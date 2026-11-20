Durante la ceremonia, Mario dos Santos destacó el sacrificio de quienes perdieron la vida en servicio y reivindicó el compromiso, la vocación y la responsabilidad de quienes integran la fuerza policial.

En la Jefatura de Policía de Salto se realizó el acto de homenaje a los policías caídos en cumplimiento del deber, una instancia de recuerdo y reconocimiento a quienes perdieron la vida mientras desempeñaban su tarea de proteger a la sociedad.

Durante la ceremonia, el director de Coordinación Ejecutiva, comisario mayor Mario dos Santos, destacó el significado de esta fecha y expresó que se trata de una jornada “de profundo respeto y reflexión”, destinada a homenajear a quienes “ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber” y a acompañar en su dolor a familiares, amigos y compañeros de las unidades en las que prestaban servicio.

Dos Santos recordó que el Día del Policía Caído en Cumplimiento del Deber tiene como referencia un trágico episodio ocurrido en 1933, en la zona de Paso Molino, en Montevideo. Allí tuvo lugar un violento enfrentamiento armado conocido como la “batalla de Paso Molino”, en el que murieron seis policías y varios efectivos y civiles resultaron heridos.

El jerarca también rindió homenaje a todos los integrantes de la Policía Nacional que, a lo largo de la historia del país y desde distintas jerarquías, “han entregado lo más sagrado que tiene el ser humano: su propia vida”.

En su discurso, señaló que, aunque para algunas personas este tipo de ceremonias pueda parecer un acto meramente protocolar, para la institución policial tiene una profunda carga emocional y simbólica.

“La muerte en nuestra institución hace su ronda de forma imprevista. Nos acostumbramos a todo, menos a la pérdida de aquellos a quienes les arrebataron la vida por defender la de otros”, expresó. En esa línea, sostuvo que cuando un policía cae en un acto de servicio, su sacrificio trasciende lo individual: “No muere por sí mismo, muere en nombre de todos, en nombre de la sociedad que juró proteger”.

“Esta solemne ocasión nos convoca a expresar nuestra eterna gratitud y a recordar con reverencia los nombres, las vidas y el legado de valor, abnegación y arrojo de nuestros héroes”, afirmó. Dos Santos también hizo referencia a las exigencias y los riesgos que implica la profesión policial. Señaló que se trata de una vocación que obliga a tomar decisiones en cuestión de segundos y en circunstancias adversas, muchas veces poniendo en riesgo la propia vida.

En ese contexto, destacó el papel de las familias de los policías, que acompañan una tarea marcada por la incertidumbre y la exposición permanente al peligro. “Nuestras familias nos permiten la aventura de ser policías, pero no esperan una bandera al final del día”, expresó.

Sin embargo, recordó que, ante cada situación de peligro o cada llamado de auxilio, en cualquier rincón del país siempre hay un policía dispuesto a intervenir, cuya única recompensa muchas veces es “la satisfacción del deber cumplido”.

El director de Coordinación Ejecutiva sostuvo además que honrar la memoria de los efectivos fallecidos implica asumir un compromiso cotidiano con la mejora de la institución. En ese sentido, señaló la importancia de la capacitación permanente, la disciplina operativa, el espíritu de cuerpo y una moral inquebrantable que fortalezca la confianza y la protección mutua entre los integrantes de la fuerza.

Finalmente, dedicó un mensaje especial a los familiares de los policías caídos, a quienes reconoció también como víctimas de la violencia y la criminalidad.

“Les expresamos nuestro más sincero respeto, nuestro afecto y el acompañamiento incondicional de toda la institución, sabiendo que ninguna palabra devuelve la presencia de un padre, un hijo, un esposo, un hermano o un compañero”, manifestó.

El discurso concluyó con una reafirmación del compromiso de la institución policial con la defensa del orden, la convivencia pacífica y los derechos de la ciudadanía, incluso cuando ello implique poner en riesgo la propia vida.

“Ante el martirologio de nuestros camaradas, renovamos hoy el juramento sagrado de defender el orden, la convivencia pacífica y los derechos de los ciudadanos, aun a costa del sacrificio de nuestras propias vidas. Que sus ejemplos sean siempre nuestros faros, nuestro norte y el imperativo ineludible de nuestra conducta policial”, concluyó.