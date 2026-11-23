La organización salteña mantendrá el próximo 18 de diciembre una serie de reuniones con representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Educación y Cultura.

La asociación civil Reencuentro, fundada en el departamento de Salto, continúa realizando gestiones ante organismos del gobierno nacional para conseguir apoyo a proyectos orientados a la rehabilitación de personas privadas de libertad y a la prevención de la reincidencia delictiva.

En diálogo con la diaria, el presidente de la asociación, Luis Mendieta, informó que el próximo 18 de diciembre mantendrán reuniones con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), instancias en las que tienen previsto presentar diferentes proyectos.

Según explicó, ambas carteras tienen competencias que podrían contribuir al desarrollo de estas iniciativas, particularmente en materia de formación, capacitación y actividades dentro de los establecimientos penitenciarios. En este caso, el trabajo está enfocado en la Unidad 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ubicada en Salto.

Mendieta señaló que el objetivo es acercar a las autoridades una propuesta de trabajo que permita fortalecer los procesos de rehabilitación y generar oportunidades para las personas que se encuentran privadas de libertad. La intención, sostuvo, es que quienes cumplan sus condenas puedan contar con herramientas y aprender un oficio que les facilite su reinserción social y laboral, evitando así que vuelvan a involucrarse en actividades delictivas.

El presidente de Reencuentro indicó que el prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, confirmó también la reunión. Asimismo, mencionó que está prevista la participación del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Daniel Radío, y que la asociación solicitó una entrevista con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.

La organización pretende transmitir a los representantes del gobierno su visión sobre la necesidad de invertir en rehabilitación como parte de una estrategia más amplia para enfrentar la delincuencia, la reincidencia y los problemas de violencia que afectan a la sociedad.

En ese sentido, Mendieta manifestó su preocupación por el incremento de hechos de violencia en Salto, entre ellos rapiñas a mano armada y homicidios. Señaló que situaciones que anteriormente se observaban con mayor distancia, principalmente asociadas a otras zonas del país, actualmente también forman parte de la realidad del departamento.

Para la asociación, trabajar en la rehabilitación de las personas privadas de libertad constituye una herramienta fundamental para contribuir a reducir esos problemas y avanzar hacia una convivencia social más digna.

Por otra parte, Mendieta reconoció que hasta el momento no han conseguido el respaldo de la Intendencia de Salto, aunque destacó la colaboración de la Junta Departamental, que les proporciona los pasajes necesarios para trasladarse a Montevideo y cumplir con las instancias de gestión.

Explicó que Reencuentro es una asociación sin fines de lucro y que, por esa razón, dispone de recursos económicos limitados para afrontar los costos de sus actividades. No obstante, consideró que las iniciativas que buscan impulsar tienen un carácter altruista y pueden generar beneficios para el conjunto de la sociedad.

El dirigente sostuvo que todavía falta un mayor compromiso tanto del gobierno nacional como del departamental, pero aseguró que la comisión directiva continúa realizando esfuerzos para concretar las reuniones y presentar sus propuestas ante las autoridades correspondientes.

La expectativa está puesta en que el próximo 18 de diciembre puedan entregar personalmente los proyectos y obtener respuestas favorables que permitan avanzar en su implementación. Desde Reencuentro entienden que la rehabilitación no debe limitarse al cumplimiento de una condena, sino que requiere oportunidades concretas de capacitación, trabajo y reinserción para que las personas puedan construir un nuevo proyecto de vida fuera del sistema penitenciario.