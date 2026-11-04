La Zona Azul incorporará pagos por aplicación y un nuevo régimen de atención en el centro de Salto

La nueva normativa, aprobada por la Junta Departamental, prevé integrar el pago del estacionamiento a la aplicación del gobierno de Salto, formalizar a los cuidacoches y aplicar el sistema por etapas desde comienzos de 2027.

La Intendencia de Salto avanza en la modernización del estacionamiento tarifado en el centro de la ciudad. El nuevo régimen, aprobado por la Junta Departamental, incorpora una aplicación móvil para gestionar y pagar el servicio, y establece una nueva figura: la del “facilitador de estacionamiento”, que sustituirá al tradicional cuidacoches.

La iniciativa busca formalizar y capacitar a quienes actualmente desempeñan esa tarea, para integrarlos al funcionamiento del nuevo sistema de Zona Azul. El cambio apunta a reorganizar la prestación del servicio y acompañar la incorporación de herramientas digitales, sin eliminar los mecanismos de atención presencial.

El nuevo reglamento establece que el estacionamiento tarifado contará con un sistema de gestión y pago digital integrado a la aplicación móvil del gobierno de Salto. Entre sus objetivos se encuentran mejorar la eficiencia operativa, garantizar la trazabilidad de las operaciones y facilitar la experiencia de los usuarios.

El área de estacionamiento tarifado comprenderá el sector delimitado al norte por la calle 19 de Abril, al este por Antonio Invernizzi y 25 de Agosto, al sur por Fructuoso Rivera y al oeste por Julio Delgado y Juan Carlos Gómez. Las calles 19 de Abril y Fructuoso Rivera quedarán excluidas del cobro, aunque se incorporarán las transversales comprendidas dentro del perímetro establecido, hasta sus respectivas intersecciones con esas vías.

El horario de funcionamiento será determinado por el intendente de Salto. En tanto, el servicio no se cobrará durante los feriados no laborables, el 6 de enero, el lunes y martes de Carnaval, el jueves y viernes de Semana de Turismo ni en otras fechas que puedan establecerse mediante resolución.

La puesta en marcha del nuevo régimen será progresiva, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, reducir los riesgos operativos y favorecer la aceptación del cambio por parte de la población.

Durante el período de transición convivirán el sistema vigente y el nuevo esquema aprobado por la Junta Departamental.

El decreto comenzará a regir durante los primeros meses de 2027, por lo que la modernización de la Zona Azul y la incorporación de los facilitadores se concretarán a partir de ese período.

Entrevistado por la diaria, el presidente del Sindicato de Cuidacoches de Salto, Víctor Mezzetti, explicó que se abrió una nueva instancia de inscripción para los cuidacoches que integran la lista de trabajadores. Mientras tanto, se está llevando adelante la capacitación del personal para su incorporación al nuevo sistema de estacionamiento tarifado.

Por otra parte, Mezzetti señaló que este miércoles solicitaron una reunión con la oficina jurídica de la Intendencia de Salto, en la que participará el abogado del sindicato. Según explicó, la organización entiende que en algunos casos puntuales se estarían registrando situaciones de “persecución sindical”.

El dirigente sostuvo que es importante mantener una buena relación entre los trabajadores y la administración departamental, en beneficio tanto del sector como de la ciudadanía en general.