Germán Coutinho sufrió un infarto cerebral y permanece internado

El director de Ancap se descompensó durante una reunión del directorio y fue trasladado a La Española.

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Germán Coutinho, director de Ancap y exintendente de Salto, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) mientras participaba en una reunión del directorio del ente, durante la tarde de este jueves. Tras sufrir mareos y una descompensación, fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia al sanatorio de La Española, donde los estudios confirmaron que había sufrido un pequeño infarto cerebral.

Este viernes, en diálogo con la diaria, su hijo, Carlos Coutinho, agregó que los médicos de Ancap le tomaron la presión, constataron que había tenido un pico de presión y lo trasladaron en ambulancia a La Española. “Se lo llevaron en la ambulancia para La Española”, relató.

Según explicó, “la atención recibida permitió actuar a tiempo y suministrarle la medicación necesaria”. No obstante, debido a la naturaleza del episodio, los profesionales resolvieron mantenerlo internado en el centro de tratamiento intensivo como medida de precaución y para hacer un seguimiento permanente de su evolución.

“Estamos acá con él, está bien, estamos charlando. Claramente está golpeado, pero por suerte ahora está bien”, expresó. El hijo del exintendente reconoció que el episodio terminó siendo más grave de lo que inicialmente se había pensado.

Como parte del seguimiento de su evolución, está previsto que le realicen una nueva tomografía a las 17.00.