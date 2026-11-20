Conferencia de prensa en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Salto, el 20 de novimbre

La movilización partirá a las 18.30 desde plaza Artigas y culminará en plaza de los Treinta y Tres. Representantes de diversas organizaciones llamaron a involucrarse frente a una problemática que mantiene cifras preocupantes.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, organizaciones sociales e instituciones de Salto anunciaron una serie de actividades para sensibilizar a la población y visibilizar una problemática que continúa mostrando cifras alarmantes.

En conferencia de prensa, la referente de Inmujeres en Salto, Cecilia González, destacó la importancia de generar estos espacios de reflexión e información. Señaló que, de acuerdo con los datos recientemente difundidos por el Ministerio del Interior, en lo que va del año se registraron más de 34.000 denuncias por violencia hacia las mujeres en el país.

González advirtió que se trata de situaciones que muchas veces ocurren en el ámbito de las relaciones de pareja o expareja y sostuvo que su abordaje requiere el compromiso del Estado, la sociedad civil y la ciudadanía en general.

En ese sentido, subrayó también el papel de los medios de comunicación en la difusión y sensibilización sobre esta realidad. “Es un tema en el que todos tienen que involucrarse y poder estar y apoyar, no solamente a las mujeres que sufren violencia”, expresó.

Asimismo, llamó la atención sobre las consecuencias que estas situaciones tienen en los hogares, especialmente en las infancias y adolescencias. “Hay un gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes que están creciendo en esta forma tan violenta, aprenden y generan violencias en otros ámbitos”, señaló.

La referente de Inmujeres resaltó, además, el trabajo que se desarrolla desde el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de las Mujeres, que presiden la Comisión Departamental por una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres.

En ese ámbito participan distintas instituciones que articulan acciones para atender y prevenir esta problemática. González valoró el trabajo interinstitucional y remarcó que avanzar hacia una solución requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad.

Una fecha para recordar y reivindicar

Por su parte, la representante de la Intersocial de Salto, Marcela da Col, explicó que ese espacio reúne a trabajadoras y trabajadores del Plenario Intersindical de Salto, junto con distintas organizaciones sociales, entre ellas, colectivos de género y de mujeres, además de la red de ollas y merenderos.

“Entre todos componemos el tejido social, donde se tratan o articulan temas en común; en este caso, nos convoca el 25 de noviembre”, expresó.

Da Col recordó el origen de la fecha, vinculada al asesinato de las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, militantes sociales y políticas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960.

“Hay que tener siempre presente la historia para saber por qué hoy estamos recordando un 25 de noviembre”, sostuvo. En ese sentido, señaló que la fecha tiene una especial significación para las mujeres que participan en organizaciones sociales y políticas. “Nosotras, que somos militantes sociales, sentimos especialmente esta fecha, porque siempre estamos propensas a ser criticadas respecto de la mujer militante”, afirmó.

Marcha y actividades previas

En cuanto a las actividades previstas, Da Col informó que el miércoles 25 de noviembre las organizaciones convocan a una marcha que tendrá como punto de concentración la plaza Artigas, a las 18.30. Desde allí, la movilización recorrerá calle Uruguay hasta llegar a la Plaza de los Treinta y Tres, donde se realizará una oratoria.

Además, este sábado 21, a partir de las 15.30, se convoca a participar en una jornada de elaboración de cartelería y pintada de pasacalles en el local ubicado en calle Sarandí 106.

En la conferencia también participó el director de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Salto, el subcomisario Federico Moraes, quien aportó cifras sobre las intervenciones llevadas adelante en el departamento.

Moraes informó que, hasta octubre de este año, se trabajó en 1.588 casos de violencia doméstica. En comparación, durante todo 2025 se registraron 1.599 casos, una cifra que refleja la magnitud de la problemática y la importancia de sostener las acciones de prevención, atención y respuesta institucional.