La actividad será el 15 de diciembre en el Ateneo y estará dirigida a deportistas, entrenadores, profesionales de la salud, dirigentes y familias, con el objetivo de brindar herramientas para distintos ámbitos deportivos.

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Salto se prepara para recibir una instancia de formación e intercambio sobre uno de los aspectos cada vez más relevantes del deporte: la salud mental.

El próximo 15 de diciembre, el psicólogo Damián Benchoam, magíster en Psicología del Deporte y Actividad Física, brindará una charla dirigida a deportistas, entrenadores, profesionales de la salud, dirigentes, familias y público en general.

En diálogo con la diaria, Gary Silva, organizador de la actividad, destacó la trayectoria de Benchoam en el ámbito deportivo nacional e internacional y recordó que el profesional ya había visitado el departamento en 2022, cuando brindó una charla en la Biblioteca Municipal Felisa Lisasola. En esta oportunidad, el encuentro se desarrollará en el Ateneo.

Benchoam se desempeña actualmente como psicólogo de las selecciones uruguayas de básquetbol y cuenta con una extensa experiencia de trabajo en instituciones deportivas de primer nivel.

Silva explicó que la propuesta apunta a generar un espacio de encuentro y reflexión, pero también a brindar herramientas concretas para comprender y trabajar la relación entre salud mental y rendimiento deportivo, desde las categorías infantiles y juveniles hasta el alto rendimiento.

“El desarrollo deportivo no depende solamente de la preparación física y técnica. La salud mental también juega un papel fundamental”, señaló el organizador.

La convocatoria está dirigida a psicólogos, estudiantes de psicología, profesionales de la salud, jugadores y jugadoras, entrenadores de todas las disciplinas, coordinadores, dirigentes deportivos, padres y madres, además de todas aquellas personas vinculadas al mundo del deporte.

Uno de los objetivos centrales es que quienes participen puedan llevarse herramientas teóricas y prácticas para aplicar en sus respectivos ámbitos, tanto en el trabajo con los planteles como en el entorno familiar y deportivo.

En ese sentido, Silva indicó que se viene coordinando con distintos clubes para que cada institución participe con un número determinado de integrantes. La intención es que los conocimientos compartidos durante la charla no queden limitados a una única jornada, sino que puedan trasladarse posteriormente al trabajo específico con cada plantel.

“La idea es que las personas que participen tengan herramientas para seguir trabajando más adelante en el tiempo”, explicó.

El organizador destacó, además, el respaldo de instituciones públicas y de varias empresas privadas del medio para concretar la actividad. La intención, sostuvo, es que la propuesta tenga una amplia participación y que distintos actores del deporte local puedan aprovechar esta instancia de formación.

La jornada del 15 de diciembre buscará poner sobre la mesa una dimensión muchas veces relegada en la preparación deportiva: el bienestar emocional de quienes practican deporte, un componente esencial tanto para el desarrollo personal como para el desempeño dentro y fuera de la competencia.