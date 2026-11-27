Solicitaron convocar a las autoridades del Hospital Regional Salto a la Comisión de Salud de la Junta; buscan conocer investigaciones y las condiciones de atención tras cinco fallecimientos.

Los ediles de la Coalición Republicana Sofía Viera y Alexander Fagúndez presentaron una solicitud por escrito para convocar a las autoridades del Hospital Regional Salto a la Comisión de Salud de la Junta Departamental.

El objetivo es conocer detalles sobre los recientes acontecimientos de público conocimiento que culminaron con el fallecimiento de cinco pacientes en diferentes circunstancias y que dieron lugar a denuncias de familiares y cuestionamientos sobre la atención recibida.

Consultada por la diaria, la directora del nosocomio, la doctora Gabriela González, manifestó que “ya había proporcionado toda la información que podía brindar y que no concurriría a otras instancias para ampliar las explicaciones”. Frente a esa respuesta, este medio dialogó con la edila Sofía Viera para conocer los alcances de la iniciativa y qué información pretenden obtener.

La representante de la Coalición Republicana sostuvo que la situación produce preocupación y que, como ediles, tienen la responsabilidad de actuar ante los planteos que reciben de la población. “Sabemos que lo que pasa hoy en el Hospital de Salto es una situación que genera preocupación y que no podemos pasar por alto. En los últimos días han sido de público conocimiento distintos fallecimientos junto con denuncias de familiares y cuestionamientos sobre las circunstancias en que se produjeron algunos de los hechos”, expresó.

Viera aclaró que la iniciativa no responde a una motivación partidaria ni pretende obtener réditos políticos de una situación dolorosa. “No es una manija política, ni mucho menos, ni buscar sacar rédito de una situación como esta. No se habla de partidos políticos. Lo que estamos hablando es de personas que perdieron a familiares y que tienen derecho a saber qué es lo que pasó”, afirmó.

La edila explicó que “el propósito de la convocatoria es obtener información concreta sobre el funcionamiento del hospital, más allá de las explicaciones generales que han trascendido públicamente”. Entre los asuntos que pretenden abordar se encuentran “los fallecimientos registrados durante octubre y noviembre, las investigaciones iniciadas a partir de las denuncias públicas, los protocolos de administración de medicamentos, los tiempos de espera en emergencia y el funcionamiento del sistema de triage”.

También quieren conocer “si el centro asistencial cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una atención adecuada, segura y oportuna”. Para ello, solicitaron que las autoridades concurran con documentación respaldatoria, estadísticas, información sobre investigaciones administrativas, reclamos recibidos y las medidas preventivas y correctivas adoptadas o previstas. “Queremos tener información concreta y bien clara. No queremos quedar únicamente con explicaciones generales ni con lo que dice la prensa”, señaló Viera.

La propuesta de transmitir la reunión en vivo

Uno de los aspectos planteados en la solicitud es que la instancia pueda ser transmitida en vivo mediante el sistema de streaming de la Junta Departamental. La intención, según explicó la edila, “es garantizar la transparencia de las explicaciones, preservando al mismo tiempo la identidad de los pacientes y la confidencialidad de la documentación clínica”.

Ante la posibilidad de que la investigación sobre los fallecimientos se encuentre bajo secreto de sumario, se planteó la eventualidad de realizar una sesión reservada. Sin embargo, Viera sostuvo que la intención no es exponer situaciones particulares ni profundizar públicamente en los detalles clínicos de las personas fallecidas. “No queremos exponer los datos personales de cada paciente y mucho menos de personas que ya han fallecido. No es la idea seguir machacando sobre el dolor de una familia”, explicó.

Consultada específicamente sobre si pretende preguntar por los cinco casos concretos, respondió que su intención inicial “es abordar los aspectos generales del funcionamiento del hospital y, a partir de allí, avanzar en las consultas que correspondan”. De todas formas, aclaró que habla en nombre propio y que no puede comprometer la posición de los demás integrantes de la comisión.

Tendrá que dar un paso al costado

Respecto del procedimiento, Viera informó que la solicitud de convocatoria fue enviada a la comisión correspondiente, pero que hasta el momento no habían recibido respuesta.

La falta de contestación motivó un cuestionamiento más directo hacia las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y su responsabilidad en la conducción de la salud pública. “Los cargos que están ocupando implican una responsabilidad enorme. La conducción de la salud pública exige compromiso, presencia, capacidad de respuesta y sensibilidad ante situaciones de esta gravedad. No alcanza con ocupar un cargo. Se tiene que estar a la altura de la responsabilidad que el cargo implica”, manifestó.

En ese sentido, fue más allá y planteó que, si las autoridades no están dispuestas a concurrir y brindar explicaciones, deberían considerar dejar sus cargos. “Si no se animan siquiera a dar una explicación, quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir instituciones no sienten ese compromiso, no están dispuestos a asumirlo, creo que tendrán que dar el paso al costado y dejarle lugar a alguien que realmente tenga el interés en trabajar y dar las respuestas a la población”, sostuvo.

Finalmente, Viera insistió en que “el propósito de la iniciativa es conocer de primera mano qué ocurrió, determinar si existieron fallas y promover las correcciones necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse”, concluyó.