Movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, el 25 de noviembre, en Salto. Foto: Romina Simean

En Salto la jornada del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres tuvo como escenario las calles de la ciudad. Una marcha recorrió calle Uruguay, desde plaza Artigas hasta plaza Treinta y Tres, donde integrantes de la Intersocial de Salto dieron lectura a una proclama con un mensaje contundente: “Libres de violencia en todos lados” y “No vamos a normalizar ninguna muerte más”. Una consigna que puso en palabras el reclamo colectivo frente a la violencia de género y la urgencia de no permanecer indiferentes.

En la proclama leída al cierre de la movilización, la intersocial recordó que cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que invita a visibilizar y denunciar las distintas formas de violencia que atraviesan la vida de las mujeres. “Un día como hoy, en 1960, fueron asesinadas las hermanas Mirabal a manos del poder político en República Dominicana. Esta fecha, que señala un hecho concreto, es el inicio del reconocimiento público de la violencia hacia las mujeres, quienes hemos sufrido invisibilización, censura, persecución, vejaciones y muerte a lo largo de la historia”, recordaron

“Desde la Intersocial de Salto marchamos bajo el lema ‘libres de violencia en todos los espacios’. La violencia se ejerce en la esfera privada, en el seno de las familias, y también en la esfera pública, como la calle, centros de estudio y de trabajo. La violencia hacia las mujeres a veces es visible, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones se oculta en canciones, anuncios publicitarios, mandatos religiosos y mandatos costumbristas, discursos de comunicadores y de referentes políticos y sociales.

En Uruguay, en lo que va del año, hubo 16 mujeres que murieron como consecuencia de la violencia machista. Se registraron 13 intentos de femicidio. Hay una denuncia de violencia cada 13 minutos, que representan 114 denuncias por día. Hubo 34.737 denuncias de enero a octubre. No son cifras. Son vidas.

Detrás de cada registro hay una mujer que tenía un nombre, una historia, una familia, sueños y un futuro que alguien le arrebató. Mujeres asesinadas a balazos, puñaladas, quemadas, atacadas dentro de sus propias casas o mientras caminaban por la calle. Algunas murieron en sus lugares de trabajo, otras quedaron atrapadas en balaceras dirigidas contra terceros. Algunas fueron encontradas días después, desaparecidas de la vida de quienes las buscaban, mientras sus familias atravesaban la incertidumbre y la desesperación.

Las víctimas tenían edades muy distintas: adolescentes de apenas 15 años y mujeres de hasta 85. Ninguna edad, ningún barrio y ningún espacio cotidiano aparece como garantía de seguridad.

Hay mujeres asesinadas en sus hogares, donde deberían haber estado protegidas. En la calle, donde deberían haber podido caminar tranquilas. En sus trabajos, donde deberían haber podido ganarse la vida. Hay casos en los que se investigan antecedentes de violencia, desapariciones, posibles vínculos con el crimen organizado y circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

En nuestro pequeño país las cifras son alarmantes, pero ninguna estadística alcanza para dimensionar lo que significa una vida arrancada. Ningún número puede contar el silencio que queda en una casa, la silla vacía en una mesa, la llamada que ya no llega, la infancia que queda marcada por la pérdida de una madre. Detrás de cada mujer asesinada, hay vidas interrumpidas, familias devastadas y una sociedad que todavía no logra garantizar a todas las mujeres el derecho más elemental: vivir.

La violencia hacia las mujeres es un problema estructural, y como tal debe ser abordado desde múltiples dimensiones. Se requiere de un fuerte tejido institucional y social, por tanto, preocupa que figuras de alto poder en nuestro país se refieran a estos hechos como ‘muertes aisladas’ o ‘casos excepcionales’.

Se requiere más compromiso del Estado y más compromiso del gobierno departamental. No basta con anuncios ni salir en las fotos para la prensa. Hace falta voluntad política y mayor presupuesto para garantizar el aterrizaje de las políticas públicas. Como sociedad, no podemos ni debemos permanecer impávidos para después mostrarnos indignados ante la aparición de una nueva víctima”, expresaron las integrantes de la intersocial al cerrar la proclama.

“No vamos a normalizar ninguna muerte más. ¡Libres de violencia en todos los espacios!”, concluyeron.