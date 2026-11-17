El expresidente departamental cuestionó el liderazgo de Guido Manini Ríos, denunció falta de democracia interna y criticó el respaldo nacional al Frente Amplio. Anunció que formará una agrupación en la Coalición Republicana.

Marcelo Nobre, quien hasta este lunes se desempeñaba como presidente departamental de Cabildo Abierto (CA) en Salto, resolvió desvincularse del partido y renunciar a la conducción departamental. La decisión, comunicada mediante una carta pública, responde a una acumulación de diferencias con la dirección nacional encabezada por Guido Manini Ríos, a quien cuestionó por su forma de conducir la colectividad, la falta de libertad para expresar opiniones diferentes y el escaso respaldo a la estructura salteña.

En diálogo con la diaria, Nobre sostuvo que CA “atraviesa un proceso de declive” y que “los esfuerzos realizados en Salto para mantener la organización no encontraron respuestas de la conducción nacional”. También cuestionó “el posicionamiento parlamentario del partido” y adelantó que proyecta conformar una nueva agrupación dentro de la Coalición Republicana (CR).

Nobre explicó que su renuncia es consecuencia de distintas situaciones que fueron debilitando la estructura departamental. “El partido ya en sí venía en declive, lo he manifestado hasta públicamente, de que el partido cada vez caía más. En Salto traté de sostenerlo, con agrupaciones que continuamente estaban intentando irse de Cabildo, pero llega un momento donde uno no puede seguir cinchando una cuerda si del otro lado no hay ayuda”, expresó.

Como uno de los desencadenantes, mencionó la reciente visita de Manini Ríos a Salto, durante la cual el exsenador realizó una recorrida por medios de comunicación y mantuvo reuniones sin establecer contacto con la mesa departamental, que desde hacía tiempo solicitaba una instancia de intercambio. “Los de la mesa nos enteramos después que estaban organizando una recorrida por los medios y que tenía reuniones con personas que a nuestro entender traicionaron a Cabildo, porque en los momentos de elección no estuvieron”, cuestionó.

El exdirigente recordó que “las dificultades ya habían sido planteadas directamente a Manini en una reunión anterior, entre enero y febrero”, cuando le advirtieron sobre “el debilitamiento de la estructura salteña y la permanencia de personas que perjudicaban al partido”. También rechazó que sus declaraciones públicas fueran interpretadas como una operación para desestabilizar a CA. “Decir las cosas de frente no es operar para nadie”, afirmó.

Falta de libertad y democracia interna

En su carta de renuncia, Nobre cuestionó la existencia de sectores internos que, según dijo, buscan desacreditar a quienes manifiestan diferencias con el liderazgo de Manini Ríos. “Existe una línea militar, de militares retirados, que cuando ven que hay gente que piensa diferente a las ideas de Manini, empiezan a tratar de desacreditar a los que pensamos diferente”, manifestó.

Agregó que ha conversado sobre situaciones similares con otros expresidentes departamentales que también abandonaron CA. La falta de democracia interna fue otro de los argumentos centrales de su decisión. Como ejemplo, mencionó lo ocurrido con la designación de los representantes de Salto para la convención nacional.

Según explicó, “la mesa departamental había elegido democráticamente a cuatro representantes y sus suplentes, pero Manini modificó esos nombres y designó a otras personas”. Nobre cuestionó que se incluyera a dirigentes que no estaban trabajando orgánicamente con CA en Salto. “Para nosotros eso es cortarles la libertad a los salteños, porque la mesa que fue elegida democráticamente dio nombres y él puso nombres para que fueran allá y votaran lo que él quisiera”, señaló.

El episodio se agravó cuando expresó su disconformidad en un grupo nacional de Whatsapp vinculado a la convención. Allí cuestionó que el partido se estuviera transformando en una organización donde el líder decidía quiénes podían participar.

Según relató, Manini lo eliminó del grupo y posteriormente lo bloqueó. “Eso demuestra que no hay libertad, que acá es lo que dice el general y la tropa se tiene que callar, y yo no quiero estar en un partido que sea así”, sostuvo.

Otro de los puntos de discrepancia tiene que ver con el posicionamiento político de CA y su relación con la CR. Nobre sostuvo que “existe una contradicción entre la decisión electoral de los votantes de Cabildo y algunas posiciones parlamentarias de la conducción nacional, particularmente cuando acompaña iniciativas del Frente Amplio”.

Recordó que en Salto, Montevideo y Canelones CA participó electoralmente dentro de la CR y consideró que esa decisión debe ser respetada. “Si votamos dentro del partido Coalición Republicana, quiere decir que estamos dentro del partido. Él manifiesta que no estamos dentro del partido, que tiene libertad y que por eso vota con el Frente Amplio”, expresó.

A su entender, quienes votaron a Cabildo lo hicieron considerando que integraba una alternativa electoral dentro de la coalición de derecha. “Él no puede estar acompañando al Frente Amplio y dándoles la espalda a los votantes que quisieron estar dentro de la coalición”, afirmó.

Proyecta una nueva agrupación dentro de la CR

Pese a su alejamiento de CA, Nobre manifestó que pretende continuar en política y adelantó que trabaja en la conformación de una nueva agrupación departamental junto con otros dirigentes y militantes que podrían seguir sus pasos. “Mi futuro político sería abrir una lista y empezar a trabajar en base a mis pensamientos y a mis ideas”, explicó. Agregó que varios compañeros que todavía no formalizaron su renuncia ya le manifestaron que lo harán cuando se concretara su salida.

La intención es construir un espacio propio dentro de la CR, sin incorporarse individualmente a ninguno de los partidos que la integran. Nobre consideró que “el escenario electoral futuro estará marcado por la polarización entre dos grandes bloques, uno de izquierda y otro de derecha”, y señaló que su agrupación se ubicaría en este último, “aunque con diferencias y matices” respecto a sus integrantes.

Finalmente, reafirmó que su principal interés seguirá siendo la política departamental y el trabajo territorial.