Impulsan la instalación de un cajero del BROU en Colonia Lavalleja para atender a pueblos del interior

La instalación de un cajero automático del BROU en Colonia Lavalleja es una necesidad planteada desde hace tiempo por vecinos de la localidad y de numerosos pueblos cercanos. Con ese objetivo, el edil del Frente Amplio Danny Coelho comenzó a impulsar una iniciativa junto con los concejales Pedro Rivero y Sergio Campos, el vecino Rubén Rodríguez y con el respaldo del alcalde Antonio Tejeira.

La propuesta ya comenzó a dar sus primeros pasos institucionales. Según explicó Coelho a la diaria, “tras mantener una reunión de trabajo en el municipio, se resolvió enviar una nota formal al directorio del Banco República solicitando que se estudie la viabilidad de instalar un cajero automático en la localidad”.

“El alcance de la iniciativa trasciende ampliamente a Colonia Lavalleja”, afirmó. El servicio podría beneficiar a habitantes de Lluberas, Los Díaz, La Bolsa, Las Flores, La Ruta, Los Moras, la zona de la escuela 19, Pueblo Ferreira, Pueblo Olivera, Guaviyú de Arapey, Pueblo Russo, Cuchilla de Guaviyú, Biassini, Rincón de Valentín, Pueblo Celeste y Pueblo Sequeira, en Artigas, entre otras zonas próximas.

Actualmente, muchos habitantes de esas localidades deben trasladarse hasta Salto o Artigas para realizar operaciones vinculadas al manejo de efectivo. Eso implica gastos de combustible o transporte y varias horas destinadas a un trámite que, para quienes viven en las ciudades, suele resolverse en pocos minutos.

Coelho explicó que “la iniciativa surgió a partir de un planteo realizado por Rubén Rodríguez, excandidato a alcalde por el Frente Amplio, y concejales de la localidad”. El edil señaló que la situación no es exclusiva de Colonia Lavalleja. “No solo no hay un cajero en Colonia Lavalleja, sino que tampoco hay en Biassini, ni en Valentín, tampoco en Pueblo Olivera”, expresó.

Actualmente, los vecinos cuentan con alternativas limitadas para obtener efectivo. Según relató Coelho, “existe un comercio donde se puede retirar una suma reducida y en determinados horarios, mientras que también hay servicios de recaudación que permiten realizar algunas operaciones, aunque sin la seguridad y disponibilidad permanente de un cajero automático. No es algo seguro que vos digas ‘voy y saco’”, resumió.

El impacto sobre los comercios locales

La falta de un servicio bancario cercano también tiene consecuencias económicas para las pequeñas localidades. Coelho señaló que “varios comerciantes me transmitieron que quienes deben viajar hasta las ciudades para retirar dinero o realizar determinadas operaciones muchas veces aprovechan el viaje para hacer allí sus compras”. De esa forma, “parte del dinero que podría circular en los comercios de la zona termina saliendo de los pueblos”.

Para el edil, “facilitar el acceso a servicios financieros también puede contribuir al fortalecimiento de la actividad comercial local y a mantener la circulación de recursos dentro de las comunidades”. En ese sentido, destacó que “actualmente los comercios de Colonia Lavalleja y otras localidades ya están adaptados al uso de medios electrónicos de pago. Almacenes, ferreterías y otros establecimientos aceptan tarjetas, mientras que trabajadores y vecinos realizan transferencias y cobran sus ingresos mediante cuentas bancarias”. Sin embargo, el acceso al efectivo continúa siendo necesario para muchas personas.

Coelho consideró que “contar con un cajero automático debería formar parte de los servicios básicos disponibles para las comunidades del interior profundo. Es hora de que haya en los pueblos lejanos –que ya cuentan con fibra óptica, luz y todos los servicios esenciales– también un cajero”, sostuvo.

La iniciativa fue presentada, además, como una cuestión de equidad territorial. Para el edil, “el acceso a determinados servicios no debería depender de la cercanía con las capitales departamentales”.

La propuesta incluyó “conversaciones con vecinos, comerciantes y autoridades locales, además de la posibilidad de reunir firmas y realizar nuevas gestiones ante las autoridades nacionales”. El alcalde Antonio Tejeira manifestó su disposición a acompañar las acciones que sean necesarias para impulsar el proyecto.

Por el momento, “la solicitud formal ya fue enviada al BROU y también se pidió una reunión para plantear directamente la necesidad de la zona”. Ahora, los impulsores de la iniciativa esperan una respuesta de la institución y una evaluación sobre la viabilidad de concretar la instalación.

Golpear puertas para buscar soluciones

Coelho aseguró que, “más allá de que el Frente Amplio no integra actualmente el gobierno departamental, continuaremos realizando gestiones para acercar soluciones a las localidades más alejadas”. El edil señaló que la presencia política y territorial no debe limitarse a los períodos electorales y sostuvo que es necesario mantener el vínculo con las comunidades recorridas durante las campañas. “No abandonar esos pueblos que están tan lejanos y que los recorrimos, los trillamos en campaña y que ahora no nos olvidemos”, afirmó.

En esa línea, dijo estar dispuesto a “golpear las puertas que sean necesarias, tanto a nivel local como nacional, para intentar obtener respuestas para los vecinos”.

Para Coelho, “el pedido de un cajero automático representa una necesidad concreta, detrás de la cual hay trabajadores, jubilados, familias y pequeños comerciantes que diariamente enfrentan las dificultades de vivir lejos de los principales centros urbanos. Si se consigue, bien, pero si no se consigue, el intento se hizo”, señaló, y remarcó que “el objetivo es mantenerse presente en el territorio y buscar alternativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes viven en los pueblos más alejados del departamento”.