Michelini advierte que el Frente Amplio de Salto aún no logra construir un camino común

El referente del Nuevo Espacio afirmó que la derrota departamental todavía no fue plenamente asimilada y señaló que el FA salteño mantiene problemas locales sin resolver.

El exsenador y principal referente del sector frenteamplista Nuevo Espacio, Rafael Michelini, visitó Salto en el marco de una recorrida nacional que su sector viene realizando por los distintos departamentos.

Durante su estadía mantuvo reuniones políticas y encuentros con medios de comunicación, oportunidad en la que analizó la situación del Frente Amplio salteño, la experiencia de la Coalición Republicana en el gobierno departamental y las perspectivas de su agrupación.

Michelini explicó a la diaria que el objetivo de estas recorridas es conocer de primera mano las diferentes realidades territoriales y dialogar con la militancia. “Estamos recorriendo todo el país. Naturalmente hay problemas locales que hacen la diferencia en cada departamento. Hay que verlos, hay que conversarlos con los militantes de izquierda”, señaló.

El dirigente sostuvo que, “si bien existen elementos comunes en la política nacional, cada departamento presenta sus propias particularidades”. En el caso de Salto, ubicó como un elemento central “la pérdida del gobierno departamental por parte del Frente Amplio”.

También se refirió a la victoria del Frente Amplio en el gobierno nacional, a los errores que, según dijo, se cometieron y que actualmente se estarían corrigiendo, así como al reciente congreso de la fuerza política. A su entender, ese encuentro “templó el alma de los frenteamplistas”, en un contexto regional e internacional que, según expresó, también tuvo influencia en el ánimo de la militancia ante la victoria de Lula en Brasil y la derrota de Donald Trump en Estados Unidos.

Consultado específicamente por nuestro medio sobre cómo encontró al Frente Amplio de Salto, Michelini fue crítico con la situación interna y afirmó que todavía existen dificultades para construir acuerdos comunes. “Con problemas locales no resueltos. A diferencia de lo nacional, todavía no se han puesto las pilas para construir un camino común”, sostuvo.

El exsenador consideró que las elecciones previstas para el 12 de setiembre del próximo año, en las que se elegirán las autoridades del Plenario Nacional y de los plenarios departamentales, “podrían contribuir a ordenar parte de la situación”. Sin embargo, remarcó que la derrota electoral en el departamento continúa teniendo consecuencias en la interna frenteamplista. “Notoriamente en Salto, la pérdida de gobierno local no se termina de asimilar”, afirmó.

La Coalición Republicana como experiencia política

Michelini también fue consultado sobre el gobierno de la Coalición Republicana en Salto, una experiencia inédita en el país a nivel departamental y que, en su momento, fue presentada como una posible referencia para futuros procesos electorales.

El dirigente cuestionó la convivencia electoral entre sectores con tradiciones históricamente diferentes y sostuvo que existen contradicciones entre algunas de las corrientes que integran la coalición. “Yo siempre digo que la gente que piensa igual debería votar junta. Pero lo cierto es que acá votaron herreristas y batllistas, de los cuales muchas cosas que los batllistas piensan no tienen nada que ver con los herreristas”, expresó.

Michelini recordó las diferencias históricas entre ambas corrientes y consideró que ese tipo de acuerdos electorales puede tener consecuencias en el caudal de votos de quienes los integran.

A su juicio, el denominado “laboratorio” salteño difícilmente se consolide como un modelo exitoso para otros departamentos. “Yo creo que el laboratorio no va a terminar prosperando porque en todos los países ciertos grupos que en el pasado han sido contrarios se juntan y, en la primera elección o en la segunda, pierden muchos votos”, manifestó.

Al ser consultado sobre si Salto ganó o perdió con el cambio de gobierno departamental, Michelini centró su respuesta “en las diferencias ideológicas que existen entre la izquierda y los sectores tradicionales de la derecha”. Sostuvo que “el Frente Amplio tiene una mayor sensibilidad hacia las personas que atraviesan dificultades económicas y sociales. Siempre vas a tener a la izquierda más sensible a los problemas de los trabajadores, y lista a atender los temas de pobreza”, afirmó.

En ese sentido, destacó las políticas nacionales orientadas a combatir la pobreza infantil y mencionó también las áreas de salud, educación y vivienda como prioridades de los gobiernos de izquierda. “Con la izquierda siempre vas a tener a la gente que menos tiene, la gente que no tiene patrimonio, la gente que vive en la diaria, mucho más comprensiva de su situación”, señaló.

Un futuro “próspero” para la 99.000

Respecto al futuro de la Lista 99.000, Michelini se mostró optimista y consideró que el escenario político dentro del Frente Amplio podría volver a concentrarse en un número menor de opciones electorales. “Para mí, es próspero”, respondió al ser consultado sobre las perspectivas de su sector.

Recordó que hasta 2019 “el Frente Amplio había mantenido una estructura electoral relativamente estable”, pero posteriormente “se produjo una importante dispersión, con decenas de grupos compitiendo dentro de la fuerza política”.

Según Michelini, esa fragmentación provocó incluso la pérdida de representación de algunos sectores históricos, mientras que la 99.000 logró mantenerse activa. “La 99.000 está presente, viva, potente. Su palabra es escuchada, al igual que su reflexión”, afirmó.

Finalmente, Michelini dejó un mensaje dirigido a los salteños y, especialmente, a la militancia frenteamplista, haciendo énfasis en la necesidad de mantener la confianza y la identidad política más allá de los resultados electorales. “Que haya confianza, que hay que luchar, que hay que estar orgullosos de ser de izquierda en la victoria y en la derrota”, expresó.

Para el referente del Nuevo Espacio, la adversidad también forma parte de la construcción política y debe ser enfrentada sin renunciar a las convicciones. “La izquierda tiene una historia en este país muy grande, la tiene en Salto también. Y, por lo tanto, orgullosos de seguir levantando esas banderas”, concluyó.