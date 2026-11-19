Tras mudarse al Complejo Habitacional Manuel Oribe en el marco del Plan Avanzar, los vecinos conformaron una comisión para plantear sus necesidades, reclamar mejoras y promover el cuidado de los espacios comunes.

En agosto, 42 familias que residían en el asentamiento irregular del barrio La Amarilla, en Salto, dejaron atrás sus antiguas viviendas y se trasladaron al Complejo Habitacional Manuel Oribe, en el marco del Plan Avanzar.

El acceso a una vivienda significó un cambio importante en las condiciones de vida de sus integrantes, que ahora comienzan a transitar una nueva etapa, con el desafío de construir comunidad, fortalecer la convivencia y atender las necesidades que surgen en el nuevo barrio.

A tres meses de la mudanza, los vecinos comenzaron a organizarse y conformaron una comisión barrial con el propósito de contar con un espacio de representación, canalizar sus inquietudes y promover mejoras en el complejo. La iniciativa también apunta a generar mecanismos de diálogo con las autoridades y encontrar respuestas a las dificultades que puedan presentarse en esta etapa de adaptación.

En diálogo con la diaria, el presidente de la comisión de vecinos, José Acosta, señaló que ya comenzaron las gestiones ante la Intendencia de Salto para solicitar una reunión con el intendente Carlos Albisu.

Uno de los asuntos que genera preocupación entre los residentes son los daños ocasionados por personas desconocidas en los juegos infantiles de la plaza y en los aparatos destinados a la actividad física al aire libre, instalados en el complejo habitacional.

Se trata de espacios pensados para el disfrute de las familias, especialmente de los niños, y para que los vecinos puedan desarrollar actividades recreativas y deportivas sin salir del barrio. Por ese motivo, la comisión entiende que es necesario plantear la situación ante las autoridades y buscar alternativas que permitan recuperar y preservar las instalaciones.

“La idea es que el intendente concurra al barrio para entregarle una misiva elaborada por los propios vecinos durante una asamblea realizada el 18 de noviembre, en la que quedaron planteadas sus principales aspiraciones y necesidades”, explicó Acosta. La intención es que el encuentro permita acercar los planteos de los residentes y establecer un canal de comunicación para avanzar en las mejoras que consideran necesarias.

Las dificultades económicas de las familias

Otro de los aspectos que preocupa a la comisión es la situación económica de buena parte de los hogares que integran el complejo. Acosta señaló que existe una cantidad importante de madres solteras con hijos a cargo y que muchos de los vecinos dependen de empleos zafrales, una realidad que condiciona los ingresos familiares y la posibilidad de afrontar los gastos que implica mantener una vivienda.

En ese sentido, mencionó que algunos residentes trabajan en actividades rurales, entre ellas la cosecha de arándanos, aunque los salarios que se obtienen en esas tareas son bajos. Por esa razón, muchas personas deben buscar otras alternativas para complementar sus ingresos y sostener la economía de sus hogares, dijo Acosta.

Entre las actividades que desarrollan mencionó la realización de changas, la venta de helados y otras ocupaciones que les permiten generar recursos. Son distintas estrategias de subsistencia a las que recurren las familias para hacer frente al pago de los servicios, los gastos domésticos y las demás obligaciones cotidianas.

La nueva realidad habitacional representa, por tanto, una mejora significativa respecto de las condiciones en las que vivían anteriormente, pero también implica asumir gastos y responsabilidades que requieren ingresos estables, algo que no está al alcance de todos los hogares.

Foto: Ariel Volpi

Una nueva etapa después de las inundaciones

Al recordar la vida en el asentamiento de La Amarilla, Acosta hizo referencia a las numerosas dificultades que debían enfrentar las familias, entre ellas las inundaciones, que en determinadas ocasiones los obligaban a abandonar sus casas. A esas situaciones se sumaban las carencias materiales y la falta de comodidades que caracterizaban las condiciones de vida en el lugar.

El traslado al Complejo Habitacional Manuel Oribe significó dejar atrás parte de esa realidad y acceder a mejores condiciones habitacionales. Sin embargo, para los vecinos, la mudanza no representa el final de un proceso, sino el comienzo de otra etapa en la que será necesario atender las necesidades del barrio y consolidar los vínculos entre quienes ahora comparten el mismo espacio.

En ese camino, la comisión busca desempeñar un papel activo, tanto en la presentación de reclamos como en la promoción del compromiso colectivo con el cuidado de las instalaciones y los espacios comunes. La intención es que las mejoras alcanzadas con el acceso a las viviendas puedan sostenerse en el tiempo y que los problemas que aparezcan encuentren respuestas a través del diálogo y el trabajo conjunto.

Después de años de convivir con las dificultades propias de un asentamiento y de enfrentar situaciones complejas, como las inundaciones, las 42 familias tienen ahora la oportunidad de desarrollar su vida en un entorno diferente. El desafío, como planteó Acosta, será cuidar entre todos lo conseguido, fortalecer la organización vecinal y contar con el acompañamiento de las autoridades para que el complejo habitacional se consolide como un barrio con mejores condiciones para sus habitantes.