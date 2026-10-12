Patricia Kramer defendió el encuentro con vecinos de Villa Constitución y respondió a las críticas

La senadora destacó el diálogo en territorio y la importancia de dar visibilidad a las iniciativas del interior.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y la senadora Patricia Kramer visitaron Villa Constitución, en el departamento de Salto, donde mantuvieron un encuentro con unos 40 vecinos.

En diálogo con la diaria, la legisladora destacó el intercambio con los participantes y valoró la posibilidad de crear espacios de diálogo en el territorio, en los que se pueda compartir propuestas e ideas para encontrar soluciones a las dificultades de la población.

Kramer definió la reunión como “un encuentro de compañeros y compañeras” y señaló que, pese a que fue una instancia breve, ya que debían regresar a Montevideo, permitió conversar y escuchar a personas interesadas en aportar ideas para mejorar sus condiciones de vida.

“Hubo un tiempo para el encuentro, una instancia en la que se pudo dialogar y escuchar propuestas e ideas de personas interesadas en buscar soluciones que les permitan mejorar su calidad de vida. La idea es que, a partir de estas experiencias, también se pueda convocar a vecinos de otros lugares que tengan iniciativas similares”, expresó.

La senadora consideró que este tipo de actividades deberían hacerse con mayor frecuencia y sostuvo que el encuentro fue una instancia para celebrar, porque puso de manifiesto el compromiso con el intercambio directo con la ciudadanía.

En ese sentido, destacó la voluntad y la iniciativa de generar espacios de encuentro en el territorio, en este caso, en Villa Constitución. Por esa razón, entendió que los cuestionamientos que pudieron haberse planteado al respecto fueron, al menos, injustos.

Kramer también destacó la importancia de la descentralización y de reconocer el valor de las noticias y las iniciativas del interior del país, sin que la mirada pública de concentre exclusivamente en Montevideo y el área metropolitana.

A su entender, las acciones que se desarrollan en los distintos puntos del territorio nacional deben tener visibilidad e impacto, porque forman parte de una realidad que merece ser escuchada y atendida.

En esa línea, valoró la posibilidad de escuchar directamente a los vecinos y conocer sus preocupaciones desde sus propias experiencias. Como ejemplo, mencionó el planteo de jóvenes que se refirieron a la importancia del deporte para la salud mental, una de las cuestiones que surgieron durante el intercambio.

La legisladora puso así el acento en la necesidad de dar lugar a las voces de las comunidades y a las inquietudes que surgen en cada localidad. El encuentro permitió conocer tanto las propuestas de quienes participaron como sus preocupaciones en torno a cuestiones que inciden en la calidad de vida.

Para Kramer, estas instancias contribuyen a fortalecer el vínculo con la ciudadanía y a reconocer que las iniciativas, las demandas y las propuestas que nacen en el interior tienen relevancia en la discusión pública nacional. La posibilidad de escuchar a personas de distintas edades y atender sus planteos constituye, desde esa perspectiva, una parte importante del compromiso de las autoridades de gobierno.