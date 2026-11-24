El encargado del área de Deportes de la Intendencia de Salto confirmó el regreso de la Vuelta Ciclista en 2027 y anunció que las inscripciones para las piscinas barriales se realizarán también en los propios barrios.

El Gobierno de Salto abrió las inscripciones para obtener el carné que habilita el uso de las piscinas barriales de la intendencia. El trámite puede realizarse en la Casa de los Deportes, ubicada en Agraciada 975, de 8.30 a 15.00. Para gestionarlo se deben presentar dos fotocopias a color de la cédula de identidad y una fotocopia de la ficha médica vigente.

Sin embargo, este año el área de Deportes volverá a implementar una modalidad que comenzó en la temporada anterior: realizar las inscripciones directamente en las piscinas de los barrios. Así lo confirmó a la diaria su encargado, Marcelo García da Rosa, quien explicó que “el objetivo es acercar el servicio a los vecinos y facilitar el acceso”.

El jerarca recordó que Salto cuenta con siete piscinas en la ciudad y una octava en Rincón de Valentín. Además, adelantó que en febrero o marzo comenzaría la obra de construcción de una nueva piscina en Pueblo Belén.

En paralelo, la intendencia trabaja en la contratación de los guardavidas que cumplirán funciones durante la temporada de verano. García da Rosa indicó que “el llamado se realizó en tiempo y forma y ya se efectuó el proceso de selección. El objetivo es repetir la experiencia del año pasado y garantizar la presencia de guardavidas en los lagos de Belén y Constitución”, dos espacios recreativos que comenzaron a contar con ese servicio durante la temporada anterior.

El Bernasconi tendrá un complejo polideportivo

Uno de los proyectos centrales de la gestión es la recuperación del Bernasconi, un espacio que, según describió García da Rosa, “actualmente se encuentra abandonado y ha sufrido hechos de vandalismo”. El jerarca explicó que “la intendencia recuperó el lugar hace dos o tres meses y el pasado viernes presentamos, junto con integrantes del área de Arquitectura, el proyecto que consideramos realizable para transformar el predio en un complejo polideportivo”.

En ese sentido, indicó que “el dinero para llevar adelante la iniciativa ya fue conseguido por el intendente”, aunque el comienzo de las obras está condicionado por la situación de las anunciadas inundaciones, dado que actualmente se encuentran instaladas en el lugar casillas y habitáculos destinados a recibir a personas evacuadas.

El proyecto contempla una intervención integral que no se limitará a la recuperación del edificio. En el exterior se prevé construir dos canchas polideportivas, una cancha de fútbol con medidas reglamentarias, una cancha de fútbol 7 con césped sintético y dos canchas de arena.

También se proyectan un gimnasio abierto de calistenia, un espacio recreativo para niños, una pista de patinaje y un sector destinado a la práctica de skate. En el interior del edificio, debajo de la tribuna, se instalarían las oficinas del área de Deportes y un Museo del Deporte, lo que García da Rosa comentó oportunamente a nuestro medio en nota del pasado 5 de noviembre.

Consultado sobre la posibilidad de trasladar las oficinas que actualmente funcionan en el Club Hindú, señaló que, en principio, considera “conveniente mantener ambos espacios, debido a la cantidad de actividades que se desarrollan diariamente y a la cercanía de instituciones educativas con las que trabaja la intendencia”.

Respecto a los plazos, manifestó que “la intención es comenzar las obras en marzo y que necesariamente deberían iniciarse antes de mayo o junio por razones contractuales y presupuestales. Recuerdo que cuando el intendente me ofreció el cargo, le dije que teníamos que ir por el Bernasconi”. A su entender, “la recuperación permitirá devolver a la población un espacio que en algún momento tuvo una función social y deportiva importante”.

La Vuelta Ciclista volverá a Salto en 2027

En materia de eventos deportivos, García da Rosa confirmó que la Vuelta Ciclista del Uruguay volverá a tener una etapa en Salto en 2027.

La edición de este año significó el regreso de la competencia al departamento y, según el jerarca, “la convocatoria de público superó las expectativas de los organizadores, que luego nos destacaron la respuesta de los salteños”. Incluso, señaló que el vicepresidente de la Federación Ciclista Uruguaya, Daniel Gutiérrez, se comunicó con él “para coordinar una actividad de lanzamiento junto al intendente, en el marco de una recorrida que también incluirá a Mercedes y Paysandú”.

García da Rosa destacó que “la experiencia permitió recuperar el vínculo institucional con la Secretaría Nacional de Deportes, que se había debilitado durante los años anteriores por la falta de interlocutores de la Intendencia de Salto”. Recordó especialmente una reunión realizada en Mercedes en el mes de julio, donde estuvieron presentes representantes de la Federación Uruguaya de Básquetbol, la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Organización del Fútbol del Interior y el Comité Olímpico Uruguayo (COU).

En esa instancia, el presidente del COU “nos puso como ejemplo, tanto por la convocatoria de público como por la propuesta de convertir la llegada de la competencia en un acontecimiento para toda la ciudad”. La organización local había incorporado actividades durante la noche anterior a la llegada de los ciclistas, con la participación de la comparsa de Ceibal, la Banda Municipal y los niños del Codecam, en un espectáculo realizado en la plaza Treinta y Tres.

Para 2027, la intención es profundizar esa propuesta. García da Rosa adelantó que “ya hay empresarios interesados en participar y colaborar con la organización, por lo que seguramente vamos a ampliar las actividades y generar una fiesta deportiva que involucre a diferentes sectores de la ciudad”.

El jerarca valoró especialmente “el impacto económico que tuvo la competencia en el comercio local” y recordó que “varios comerciantes me transmitieron su satisfacción por el movimiento generado durante esa jornada”.

La apuesta, sostuvo, “es que la Vuelta Ciclista no sea solamente el paso de los competidores por Salto, sino un acontecimiento que convoque a la población, promueva el deporte y genere actividad para la ciudad”, concluyó.