que “mucho de lo que circula en internet continúa estando atravesado por desigualdades de género, miradas machistas y modalidades violentas de relacionamiento”. “La violencia, el machismo y la desigualdad no deberían formar parte de las relaciones afectivas que están basadas en el respeto”, afirmó.

En ese sentido, consideró necesario que “la sociedad no solamente se sorprenda ante la persistencia de estas situaciones, sino que también actúe mediante propuestas concretas de formación y sensibilización”. El objetivo, señaló, “debe ser mostrar que existen otras maneras de construir relaciones afectivas, sociales, de amistad y sexuales, basadas en el respeto mutuo, el cuidado, la comunicación y la empatía”.

Al referirse a las razones por las cuales todavía existen resistencias sociales para hablar de sexualidad y discapacidad, Mere Rouco reconoció que “Uruguay mantiene componentes conservadores que dificultan abordar estos asuntos con naturalidad”.

No obstante, destacó como una señal importante “la reciente presentación del Plan Nacional Intersectorial de Educación Sexual Integral, que involucra a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y a distintas instituciones del Estado”.

Según explicó, “la iniciativa busca generar oportunidades para que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias puedan acceder a conocimientos y herramientas que les permitan desarrollar una sexualidad placentera, responsable y saludable”.

El representante de UNFPA remarcó que “la educación sexual no puede limitarse a los aspectos genitales o a la información sobre las relaciones sexuales, sino que debe contemplar todas las dimensiones que forman parte de la vida afectiva, como la comunicación, la ternura, el respeto, la empatía”.

Por último, sostuvo que “los adultos tienen una responsabilidad fundamental en este proceso, porque muchas veces cuestionan las conductas de las nuevas generaciones sin asumir plenamente su obligación de brindarles información y acompañamiento”.

La educación sexual integral, concluyó, “debe proporcionar herramientas para que cada persona pueda tomar buenas decisiones y construir vínculos saludables, contribuyendo también a desmontar las miradas conservadoras y los prejuicios que todavía limitan el ejercicio de derechos”.