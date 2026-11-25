La ciudad inaugurará este viernes la decoración navideña en plazas, plazoletas y tres cuadras de calle Uruguay. El jueves se realizará el lanzamiento del Carnaval 2027 en el Complejo Ayuí, con espectáculos gratuitos.

Salto comienza a vivir el clima de las tradicionales fiestas de fin de año con una propuesta que busca llenar de colores y luces distintos espacios públicos de la ciudad. Este viernes, a partir de las 20.00, se inaugurará el Paseo de las Luces, con intervenciones decorativas en plazas, plazoletas y tres cuadras de calle Uruguay.

Para conocer los detalles de esta iniciativa y de las actividades previstas para la temporada de verano, la diaria dialogó con Evangelina Lechini, integrante del equipo de Eventos de la Intendencia de Salto.

Lechini explicó que “el equipo de Servicios Públicos trabaja en la intervención de la plaza Benito de Paula, la plaza Estigarribia y la plazoleta Roosevelt, además de tres cuadras de la calle Uruguay, que lucirán una decoración especialmente preparada para las celebraciones navideñas”.

El punto central de la inauguración será la plazoleta Roosevelt, donde se realizará el encendido del Paseo de las Luces. La actividad contará con la participación de la Banda Municipal y la presentación de un coro. “La propuesta apunta a generar espacios atractivos para que las familias salteñas y quienes nos visiten durante las fiestas puedan recorrer y disfrutar de una decoración que se destacará por sus colores y luminarias”.

Lanzamiento del carnaval 2027

Pero la agenda de actividades comenzará un día antes, este jueves, con la presentación oficial del Carnaval 2027 en el Complejo Ayuí.

Según detalló Lechini, “a las 19.30 se realizará una instancia destinada a los medios de comunicación, mientras que desde las 20.30 la actividad quedará abierta a todo público, con entrada libre y gratuita”. El lanzamiento incluirá espectáculos de escuelas de samba, agrupaciones de candombe y murgas. Posteriormente, se montará un escenario para el cierre musical a cargo de Pago de Amigos.

La integrante del equipo de Eventos destacó que “la intención es ofrecer una noche de encuentro y disfrute para toda la familia, al tiempo que se presenta oficialmente una de las principales propuestas culturales y turísticas de la temporada estival”.

En cuanto a las expectativas para el próximo Carnaval Naranja, Lechini recordó que “la edición anterior tuvo un balance positivo” y señaló que, una vez finalizada, se generaron instancias de intercambio de ideas para evaluar aspectos a mejorar. “La idea es que salga aún más lindo”, expresó, al tiempo que aseguró que “todo el trabajo estará concentrado en los próximos meses para llegar de la mejor manera a la fiesta popular”.

Durante la charla con nuestro medio, Lechini también compartió su mirada sobre el significado de las celebraciones navideñas y la importancia de mantener vivas las tradiciones familiares. Señaló que, “más allá de las exigencias y el ritmo cotidiano, estas fechas se viven con ilusión, unión familiar y cierta nostalgia por los recuerdos de la infancia, sentimientos que también se renuevan al compartir las fiestas con los hijos”.

En ese sentido, destacó el valor de los encuentros, el abrazo familiar y el brindis de medianoche, independientemente de las edades y de los cambios que se producen con el paso del tiempo. “La familia es la base de la sociedad”, sostuvo considerando que “el hogar constituye la primera escuela y el espacio donde se construyen los valores que acompañarán a las personas durante su crecimiento”.

Una apuesta al turismo y a las tradiciones salteñas

Lechini también hizo referencia al potencial del Carnaval como atractivo turístico, considerando que se trata de una celebración muy arraigada en la identidad de los salteños.

Indicó que el gobierno de Salto “viene trabajando para mejorar la organización y la propuesta carnavalera”, con la expectativa de que, “además de convocar al público local, pueda atraer visitantes de otros departamentos y de la región”. En ese sentido, sostuvo que “fortalecer esta fiesta popular representa también una oportunidad para fomentar el turismo y generar movimiento en la ciudad durante el verano”.

Finalmente, convocó a la población a participar en las actividades previstas para estos días, en particular en la inauguración del Paseo de las Luces. “Que participen, que vayan, que aprovechen a salir”, invitó. Consideró que, “aunque los problemas cotidianos seguirán estando, será buena cosa disfrutar de un momento al aire libre, compartir un mate o escuchar música, algo que puede aportar alegría y hacer más llevadera la vida diaria”.

Con la inauguración de la decoración navideña y el lanzamiento del Carnaval 2027, Salto comienza a desplegar una agenda de actividades que busca combinar tradiciones, cultura, recreación y propuestas para disfrutar en familia.