La instalación del monumento a la Mujer Rural en la plazoleta Roosevelt generó diferencias en la Junta Departamental

El oficialismo defendió la elección del espacio por su visibilidad y seguridad, mientras que ediles del Frente Amplio propusieron otros lugares.

La instalación de un monumento en homenaje a la Mujer Rural en la plazoleta Roosevelt provocó un intercambio de posiciones entre ediles de la Coalición Republicana y del Frente Amplio durante la sesión de anoche de la Junta Departamental de Salto.

La discusión no estuvo centrada en la pertinencia del reconocimiento, que contó con el respaldo de las distintas fuerzas políticas, sino en la ubicación elegida por el gobierno departamental para concretarlo. Mientras que el oficialismo defendió la elección de la plazoleta Roosevelt como el espacio más adecuado, desde la oposición se plantearon reparos y se propusieron otras alternativas.

La edil Celia Bottaro, de la Coalición Republicana y promotora del homenaje, fundamentó la elección del lugar en aspectos vinculados a la visibilidad, la accesibilidad, la seguridad y la integración social. En contraposición, el frenteamplista Walter Campos anunció que su bancada no acompañaría la ubicación propuesta, aunque sí respaldaba plenamente el reconocimiento a las mujeres rurales.

Bottaro explicó que la plazoleta Roosevelt “reúne las condiciones necesarias para que el monumento tenga la relevancia que merece”. Entre los argumentos mencionó que “se trata de un espacio céntrico, de fácil acceso y con una importante circulación de personas, tanto salteños como turistas”. También destacó que “cuenta con iluminación y vigilancia, además de encontrarse fuera de las zonas afectadas por las crecientes”, condiciones que, a su entender, “ofrecen garantías para la protección y conservación del monumento”.

Otro de los fundamentos fue “el carácter familiar y social de la plazoleta, frecuentada por personas de distintas edades”. Para la edil, “instalar allí el homenaje permitiría incorporarlo a la vida cotidiana de la comunidad y mantener presente el aporte de las mujeres rurales a la identidad departamental. La mujer rural ha sido y continúa siendo protagonista fundamental de nuestra historia, de nuestra producción, de nuestras tradiciones y del sostenimiento de tantas familias del interior del departamento”, expresó.

Bottaro sostuvo que el trabajo de estas mujeres, muchas veces silencioso, merece un reconocimiento visible, digno y permanente. “No estamos discutiendo solamente dónde colocar un monumento, estamos diciendo qué lugar le damos como sociedad al reconocimiento a la mujer rural”, afirmó.

El Frente Amplio propuso otros espacios

Por su parte, Campos manifestó que “la bancada del Frente Amplio está de acuerdo con el homenaje, pero consideramos que la plazoleta Roosevelt no es el lugar más apropiado para instalarlo”.

El edil señaló que “ese espacio ya tiene una carga simbólica propia y no sería conveniente seguir incorporándole elementos”. Como alternativa, propuso “el antiguo control de ómnibus, por su significado histórico como punto de referencia para las personas que llegaban desde el interior del departamento, especialmente las mujeres rurales”.

Campos también mencionó otras posibilidades, como Corralitos, junto al aeropuerto, o la colonia Osimani, y destacó en este último caso la actividad de las emprendedoras rurales que desarrollan allí sus tareas y comercializan sus productos. “Nuestra bancada quiere dejar en claro, vuelvo a reiterarlo, que es muy pertinente el homenaje a la mujer rural, pero el lugar lo consideramos inapropiado”, sostuvo.

En respuesta a los cuestionamientos, el edil de la Coalición Republicana Carlos Rey ratificó los argumentos de Bottaro y defendió el procedimiento desarrollado en la Comisión de Nomenclatura de la Junta Departamental. Rey, quien integra esa comisión, destacó que “su funcionamiento se caracteriza por la participación de oficialismo y oposición, con instancias de intercambio y consideración de las diferentes propuestas”.

En ese sentido, recordó que “la ubicación del monumento fue tratada en comisión y que, al momento de votar, participaron ediles de la Coalición Republicana y del Frente Amplio”. El legislador departamental también reivindicó el reconocimiento a las mujeres rurales, a quienes definió como “protagonistas fundamentales de la producción y del sostenimiento de las familias del interior”.

Destacó especialmente “el esfuerzo que realizan, muchas veces lejos de las comodidades de la ciudad, para llevar adelante simultáneamente las responsabilidades familiares y laborales”.

El intercambio fue cerrado por el edil frenteamplista Hidelbrando Muñoz, quien consideró necesario aclarar que los cuestionamientos de su bancada nunca estuvieron dirigidos al homenaje en sí mismo. “Nosotros nunca dijimos que estamos en contra de la mujer rural. Dijimos que este monumento no es el lugar adecuado para instalarlo”, expresó.

Muñoz insistió en que “el Frente Amplio está totalmente de acuerdo con el reconocimiento, pero entendemos que la plazoleta Roosevelt no es un espacio representativo para concretar ese homenaje”.

Finalmente, el presidente de la Junta Departamental, Jonnathan Aramburo, puso a consideración el proyecto en general. La iniciativa resultó aprobada por 24 votos en 27, con respaldo de ediles de todos los partidos políticos.