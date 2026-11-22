Luciana Gallino planteó el tema en la Junta Departamental y cuestionó la falta de sensibilidad frente al dolor de las familias afectadas.

Durante la media hora previa de la sesión de este jueves de la Junta Departamental de Salto, la edila por la Coalición Repúblicana Luciana Gallino se refirió a la situación del Hospital Regional Salto y a la actuación de su dirección ante los recientes fallecimientos de cinco personas.

En lo que va de noviembre varias familias denunciaron públicamente y ante la Justicia presuntas fallas de atención, demoras y falta de información tras el fallecimiento de pacientes en el hospital. En su intervención, Gallino comenzó expresando su solidaridad con las familias de las personas fallecidas y sostuvo que la situación debía abordarse dejando de lado cualquier consideración política. “Cuando hablamos de fallecimientos, de personas que perdieron la vida y de familias que hoy tienen que convivir con una ausencia irreparable, no hay partido, bandera ni diferencia política que pueda estar por encima de eso”, manifestó.

La edila señaló que “detrás de cada fallecimiento existen familias que necesitan respeto, sensibilidad y respuestas”. Asimismo, explicó que decidió llevar el tema al ámbito legislativo porque considera que, cuando “los reclamos de la ciudadanía no encuentran respuestas por otros caminos, los representantes políticos tienen la responsabilidad de hacerse eco de esas voces”.

En ese sentido, dirigió sus cuestionamientos a la directora del Hospital Regional Salto, Gabriela González, a quien pidió que se replantee su actuación y la responsabilidad que implica estar al frente de una institución de salud. “Dirigir una institución no es solamente tener un cargo, dar órdenes o administrar recursos. Es entender que detrás de cada decisión hay personas, y detrás de cada situación hay vidas humanas”, expresó.

Uno de los aspectos que cuestionó particularmente fueron las declaraciones de la directora, quien había manifestado estar “curada de espanto”. Gallino consideró que esa expresión merece una reflexión, teniendo en cuenta que se está hablando de fallecimientos y del dolor de las familias. “Directora, ¿curada de espanto de qué? ¿De las situaciones que ocurren dentro de una institución que está bajo su responsabilidad? ¿De los problemas que debería atender?”, preguntó.

La representante sostuvo que “no se trata de dificultades cotidianas de una institución, sino de situaciones que involucran vidas humanas y que tienen consecuencias irreparables para quienes pierden a sus seres queridos”.

También señaló que los cargos públicos implican responsabilidades ante la ciudadanía y que, cuando existen cuestionamientos sobre una gestión, corresponde dar explicaciones y responder a los reclamos. “No podemos naturalizar que las familias tengan que salir a reclamar lo que debería surgir de manera natural en una institución: respeto, respuestas y responsabilidad”, afirmó.

Finalmente, Gallino reiteró su solidaridad con las familias afectadas y sostuvo que, “aunque ninguna intervención legislativa puede reparar las pérdidas, existe la obligación de evitar que sus reclamos queden sin respuesta”.