La lista 1966 ganó por decimotercer año consecutivo y Víctor Baptista sucederá a Juan Carlos Gómez en Adeoms

La agrupación oficialista obtuvo siete de los 11 cargos del Consejo Directivo. Antes de dejar la presidencia, Gómez planteó los principales desafíos que tendrá el sindicato.

La lista 1966 volvió a imponerse en las elecciones de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (Adeoms), realizadas el viernes, y prolongó una hegemonía de 13 años al frente del sindicato.

La agrupación obtuvo siete de los 11 cargos del Consejo Directivo y permitirá que Víctor Baptista asuma la presidencia en sustitución de Juan Carlos Gómez, quien dejará el cargo después de más de una década.

En diálogo con la diaria, Gómez agradeció el respaldo de los trabajadores afiliados y sostuvo que “la continuidad electoral de la agrupación responde a un proceso de conquistas laborales y crecimiento institucional”. También se refirió a los desafíos que deberá afrontar la nueva conducción, en un escenario que definió como de “fuerte avance de las privatizaciones y tercerizaciones de servicios por parte del gobierno departamental”.

Gómez destacó que la lista 1966 consiguió mantenerse al frente de Adeoms durante 13 elecciones consecutivas, algo que atribuyó al reconocimiento de los trabajadores por los avances alcanzados durante ese período. “No es fácil mantener un apoyo tan grande”, expresó, y recordó que “la organización debió enfrentar momentos difíciles durante distintas administraciones, además de campañas de desprestigio y estigmatización contra el sindicato y su conducción”.

El dirigente señaló que, “además de las reivindicaciones laborales, Adeoms experimentó un importante crecimiento en materia social y patrimonial”. Como ejemplo mencionó el complejo recreativo y social construido por la organización, que “hace cinco años era un terreno sin acondicionar y actualmente cuenta con canchas de fútbol, barbacoa y un espacio saludable y natural”. Además, adelantó que trabajan en un proyecto para construir una piscina.

Gómez también recordó las dificultades económicas generadas cuando el actual gobierno departamental “resolvió retirar el descuento directo de los beneficios sindicales del recibo de sueldo de los funcionarios, una modalidad que se mantenía desde hacía más de 25 años”. Pese a ese escenario, afirmó que “la organización logró sostener los beneficios que brinda a sus afiliados y sus familias, como el servicio odontológico, el consultorio en el área de salud mental y psicología, la guardería para los hijos de los funcionarios municipales, junto a los beneficios de útiles escolares, vestimenta, comestibles, gas, farmacias y ópticas”.

Baptista asumirá con siete cargos en el Consejo Directivo

Sobre su salida de la presidencia, Gómez manifestó sentir “un orgullo enorme por el respaldo recibido” y “tranquilidad por la continuidad del trabajo sindical en manos de compañeros que se han formado y preparado para asumir responsabilidades”.

Destacó en particular la figura de Víctor Baptista, quien encabezó la lista ganadora, y aseguró que “la nueva conducción contará con el respaldo de dirigentes que integraron el anterior Consejo Directivo”.

En ese sentido, explicó que él, Mario Martínez y otros dirigentes continuarán colaborando desde el sindicato, aunque algunos no ocuparán cargos de responsabilidad en la nueva integración.

La conformación del nuevo Consejo Directivo todavía no tenía una fecha definida al momento de la entrevista, aunque Gómez estimó que “se concretaría durante la segunda semana de noviembre”.

Al referirse a los desafíos de la nueva etapa, Gómez identificó como una de las principales preocupaciones “la defensa de la mano de obra municipal” frente a lo que considera “una política de privatización y tercerización de servicios impulsada por el actual gobierno departamental”.

A su entender, “la escasa inversión en maquinaria, herramientas e insumos para los distintos sectores de trabajo debilita la capacidad de los funcionarios para sostener los servicios y posteriormente puede utilizarse como argumento para justificar su privatización”, afirmó.

Otro aspecto que señaló como prioritario “es el combate a la precarización laboral, particularmente entre los trabajadores contratados a través de fundaciones”. Gómez sostuvo que “Adeoms pretende incorporar a esos trabajadores al sindicato, independientemente de su modalidad de contratación, para defender sus derechos, la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo y una remuneración adecuada”.

En ese contexto, cuestionó los recursos destinados por la intendencia a las fundaciones Casa Abierta y Rutas de Impacto. Según un informe al que dijo haber accedido, “durante setiembre la administración destinó alrededor de 15 millones de pesos a ambas organizaciones, 13 millones a una y casi 2,5 millones a la otra”. El dirigente indicó que “entre las dos fundaciones trabajan aproximadamente 260 personas que en su gran mayoría perciben salarios cercanos a los 27.000 pesos”.

A partir de esas cifras, calculó que “el pago de salarios representaría unos siete millones de pesos mensuales y que, incluyendo los aportes sociales, alcanzaría aproximadamente nueve millones”. Por ese motivo, cuestionó el destino de los recursos restantes y consideró que “se está transformando en un negocio la tercerización de servicios y a esos trabajadores se les paga salario, a nuestro entender, de hambre”. También sostuvo que “este mecanismo puede contribuir a mantener prácticas de clientelismo político”.

Otro de los objetivos que Gómez planteó para la nueva conducción es “conseguir una modificación presupuestal que permita establecer una recuperación salarial para los funcionarios municipales”. El dirigente cuestionó que el actual presupuesto no haya previsto recuperación salarial para los trabajadores, mientras que, según sus cifras, “el gasto mensual destinado a los cargos de particular confianza pasó de 2,5 millones de pesos durante el período anterior a más de siete millones en la actual administración”.

Finalmente, reclamó la “instrumentación de nuevos procesos de categorización, calificación y ascenso para los trabajadores municipales”. Recordó que “durante los últimos diez años se realizaron cinco procesos de categorización, mediante los cuales se reconocieron más de 2.400 categorías. No puede ser que en un período de gobierno no haya un solo proceso de categorización y de ascenso para los funcionarios”, concluyó.