Las distancias, la falta de redes de apoyo y la escasez de alternativas condicionan la vida de quienes envejecen en el medio rural.

Días atrás, el director de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, Facundo Marziotte, informó sobre el traslado de 12 adultos mayores desde el hogar de ancianos de la ciudad hacia residencias privadas. La decisión generó reacciones entre integrantes del ámbito político y ciudadanos, que manifestaron su preocupación por la situación de las personas mayores y las alternativas disponibles para garantizar su atención.

A partir de este escenario, la diaria realizó un sondeo para conocer qué sucede con quienes envejecen en el interior rural de Salto, una realidad que presenta desafíos particulares: no todas las personas mayores que viven en el campo cuentan con familiares cerca ni con redes de apoyo que puedan responder cuando comienzan a necesitar asistencia.

El VI Informe del Observatorio Iberoamericano sobre Personas Adultas Mayores, dedicado a analizar la situación de quienes residen en el ámbito rural, advierte sobre la necesidad de desarrollar políticas específicas de cuidados para estas poblaciones.

Entre sus recomendaciones, plantea que Uruguay debería implementar planes de acción en zonas rurales y pequeñas localidades, articulados a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), los municipios y otros actores locales.

La propuesta debería incluir la conformación de equipos de cuidadores comunitarios, la creación de espacios de cuidados y socialización para personas mayores, centros de promoción de la autonomía para personas con discapacidad y acciones que fortalezcan la corresponsabilidad social y de género.

En Salto, este tipo de espacios están previstos para Villa Constitución, Belén y Colonia Lavalleja. Sin embargo, cuando se consulta por las alternativas residenciales para adultos mayores en el interior del departamento, el panorama es diferente.

Autoridades y exautoridades de Villa Constitución y Belén confirmaron a la diaria que actualmente no existe ningún hogar para adultos mayores en esas localidades ni en el interior departamental. No obstante, a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad de Salto funciona El Salteñito Residencia de Campo, una propuesta que busca ofrecer una alternativa de alojamiento en un entorno rural.

Una residencia de campo

Martín Correa, encargado de El Salteñito Residencia de Campo, explicó a nuestro medio que se trata de un establecimiento ubicado en una zona suburbana, próximo a la ciudad, pero con características muy diferentes a las de una residencia urbana. “Es un lugar más bien suburbano, cerca de la ciudad, pero en un entorno diferente, porque se trata de una chacra”, señaló.

Actualmente, el establecimiento aloja a 20 personas y cuenta con capacidad para recibir hasta 35 residentes. Según Correa, muchos de ellos provienen de localidades del norte del país, donde la oferta de hogares para adultos mayores es prácticamente inexistente.

El encargado destacó que la residencia fue construida específicamente para ese propósito y diseñada teniendo en cuenta las necesidades de movilidad y comodidad de las personas mayores. La idea es ofrecer un espacio especialmente adecuado para quienes han vivido toda su vida en el campo y prefieren mantener, durante la vejez, un vínculo con la naturaleza y un ritmo de vida más tranquilo. “Vivimos rodeados de naturaleza. Hay buenos espacios para compartir cuando las familias visitan a los abuelos, con bancos de madera y bajo los árboles”, comentó Correa.

El lugar dispone de cinco hectáreas, aunque solamente una está delimitada y destinada a las actividades cotidianas de los residentes, con el objetivo de garantizar un entorno seguro. Además, cuenta con médico, enfermeras, cuidadoras y psicólogas, así como talleres y distintas propuestas recreativas, muchas de ellas desarrolladas al aire libre.

La experiencia de El Salteñito muestra que existen iniciativas privadas que buscan responder a una demanda concreta. Sin embargo, su ubicación y capacidad también permiten dimensionar la escasez de alternativas para quienes viven en las localidades rurales del departamento y necesitan cuidados permanentes.

Escasas redes de cuidados

Distintos trabajos académicos sobre el tema advierten que la falta de servicios de cuidados en el medio rural puede llevar a las personas mayores a abandonar sus hogares y trasladarse a localidades o ciudades donde existan mayores posibilidades de recibir asistencia.

La situación tiene particular importancia en Salto. Una persona puede tener vivienda propia, haber vivido durante décadas en un entorno rural y expresar su voluntad de permanecer allí. Sin embargo, cuando comienza a necesitar ayuda para movilizarse, alimentarse, conseguir medicamentos o concurrir a una consulta médica, esa posibilidad puede quedar condicionada por la disponibilidad de otras personas.

Envejecer en el campo no implica solamente afrontar los desafíos propios del paso del tiempo. También supone intentar conservar la autonomía en un contexto donde las redes de cuidados pueden ser escasas, las distancias dificultan el acceso a los servicios y la asistencia cotidiana no siempre está garantizada.

Las políticas de descentralización permiten acercar determinados recursos a las localidades, pero no necesariamente alcanzan para resolver las necesidades de quienes viven aislados en establecimientos rurales, permanecen solos durante gran parte del día o presentan situaciones de dependencia física.

En esos casos, la respuesta suele recaer sobre familiares, vecinos o integrantes de la comunidad que, en muchas ocasiones, terminan asumiendo tareas de cuidado sin contar con los recursos ni el respaldo necesarios. El problema es que esas redes de solidaridad no están disponibles para todas las personas y tampoco deberían sustituir las responsabilidades de las políticas públicas.

El desafío, entonces, no consiste únicamente en disponer de más plazas en residencias para adultos mayores, sino también en garantizar que quienes desean permanecer en el lugar donde construyeron su vida puedan hacerlo en condiciones dignas y seguras. Porque para muchas personas mayores del interior rural, envejecer no debería significar tener que elegir entre recibir cuidados o abandonar su hogar, sus costumbres y el entorno en el que vivieron durante toda su vida.