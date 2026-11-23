Sostuvo que la carga tributaria dificulta la renovación del parque automotor, desalienta la compra de vehículos seguros y reclama transparencia en los criterios de tasación.

La aprobación del régimen de patente de rodados del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) para 2027 generó cuestionamientos desde distintos ámbitos. Uno de ellos es el del técnico prevencionista y especialista en seguridad vial Víctor Pacín, quien considera que “el sistema tributario aplicado a los vehículos no solamente representa una carga económica para las familias, sino que también tiene consecuencias directas sobre la seguridad en el tránsito”.

En diálogo con la diaria, Pacín planteó que “el costo de la patente y de los combustibles constituye desde hace décadas una preocupación permanente para los hogares uruguayos”. A su entender, “el Sucive, que fue presentado originalmente como una herramienta para unificar y ordenar los valores entre los departamentos, terminó priorizando los objetivos recaudatorios de los gobiernos departamentales por encima de las necesidades de los contribuyentes”.

Para el especialista, “existe una relación directa entre la política tributaria automotriz y la seguridad vial, porque las posibilidades económicas de los usuarios condicionan el tipo de vehículos a los que pueden acceder y mantener”.

Pacín explicó que “el factor humano y la capacidad de decisión de quien conduce son elementos fundamentales para la seguridad vial”, pero advirtió que “esas decisiones están condicionadas por el entorno económico y las características del vehículo”. En ese sentido, sostuvo que “cuando el Estado impone una carga tributaria elevada sobre la compra y el mantenimiento de automóviles, termina dificultando la renovación del parque automotor y favoreciendo su envejecimiento”.

Como ejemplo, señaló que “acceder a un automóvil que reúna estándares de seguridad activa y pasiva comparables con los exigidos en Europa puede representar una inversión superior a los 40.000 dólares”. A su vez, “esos vehículos deben afrontar una patente anual que penaliza económicamente a quienes realizan el esfuerzo de adquirir unidades con mejores condiciones de protección”.

El técnico cuestionó especialmente las características de algunos modelos económicos comercializados en América Latina, a los que calificó como “vehículos con estructuras de seguridad insuficientes”. A su entender, “un automóvil de mayor antigüedad, pero con una estructura más sólida, puede ofrecer mejores condiciones de protección que determinados modelos nuevos de entrada de gama”.

Los vehículos eléctricos y los cambios tributarios

Otro de los aspectos centrales de sus críticas está relacionado con los incentivos fiscales promovidos para impulsar la incorporación de vehículos eléctricos.

Pacín recordó que “durante los últimos años se desarrollaron políticas para estimular la compra de estas unidades, entre ellas beneficios vinculados a la exoneración del Imesi. Esas medidas alentaron a numerosos consumidores a cambiar sus vehículos a combustión por alternativas eléctricas, confiando en que las condiciones económicas ofrecidas se mantendrían”. Sin embargo, entiende que “el crecimiento de las ventas de automóviles eléctricos, la expansión de marcas chinas y la presencia de Tesla en el mercado modificaron las previsiones de recaudación del Estado”.

A su juicio, “la reducción de las ventas de vehículos tradicionales y el menor consumo de combustibles impactaron sobre los ingresos fiscales esperados, generando posteriormente decisiones que terminaron trasladando los costos a los usuarios”.

En ese contexto, cuestionó que “se mantengan valores de patente que no reflejan adecuadamente la depreciación comercial de los vehículos. Tu auto se devaluó casi un 30% en el mercado real, por lo que lógicamente tendrías que pagar mucho menos de patente, pero como hicimos mal los cálculos, sobredimensionamos los ingresos y necesitamos tapar el agujero, te vamos a mantener el precio alto”, planteó al describir lo que considera una contradicción en la política tributaria.

El especialista también cuestionó la naturaleza del impuesto de patente, al considerar que “se trata de una carga vinculada exclusivamente a la tenencia del automóvil y no a su utilización efectiva del mismo”. En ese sentido, señaló que el sistema establece una obligación económica similar para quienes recorren pocos kilómetros durante el año y para quienes utilizan intensivamente sus vehículos.

A su entender, “el problema se agrava porque los contribuyentes no perciben una correspondencia entre los recursos que aportan y las condiciones de la infraestructura vial”. Mencionó particularmente “el estado de las calles, la falta de señalización adecuada y los problemas de mantenimiento que afectan tanto a los vehículos como a la seguridad de quienes circulan”.

Pacín considera que la carga tributaria genera, además, un círculo que dificulta la renovación del parque automotor. Explicó que “automóviles de gama media o alta, con aproximadamente 15 años de antigüedad, pueden tener actualmente un valor comercial muy inferior al original, pero continúan afrontando patentes que son desproporcionadas”. Esa situación, sostuvo, “dificulta su comercialización y posterga el recambio de unidades”.

En la comparación con otros países, Pacín sostuvo que “en las naciones desarrolladas existen sistemas tributarios automotrices que vinculan una mayor parte de la carga fiscal con el consumo de combustible, el impacto ambiental o el uso del vehículo”. Desde su perspectiva, “Uruguay debería revisar el modelo vigente y discutir una política que no penalice de manera desproporcionada la tenencia de un medio de transporte”.

No obstante, sus cuestionamientos no se limitan al monto de las patentes. También reclamó “mayor transparencia sobre los criterios utilizados para determinar los valores de los vehículos y, en consecuencia, establecer los tributos correspondientes”. En particular, apuntó a la empresa Autodata y exigió “conocer cómo realiza sus cálculos matemáticos y cuáles son los parámetros que utiliza para determinar las tasaciones”.

Finalmente, Pacín insistió en que una discusión sobre el Sucive “no debería limitarse a determinar cuánto debe pagar cada contribuyente, sino que tendría que incorporar una mirada más amplia sobre las consecuencias que la política tributaria tiene en la movilidad y la seguridad vial”, concluyó.