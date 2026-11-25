La Junta Departamental aprobó un decreto que habilita a que los propietarios de vehículos incautados tengan 60 días para reclamarlos estando exonerados de la patente correspondiente al período de incautación.

La Junta Departamental de Salto aprobó un decreto que habilita la devolución de vehículos, tanto automóviles como birrodados, que fueron incautados por la intendencia debido a distintas infracciones de tránsito y que actualmente permanecen en la chacra municipal. La iniciativa establece un plazo de 60 días para que sus propietarios puedan recuperarlos sin tener que pagar previamente multas ni deudas de patente.

Para conocer los alcances de la normativa, la diaria dialogó con el edil de la Coalición Republicana Cristian Suárez, presidente de la Comisión de Legislación y Reglamento de la Junta Departamental, que tuvo a estudio el proyecto.

El decreto comprende a los vehículos incautados desde el 1º de enero de 2023 hasta la fecha y busca facilitar su recuperación, al tiempo que procura reducir la acumulación de unidades en el predio municipal. La medida también contempla instancias de capacitación en seguridad vial para quienes hayan cometido determinadas infracciones.

Suárez explicó que “uno de los principales aspectos del decreto es que los propietarios podrán iniciar el trámite de recuperación sin tener que realizar ningún pago previo, ni siquiera por las multas que figuren registradas en la patente o en el vehículo”. No obstante, aclaró que “existen algunas condiciones vinculadas a la seguridad para retirar las unidades. Si el vehículo no se encuentra en condiciones de circular, su propietario deberá contratar una grúa o encontrar otro mecanismo para trasladarlo, ya que no podrá retirarlo conduciéndolo por la vía pública”.

En ese sentido, explicó que “un técnico de Tránsito evaluará las condiciones del vehículo antes de autorizar su salida, especialmente en el caso de las motocicletas. La normativa de circulación establece que no se puede conducir un vehículo que no reúna las condiciones reglamentarias”.

El plazo para realizar el trámite será de 60 días, que comenzarán a contarse una vez que el decreto sea publicado en los diarios oficiales y entre en vigencia. Según indicó el edil, “también está prevista la posibilidad de solicitar una prórroga por escrito para acogerse al beneficio”.

Las multas permanecen, pero no se cobra patente

Otro de los beneficios establecidos es que no se cobrará la patente correspondiente al tiempo durante el cual el vehículo permaneció incautado por la intendencia.

Suárez aclaró que “esto no significa que se eliminen las multas o infracciones que tenga registradas la unidad. Las multas que están en la patente o las infracciones cargadas van a seguir figurando, no van a quedar eliminadas. Acá no se está borrando nada”, puntualizó.

La exoneración comprende exclusivamente la patente correspondiente al período en que el vehículo estuvo retenido. Una vez que el propietario lo recupera, el tributo comienza a generarse nuevamente. De esta manera, “el decreto busca evitar que las deudas acumuladas durante el tiempo de incautación se conviertan en un impedimento económico para que los propietarios puedan recuperar sus vehículos”.

La iniciativa también incorpora un componente de educación y concientización vial. Suárez explicó que “aquellas personas a quienes se les haya incautado el vehículo por determinadas conductas irresponsables en el tránsito deberán participar en instancias de capacitación organizadas por el sector de Tránsito de la intendencia”.

Entre las situaciones contempladas mencionó “la participación en picadas, la circulación sin casco y la conducción bajo los efectos del alcohol”. En esos casos, “los propietarios tendrán un plazo de 15 días después de retirar el vehículo para cumplir con las charlas sobre circulación responsable y seguridad vial”.

El edil consideró que este aspecto constituye uno de los elementos positivos de la normativa, porque entiende que las disposiciones de tránsito no deben tener exclusivamente un carácter sancionatorio, sino que también deben contribuir a generar conciencia. “La norma tiene que ser disuasoria, no tanto en el tema de la sanción, sino buscar también la conciencia en el tránsito, que es lo más importante”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que “esta exigencia no alcanzará a todas las personas que recuperen sus vehículos. Quedarán exceptuados quienes hayan sufrido la incautación por otras circunstancias, como trabajadores que utilizaban la motocicleta para trasladarse a sus empleos o personas que la necesitaban para llevar a sus hijos a la escuela”.

Suárez vinculó la aprobación del decreto con “un compromiso asumido durante la campaña electoral por el intendente Albisu”. Recordó que “la devolución de los vehículos incautados formaba parte del programa de gobierno” y que su instrumentación había sido objeto de cuestionamientos por parte de la oposición, debido a que se entendía que la promesa todavía no se había concretado. “Son cosas que se tienen que planificar y organizar bien dentro del proyecto del gobierno”, sostuvo.

Además de permitir que los propietarios recuperen sus bienes, “la medida apunta a resolver el problema de la acumulación de vehículos en la chacra municipal, donde muchos permanecen durante largos períodos y se deterioran progresivamente”. El edil señaló que “esa situación también genera consecuencias ambientales y es necesario encontrar una solución para descomprimir el predio”.

Los vehículos que no sean reclamados irán a remate o chatarrería

El decreto establece también qué sucederá con las unidades que no sean reclamadas dentro del plazo previsto. De acuerdo con Suárez, “los vehículos que no sean retirados podrán ser destinados a remate o a desguace y chatarrería”. El mismo destino tendrán aquellos que fueron incautados antes del 1º de enero de 2023 y que, por lo tanto, no están comprendidos en el mecanismo de devolución aprobado.

El presidente de la Comisión de Legislación y Reglamento insistió en que “el principal beneficio para los propietarios es que podrán recuperar sus vehículos sin tener que cancelar previamente las multas ni las deudas de patente acumuladas”, concluyó.