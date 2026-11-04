El presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional de Salto responde a planteo del bicentenario colorado

Sostuvo que reivindicaciones históricas del Partido Colorado no constituyen una prioridad política y que solo da para una charla de boliche o de asado.

El presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional de Salto, Alejandro Secco, consideró que “la discusión sobre la antigüedad y los orígenes históricos de los partidos tradicionales no constituye una prioridad política” y sostuvo que “el principal desafío de la oposición es avanzar en la construcción de la Coalición Republicana (CR)”.

En diálogo con la diaria, Secco fue consultado sobre las declaraciones del expresidente Julio María Sanguinetti, quien, luego de la convención del Partido Colorado (PC) del sábado, reivindicó el papel histórico de esa colectividad política y anunció que en 2028 celebrará su bicentenario.

El dirigente nacionalista sostuvo que “tanto el Partido Nacional (PN) como el PC son organizaciones políticas de una antigüedad excepcional, cuya trayectoria contribuyó a construir el Uruguay actual”. Sin embargo, consideró que “las discusiones sobre las fechas fundacionales no deben desplazar los desafíos políticos del presente. Me parece casi folclórico discutir un tema de una fecha, simplemente jugar a ver quién tiene más números”, expresó.

Secco descartó que “la reivindicación histórica del PC constituya una señal rupturista o una intención de tomar distancia del PN”. Por el contrario, interpretó que “responde a la necesidad de que cada colectividad reafirme su identidad en el marco de una construcción política compartida.

En la medida que vamos dando pasos firmes a la construcción de una herramienta que todavía está dando los primeros pasos como es la CR, la preocupación de mucha gente es, sobre todo, en ancas de cuestionamientos ideológicos, programáticos, pero también de heridas del pasado”, explicó.

En ese sentido, consideró comprensible que los partidos busquen reafirmar sus características y tradiciones para que sus dirigentes y militantes tengan claro desde dónde participan en el proyecto común. “Yo me voy a casar, pero entonces quiero saber quién soy, o quiero tenerlo bien claro para que los míos sepan dónde estoy parado y qué es lo que estoy proponiendo”, graficó.

Consultado sobre la reivindicación colorada de figuras históricas vinculadas a episodios de enfrentamiento político, entre ellos el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Oribe, Secco señaló que “los partidos tradicionales tampoco constituyen bloques ideológicos homogéneos”. Recordó las diferencias históricas dentro de ambas colectividades, mencionando las disputas entre José Batlle y Ordóñez y Pedro Manini Ríos en el PC, así como las divisiones entre Saravia y el Directorio, o entre Herrera y los blancos independientes, dentro del PN.

A su entender, “esas diferencias demuestran que las identidades partidarias estuvieron atravesadas por conflictos ideológicos, liderazgos personales y enfrentamientos políticos”.

El presidente de los nacionalistas salteños destacó especialmente el funcionamiento de la CR en el departamento. Reconoció que “su conformación demandó mucho trabajo” y que durante su funcionamiento “se han presentado algunas dificultades”, pero evaluó positivamente el camino recorrido. “En Salto viene funcionando, a veces con algún trancazo, pero viene funcionando la CR en muy buenos términos”, afirmó.

También consideró que haber ganado el gobierno departamental y estar ejerciéndolo representa una prueba de fuego para el acuerdo político. En ese contexto, sostuvo que “resulta necesario que cada partido consolide sus planteos ideológicos y programáticos, definiendo de dónde viene y hacia dónde quiere ir”.

Sobre la posibilidad que el PN celebre su bicentenario en 2036, mientras que el PC lo haga en 2028, Secco relativizó la importancia de esa discusión. Incluso comparó la controversia con las históricas discusiones sobre la antigüedad de los clubes de fútbol, en referencia al debate entre Peñarol y Nacional. “La partida de nacimiento y el reconocimiento a la historia uno los exhibe con orgullo, pero me parece que los objetivos hoy y las necesidades pasan por otro lado”, sostuvo.

Un lema único o acuerdos electorales

Otro de los asuntos abordados fue la estrategia electoral que deberá adoptar la oposición para las próximas elecciones nacionales. Secco señaló que “existe una convicción bastante generalizada sobre la necesidad de consolidar la CR, aunque todavía resta resolver cuáles serán los instrumentos para concretarla”.

Entre las alternativas mencionó la posibilidad de concurrir bajo un lema único o mantener los lemas partidarios, estableciendo acuerdos electorales.

Indicó que “existen distintas evaluaciones sobre las consecuencias que cada opción podría tener en la distribución de bancas parlamentarias. Yo personalmente estoy convencido, he trabajado por la CR, pero no tengo claro si me preguntás hoy si hay que ir en un lema único o cada uno con su lema”, manifestó.

A su juicio, “corresponde que los principales dirigentes políticos encuentren soluciones que tengan respaldo legal y permitan alcanzar acuerdos que en la elección anterior no se lograron”.

Durante la entrevista, Secco coincidió con el planteo de que existe cierta distancia entre las discusiones de los partidos políticos y las preocupaciones cotidianas de la sociedad uruguaya. “Hay un desprendimiento de la temática de estar cerca, con los pies en la tierra, al lado de la gente, discutiendo los problemas de la gente y tratando de resolver los problemas del día a día”, reconoció. En ese sentido, cuestionó que “las organizaciones políticas concentren esfuerzos en debates históricos mientras existen asuntos actuales que requieren atención”.

Finalmente, resumió su posición señalando que “las discusiones sobre los bicentenarios partidarios pueden quedar para el boliche o los asados, mientras que los problemas reales requieren trabajo, paciencia y acuerdos políticos”, concluyó.